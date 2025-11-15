台中高顏值生甜甜圈！もも堂MOMO DONUT，水蜜桃與花生口味超特別。

台中勤美商圈新開了一家高顏值甜點店「もも堂 MOMO DONUT」，主打日式生甜甜圈。它採低溫油炸，口感外脆Q軟、輕盈不膩，像在吃「會呼吸的雲朵」，是甜點控必收的新店。

台中勤美商圈近期又多了一家高顏值甜點新店啦！近期新開幕的「もも堂 MOMO DONUT」，主打日式生甜甜圈，以外脆、Q軟的口感擄獲甜點控的心。生甜甜圈不同於傳統油炸甜甜圈，它採低溫油炸、口感輕盈不膩，外層柔軟、內餡香濃，從特濃花生到夢幻水蜜桃，每一款都像在吃會呼吸的雲朵。如果你是甜點愛好者，一定要來試試もも堂。

店家介紹與開幕資訊

もも堂 MOMO DONUT 位於勤美商圈（地址：403台灣臺中市西區美村路一段133巷9號）。每顆甜甜圈都是現場新鮮製作、每日限量販售，從外觀到味道都洋溢著療癒氣息。這家店在2025年11月6日至8日進行試營運，並在11月9日舉辦開幕買一送一活動，店面充滿蜜桃粉色，符合日文「桃子」（MOMO）的品牌形象。店家沒有提供內用區，純粹是外帶店。

甜甜圈口感與包裝

這家生甜甜圈的麵皮口感介於 I’m donut 的濕軟與 Daykey donut 的較紮實口感之間，是一種軟中帶Q，而且外層帶有微微脆感的口感，應該蠻符合大部份台灣人的口味。麵皮厚度剛剛好，內餡也恰到好處，不會滿到太膩口。不過，每款甜甜圈外層都有再灑上糖粉，如果內餡甜度較高，糖粉可能會有點搶戲。

必點特色口味推薦：水蜜桃與特濃花生

既然店名叫做 MOMO 堂，水蜜桃口味就是招牌必點。水蜜桃（80）口味帶有粉嫩柔香的水蜜桃奶霜，甜中帶有果香的清新感，裡面還有多塊蜜桃塊，宛如春天的甜蜜滋味，是少女系的人氣王。特濃花生（85）口味則香氣撲鼻、鹹甜滑順不膩，每一口都能吃到花生碎，濃香中帶有迷人的堅果風味，這兩個口味都是在其他生甜甜圈店較少見到的，特別而且好吃。

其他經典與創意口味

開心果（85）口味餡料濃厚滑順、堅果香氣滿滿，一口咬下濃郁爆發，開心果控一定會喜歡。抹茶（70）口味嚴選日式抹茶製成濃郁餡料，微苦回甘中帶有奶香餘韻，抹茶控必收。芋泥（80）口味餡料綿密、香氣天然濃郁、甜度剛好，是溫柔療癒系代表。可可（70）口味則有濃厚微苦的可可風味，是甜食控無法抗拒的經典。

檸檬口味與卡士達原味

在眾多口味中，檸檬（70）口味的表現可能略遜一籌，雖然有檸檬香氣，但缺乏檸檬的酸味，甚至有點膩口。而卡士達（60）是經典原味不敗款，柔滑的香草卡士達內餡搭配蓬鬆的甜甜圈體，口感簡單卻耐吃。莓果（$80）口味則有酸甜的莓果奶霜加上粉紅外衣，帶來視覺與味覺的雙重享受。

結語與交通便利性

整體來說，新開幕的 もも堂 MOMO DONUT 值得甜點愛好者來試試。它的地理位置優越，位於勤美商圈的徒步範圍內，即使不是在地人，來台中旅遊的朋友也可以輕鬆購買到。店家還會附贈保冷袋，一盒最多可以裝5顆，5顆以下則直接用紙袋裝。

も も堂｜MOMO DONUT 日式生甜甜圈

店家地址：403台灣臺中市西區美村路一段133巷9號地圖

營業時間：

星期一: 13:00 – 19:00

星期二: 13:00 – 19:00

星期三: 休息

星期四: 13:00 – 19:00

星期五: 13:00 – 19:00

星期六: 11:00 – 19:00

星期日: 11:00 – 19:00