台北捷運萬隆站美食/晚餐宵夜聚餐慶生小酌(內用不限時)串燒居酒屋【雞老闆桶仔雞萬隆店】消費滿額天天送烤...

台北捷運萬隆站美食/晚餐宵夜聚餐慶生小酌(內用不限時)串燒居酒屋【雞老闆桶仔雞萬隆店】消費滿額天天送烤雞/免費歡唱KTV/不收服務費/寵物友善餐廳

朋友立冬相約雞老闆吃麻酒雞(進補)補冬!

發現最新活動~點桶仔雞(加碼送)烤雞5折回饋卷

(下次)再訪來吃雞立即享優惠價!

現點現烤桶仔雞~剛出爐皮脆肉帶汁。烤雞肉!沾雞油再佐椒鹽粉吃~真香!

雞老闆桶仔雞萬隆店

電話:02-2933-0520

營業時間:(二~日)17:00~02:30 (週一公休)

地址:台北市文山區羅斯福路五段69號

這家雞老闆桶仔雞在台北有四家直營店舖

今天朋友約聚的萬隆店離(捷運綠線)萬隆站3號出口步行約500m-7分鐘路程

走出3號出口(右轉)沿著羅斯福路一直走；就會看到店址在(右手邊)

交通方便~店門口有機車停車格

內用環境分成兩區

剛進店的(下圖)第一區可坐8席

用餐時還可以隔著透明櫥窗，欣賞師傅串烤海陸餐食專注職人神情

另一區(下圖)約可坐16席

內用不限時又可無限歡唱KTV

除了三五好友約聚、慶生也超適合公司團體聚餐包區

店門口寫『天天送桶仔雞』系金ㄟ (是真的)

當月壽星 消費用餐(含酒水)滿 2800元 (送)桶仔雞乙隻

沒壽星 純約聚用餐 !消費金額(含酒水)滿 4500元 ~也送乙隻桶仔雞免費吃

送的桶仔雞隻數(視當下消費總額)加碼送!

比方生日用餐消費滿5600元。當餐總共(送)2隻烤雞免費吃_

學生吃雞(出示學生證)現烤桶仔雞立馬享優惠價$599元/開吃

之前和堂妹家聚餐；侄子想吃桶仔雞(當下沒壽星)就是出示學生證吃雞

食記 台北聚餐慶生推薦!天天免費送桶仔雞/不收服務費/用餐不限時!開超過15年【雞老闆桶仔雞長春店/創始店】不用衝山區吃雞;市區就有烤雞可吃(學生吃雞只要599)雞老闆菜單

目前有推出『點桶仔雞』送回饋卷好康!除了(學生吃雞)沒送回饋卷。其它消費點雞方案都有送乙張卷

小叮嚀: 這是『不定時好康活動』優惠到何時結束？請以店家公告為準(資訊僅供參考)

桶仔雞回饋卷

(抵用日期)消費日算起~3個月

不指定分店。4間雞老闆店舖均可使用(點桶仔雞)享優惠價

寵物友善! 自備寵物推車或寵物籃(毛孩)也可一起用餐喔

若您喜歡k歌『愛唱歌』

真的超適合與朋友相約來(雞老闆)吃串燒、烤雞、現煮藥膳湯品一邊用餐一邊歡唱

這裡『唱歌』真的不收費!

手機直接掃QR碼；進入點歌系統即可盡情無限歡唱

尤其是生日慶生~除了消費(含酒水)滿額送桶仔雞又可唱KTV~現場氣氛很嗨捏!

有兒童餐椅與置物籃。

不愛吃『炸後再烤』串燒美食控

推薦您~來雞老闆約聚! 這兒烤物全程『不油炸』都是由生烤到熟；吃多不怕燥且不油炸對身體而言也比較無負擔!

24節氣來到立冬進補日

(諺語: 立冬補冬、補嘴空)

雞老闆除了賣烤雞、串燒、手工水餃、炸物、烤海鮮、下酒小菜...也有賣(人蔘雞/四物雞/鳳梨苦瓜雞/麻油雞)4款藥膳雞湯鍋

我們點麻油雞湯鍋+(單點)手工麻油麵線 補身、暖暖胃

湯品均是現點現煮，若您不想久候!

建議可以先(預約訂位)+預訂

請店家在您們到店前先下鍋煮(到店)剛好出餐、立馬開吃

麻油雞湯~有著濃郁麻油香氣

裡頭有老薑、紅棗、枸杞、高麗菜、金針菇與嫩口雞肉。氣溫下降時來鍋熱熱(雞湯)身子立馬暖呼呼

不想點一大鍋雞湯吃。也可單點『1人份』雞湯補一下

醇香麻油雞 還有另一種吃法!

那就是點碗白飯，盛麻油雞湯澆淋在白飯上方(泡一下下)再開吃

沒騙您~ 麻油雞湯泡飯 滋味很讚喔!

雞老闆的手工麻油麵線也是許多饕客用餐必點

出餐後趁熱將油蔥酥與麵線和麻油一起攪拌均勻；讓麵線吸附麻油香(手工麵線)口感不軟爛；很香很涮嘴

雞老闆桶仔雞萬隆店烤雞都是現點現烤！

每隻雞約需烤40~45分鐘才能出爐!

熟客朋友(真內行)預約訂位時

已先預訂一隻桶仔雞；並請店家在我們到店入座10分鐘左右出餐，免久候。

想吃桶仔雞

小叮嚀: 別忘了『先預訂』到店免等待~入座立即開吃手扒雞!

壽星用餐『送』桶仔雞(規則)如下圖

消費滿額『送』桶仔雞(規則)如下圖

純吃串燒+喝酒(消費滿額)也送雞。只吃飯用餐、不喝酒(消費滿額)也送雞。真的~天天送您吃桶仔雞

店員出餐時~雞還沒送上桌；我們遠遠地就聞到烤雞香

附~棉手套+塑膠手套(雙層保護) 手扒雞時~防燙手也不沾手

我好喜歡看手扒剝雞時；從雞肉內流出迷人湯汁之畫面；代表這隻烤雞!熟度嘟嘟好~絕不會太柴、很揪C、有肉汁

桶仔雞size約『2斤半 』大小適中(4人)開吃很剛好

烤雞好不好吃？看雞胸肉便可知一二

這雞胸肉濕潤中帶肉汁感! 咀嚼時有淡淡中藥香(雞肉有先醃再烤製)

最香~最到味吃法!

拿一塊想吃的雞肉部位沾少許盤內(烤雞)滴下的(雞油)精華；再沾佐些許椒鹽粉。

鹹香夠味、吮指迷人

一旁還有脆甜洋蔥絲可以搭著吃(解膩)

餐具(碗/筷/匙/辛香佐料) 自取

(下圖)彩虹轉盤是微醺小酌玩遊戲時好道具!

初訪不曉得點些什麼餐食享用？

牆上有菜單可看

小紫發現雞老闆MENU(價格)會不定時調整更新

有時候(不是漲價)是降價喔!

我怕若食記內放菜單~您無法掌握最新價格so這次沒拍menu；您可以( 點我 )直接查看店家粉專『菜單』貼文

從店內烤台櫥窗可近距離看師傅烤串與烤海鮮

無論是肉品、海鮮或蔬菜(真的)都是直接由生烤到熟。再刷獨門烤醬或灑香料烤製出餐

烤白蝦 外層沾了一層鹽烤製，剝殼吃帶著淡淡鹹香感

孜然牛肉串 之前在 長春店 (創始店)點過孜然羊肉串

必須大推一下

(雞老闆)的孜然風味烤串! 都很香很夠味

今天點的牛肉串；熟度掌控的很好! 手工切(串)牛肉串、肉質略帶油脂；口感不會硬柴~嫩香又涮嘴

刷了烤醬再灑白芝麻松阪豬

Q彈中略帶脆口：單吃~就好吃! 一旁還有蔥花與黃芥末醬可佐餐

鹹蛋黃牛肉串 滑嫩滋味~朋友很喜歡(烤功真的很可以)牛肉熟度『很嫩』

酒水、飲料(冰箱內)自取 (餐後結帳)

PS: 豪格登生啤酒天天買3送1

警語: 未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障

每次吃串燒或重口味餐食

我和朋友都很喜歡喝酸梅湯或麥茶解膩

立冬提前吃了麻油雞湯補身子。希望今年冬天元氣滿滿；不怕冷

鹽蔥雞肉串 烤好之後不是單放特調鹽蔥而以喔!

雞肉串上方會+黃芥末醬再放鹽蔥醬(這次還有炙燒過) 很夠味~好適合小酌時點食

烤生蠔 1份3顆

先擠一些檸檬汁再享用！味道鮮甜、無腥味

烤雞屁股 表層烤恰恰、刷醬灑上白芝麻有夠香的啦!

我覺得很好吃! 下次再來吃雞老闆會想再點

烤竹筴魚一夜干

特殊處理製作成一夜干烤魚

不會有鮮魚那種沒放血水之魚腥味! 這一夜干(魚肉)淡淡鹹度~能吃出其細緻感與魚肉甜味! 沾佐椒鹽更可口

醬烤甜不辣 外酥內Q! 是我外食超愛吃的烤甜不辣口感~愈嚼愈香

青椒 搭配店家自調烤肉醬

香~脆~甜~多層次風味很可口

MENU內甜、鹹食『炸物』選項有10多種

點了一份下酒炸花枝! 粉衣酥香、花枝Q鮮、好咬食、不會韌

您是否正在找聚餐小酌、吃串燒居酒料理

『有』附設KTV且可以免費無限歡唱之餐廳？

來~雞老闆桶仔雞用餐，真的『不用再付費』手機掃碼立馬可以盡情K歌、聚餐歡唱

目前用餐送『桶仔雞』回饋卷

下次再訪『點』桶仔雞；不想湊(免費送雞)額度的話。直接拿回饋卷點雞吃『享優惠價』比學生吃雞方案還划算!快約朋友來聚聚唄!

小叮嚀: 這是『不定時好康活動』優惠到何時結束？請以店家公告為準(資訊僅供參考)

雞老闆桶仔雞(萬隆店)

電話:02-2933-0520

營業時間:17:00~02:30(週一公休)

地址:台北市文山區羅斯福路五段69號

捷運(萬隆站)3號出口步行500m-7分鐘

------------------

雞老闆桶仔雞(長春店)創始總店

電話:02-2717-5777

營業時間:(一~四)17:00~02:30(最後收客1:30)

地址:台北市松山區長春路454號

捷運(南京復興)7號出口步行約300m-4分鐘

------------------

雞老闆桶仔雞(景美店)

電話:02-8931-6888

營業時間:17:00~02:30

地址:台北市文山區景文街27號

捷運(景美站)1號或2號出口步行約140m-分鐘

------------------

雞老闆桶仔雞(士林店)

電話:02-2881-0777

營業時間:17:00~02:30

地址:台北市士林區文林路101巷2號(士林夜市內)

捷運(劍潭站)1號出口步行400m-6分鐘

預約訂位/訂購外帶專線:0937-071227(記得主動告知/預訂哪個分店)

追蹤小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

小紫Tiktok 點我 連結

