【宜蘭食記】安打烏醋麵 - 途經蘇花改的熱門小吃店，烏醋麵、剝皮辣椒湯都是必吃

這次從花蓮回來走蘇花改台9線，決定中途讓小朋友休息順便吃個午餐，於是吃了這間我的口袋名單安打烏醋麵，這間在google有上千則評論，假日熱門時段幾乎都是滿位，他們的烏醋麵吃起來酸酸鹹鹹很開胃，剝皮辣椒雞湯使用土雞熬煮湯頭極為香濃，這裡吃完再到附近的建華冰店吃個冰收尾，完美！

開車前往可停餐廳對面的免費停車場。

▲店家是由兩間鐵皮屋打通，門口有非常明顯的紅底白字招牌。

▲店內用餐空間開闊沒有擁擠感，冷氣很涼，周圍的採光也很不錯。

▲安打烏醋麵菜單：打紅色星號的烏醋麵、肉燥麵和剝皮辣椒土雞湯都是招牌，有麵有飯和各式熱炒小菜、湯類。

▲海帶豆乾 30元：小菜我們點的海帶和豆乾，海帶吃起來是軟的不會過硬，豆乾不算入味，敢吃辣可以加些辣椒醬會更加提味。

▲燙豆芽 35元：豆芽35元份量不少，有脆脆的清爽口感，搭配肉燥和油蔥整個就是香。

▲烏醋麵 40元：烏醋麵配菜是豆芽，麵條使用自製的手工麵，麵體軟硬適中有Q度，醬汁是勾芡過的特調醬和烏醋，吃起來酸酸鹹鹹很開胃。

▲魯肉飯 35元：魯肉飯其實是肉燥飯的形式，35元蠻大一碗，肉燥以瘦肉居多，肥肉油脂和醬油的香氣較不明顯，不過白飯煮得夠粒粒分明口感不錯。

▲牛肉炒飯 80元：炒飯有加入沙茶醬，整體算重口味，每一粒米和蛋絲都炒得焦香，牛肉入味軟嫩，不錯吃。

▲剝皮辣椒土雞湯 60元：雞湯使用土雞，內有一整隻雞翅和棒棒腿，雞肉緊實入味，湯頭有剝皮辣椒微微的辣度，點一碗暖暖胃很不錯！

雞蛋糕短評：烏醋麵使用黑醋吃起來酸酸很開胃，炒飯是沙茶口味，粒粒分明不會有濕黏感，剝皮辣椒土雞湯有微微的辣度，雞肉煮得極為軟爛，也是店內必點。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【安打烏醋麵美食資訊】

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段186號

電話：0976856573

官網：wanja.com.tw

營業時間：11:00–15:00、17:00–21:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

