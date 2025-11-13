大醬無煙燒烤東區店｜台中高評價無煙燒烤居酒屋，周年慶全場九折！再贈精美小禮物～ - 糖糖&amp;#039;s 享食生活

大醬無煙燒烤東區店｜台中高評價無煙燒烤居酒屋，周年慶全場九折！再贈精美小禮物～

想找台中高評價居酒屋？那你一定不能錯過位於東區的大醬無煙燒烤東區店！Google評價高達4.9星，人氣超旺～店內主打無煙燒烤與多款創意料理，無論是聚餐、慶生約會都超適合！現在更推出周年慶優惠，11/10至11/23期間到店內用餐即享九折優惠，再送精美小禮物，超划算！

大醬無煙燒烤東區店位置

大醬無煙燒烤東區店位在台中東區十甲東路上，鄰近馬卡龍公園、勤益科技大學、新光黃昏市場，外觀以鮮明的紅黑配色打造強烈視覺印象，整棟店面氣勢十足，充滿濃濃日式氛圍，門口巨大的武將圖騰與雲煙設計，給人一種霸氣又熱血的感覺，夜晚點燈後更顯醒目，從遠處就能感受到熱鬧的用餐氣息

另外門口處還設有超吸睛的打卡裝置，整面以木框結構打造的燈籠牆，擺滿各式各樣繽紛的日系燈籠與達摩圖案，色彩鮮豔又充滿節慶氛圍，是不少人來用餐前必拍的熱門打卡點，不論白天或夜晚，都能拍出濃濃日系感的照片，替整體空間增添了滿滿的趣味與活力

大醬無煙燒烤東區店環境

大醬無煙燒烤東區店的店內裝潢以深色系為主，營造出沉穩又帶點神秘感的氛圍，木質桌椅搭配柔和燈光，給人溫暖放鬆的用餐感受。牆面上可見充滿個性的裝飾與小巧思，像是掛在高處的單車、擺設的日系公仔與植物點綴，增添空間層次感

想邊吃邊看比賽？大醬無煙燒烤東區店同樣有大螢幕播放賽事，讓你不錯過任何精彩時刻！

另外店內亦設有打標機，增添更多娛樂選擇

大醬無煙燒烤東區店的串燒是採用直立式烤爐，溫度均勻，烤的速度也非常快，等到表面烤得金黃上色，再刷上特製醬汁，香氣更加濃郁誘人

明太子雞肉串 70元／黑松露雞肉串 70元／明太子櫛瓜 100元（以上均為單價）

大醬無煙燒烤東區店的雞肉串都是採用溫體雞腿肉，採純鹽烤方式，再加上明太子或黑松露增添香氣，雞腿肉相當軟嫩多汁，最加分的是表面烤至金黃脆口的雞皮，搭配明太子或黑松露都好好吃，香氣更濃厚；另外明太子櫛瓜也深受糖糖喜愛，櫛瓜厚切多汁，交織著明太子的迷人鹹香，讓人一口接一口

脆皮豬五花 420元

這道脆皮豬五花一上桌就仙氣十足，也是店內的招牌菜之一！選用整塊豬五花，經過細緻醃製與風乾一天後，再烤至外皮金黃酥脆，油脂香氣四溢，視覺與味覺兼具，一旁還有醃製過的珍珠洋蔥及炸蒜片可以搭配享用

糖糖大推這道脆皮豬五花！外皮烤得金黃酥脆，入口瞬間發出迷人卡滋聲，裡層肉質軟嫩多汁，油香四溢，不需任何佐料就十分入味，絕對是下酒菜首選

明太子番茄培根 70元

鹹香培根緊緊捲住整顆小番茄，一口咬下外酥內爆汁，再搭配明太子醬的濃郁香氣，酸甜鹹香在嘴裡一次爆開，超療癒！

烤午魚 350元

這道烤午魚以傳統一夜干手法製作，經過鹽漬與風乾，使魚肉香氣更加凝聚，烤製時外皮被火候細緻逼出油脂，形成金黃酥脆的口感，裡頭的魚肉則保持鮮嫩多汁，鹹香交織，記得趁熱吃口感最佳

明太子山藥 55元（單片）

將山藥厚切後，塗上滿滿一層明太子醬，再經炙燒至表面微微焦香，入口時能感受到山藥的爽脆與鮮甜，交織著明太子的濃郁鹹香與焦糖般的香甜氣息

隱藏版烘蛋 250元

這道隱藏版烘蛋也太美了吧！糖糖第一次看到烘蛋做成長方形的樣子，口味依現場為主，今天吃到的是櫛瓜番茄口味，將櫛瓜切成細絲與蛋液拌勻後煎成蓬鬆的烘蛋，最後再鋪上小番茄點綴，口感清爽又柔嫩，蛋香中帶著蔬菜的鮮甜，越吃越順口

醬燒牛肋條 130元（單價）

又是一道鹹香十足的下酒菜，將牛肋條刷上自製醬燒醬下去醬烤入味，口感帶有嚼勁，除了濃郁的牛肉香氣，還帶著醬燒的迷人鹹香，旁邊附上生菜及炸蒜片可以搭配享用

鐵板龍鬚菜 220元

沒想到炒青菜也能這麼浮誇！將炒好的龍鬚菜盛放在以奶油香煎過的鐵板上，瞬間香氣四溢，最後再放上一顆月見蛋，吃的時候輕輕劃破蛋黃，濃郁蛋液流入菜間，滑順奶香與龍鬚菜的爽脆口感完美融合，風味濃郁又充滿層次

團團圓圓 160元

這道團團圓圓一開始光看名字還以為是烤糰子，沒想到竟然是超可愛的烤飯糰！米飯先拌入特製醬汁、鮭魚碎、白芝麻與海苔絲，再捏成小巧圓球下去烤至金黃酥脆，表面微焦帶香氣，裡層依然軟嫩香Q，最後再佐上濃郁明太子醬，鹹香和米香完美交融

薔薇果醋 80元／藍白拖 – 原味 110元／芒果泡泡蘇打 130元

大醬無煙燒烤的飲品也好美，剛開始還以為是調酒，原來都是無酒精飲品，薔薇果醋是酸甜的蘋果醋氣泡飲，帶有淡淡的玫瑰香氣，喝起來相當爽口，中間這杯藍白拖是店裡的招牌，基底是可爾必思，搭配藍柑橘糖漿調製出藍白色的漸層，搭配藍白拖擺飾真是可愛極啦！最後一杯芒果泡泡蘇打，喝起來酸酸甜甜的，裡頭還可以吃到芒果爆珠

大醬無煙燒烤台中東區店不只串燒好吃，創意料理也超級讚 用餐氛圍輕鬆又熱鬧，最適合跟朋友一起來！現在正值周年慶，11/10–11/23期間到店用餐享九折優惠，再送精美小禮物，超划算～快揪朋友一起來吃吧！