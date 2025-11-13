新店在地人激推！「宸軒園粵菜海鮮」香港師傅掌杓，還原經典港式料理。

想吃港式料理、海鮮粵菜或家庭聚餐料理時，宸軒園粵菜海鮮是許多新店在地人推薦的聚餐餐廳！近捷運新店區公所站，交通方便、菜色選擇多樣。

在新北想找一間適合家庭聚會、公司聚餐或尾牙春酒的粵菜海鮮餐廳時，位在新店區中興路一段的「宸軒園粵菜海鮮中興店」一直是許多在地人的口袋名單。餐廳距離捷運新店區公所站步行約8分鐘即可抵達，交通路線清楚，周邊也有多個停車場與停車格。店內由香港老師傅駐店掌杓，以原汁原味的港式料理聞名，從海鮮粵菜到經典港點都能吃到充足火候與濃厚香氣。

宸軒園交通與位置資訊 靠近捷運新店區公所站超方便

從捷運新店區公所站出站後步行約8分鐘即可抵達宸軒園，門口就是「中興路一段站」公車站牌，包括8、647與綠3等路線皆能直達。開車前往也十分便利，中興路沿線有收費停車格，附近還可選擇Times北新路停車場與新店法院停車場，步行皆約5至6分鐘。若想順便安排半日遊，宸軒園鄰近碧潭風景區、烏來、獅子山步道與銀河洞，行程可輕鬆搭配。店家也貼心推出宵夜尾牙加開時段，於晚上9點至12點提供開桌服務，只要滿3桌即可預約，對於餐飲業工作者或夜間聚會族群相當友善。

新北美食優惠資訊 平日午餐港式料理全面8折最划算

宸軒園粵菜海鮮在十月推出平日午餐限定優惠。即日起至10月31日止，主食粉飯麵類全面8折，單點炒菜任選3樣以上還會免費加贈白飯。作為新店在地人氣餐廳，宸軒園的菜單種類多樣，包括肉類料理、鮮魚、蝦蟹、砂鍋、蔬食與港式點心，選擇豐富且價位親民。粵式主食與煲類約落在140元至380元區間，適合家庭聚會或同事午間用餐。港式點心更是店內招牌之一，包括蝦餃皇、叉燒包、流沙包、珍珠丸與各式蒸籠點心皆有提供。這些經典港點口味道地、價格友善，是許多客人每次來店都會固定點的品項。

新店尾牙餐廳推薦 2025至2026桌菜與年菜外帶開放預訂

每到年末，許多企業與家庭都會提前預訂尾牙與春酒桌菜。宸軒園粵菜海鮮中興店推出2025至2026桌菜組合，用萬元有找的價格就能享受波士頓龍蝦、清蒸海石斑、金牌脆皮雞與佛跳牆等澎湃料理。桌菜共分成三種價位，分別為「宸軒饗宴」、「宸軒美饌」與「宸軒帝饌」，菜色從經典拼盤、鮑魚料理到高檔海鮮，適合不同規模的聚餐需求。若計畫在家裡享受年夜飯，年菜外帶套組也提供早鳥優惠。於12月31日前預訂並付清可享7,200元的優惠價格，並支援店取或宅配到府，對於家庭聚會或想省時備餐的族群來說十分方便。

店內空間寬敞舒適 聚餐包廂與卡拉OK一次滿足

宸軒園粵菜海鮮中興店的用餐環境明亮寬敞，一樓採大面窗設計，使白天時光線柔和。店內備有4人桌、10人圓桌與8人小包廂，配置彈性，適合各種聚會形式。地下一樓空間更能容納大型團體，可同時接待約10桌，並搭載卡拉OK設備，常被旅行社安排為團餐指定店家。家庭客或朋友聚會也能在一樓找到舒適座位，用餐氛圍輕鬆不拘束。無論是週末家庭聚會、公司團建還是節慶聚餐，都能享受自在的港式餐桌時光。

熱門菜色介紹 從金牌脆皮雞到港式炸物全都必吃

宸軒園的招牌菜色多樣，其中「金牌脆皮雞」最受好評。雞皮烤得金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，上桌時香氣撲鼻，是許多客人推薦必點的招牌菜。另外像是橙汁子排、果律鮮蝦球、金沙鮮魷、泰式檸檬鱸魚、鹹魚雞粒豆腐煲、麻辣水煮牛，也都是兼具香氣與層次的熱門品項。主食選擇同樣豐富，其中「乾炒牛肉河」鑊氣十足、牛肉鮮香順口，是道地的港式風味代表。「XO醬炒蘿蔔糕」外酥內軟、帶有濃郁辛香，也是不少客人回訪時必點的經典主食。若想吃更具份量的湯煲類，推薦「芋香鯧魚米粉鍋」。這道料理使用兩大塊煎得金黃的鯧魚，搭配芋頭、蛤蜊、魚丸與豆皮等豐富配料。湯頭融合鯧魚的鮮、芋頭的香與米粉的吸汁口感，喝起來濃郁滑順不膩，是許多客人冬季必點的暖胃海鮮鍋。

港式點心種類齊全 蒸籠、炸物與甜點一次滿足

蒸籠點心部分，水晶蝦餃皇、魚子蒸燒賣、經典牛肉丸、荷葉糯米雞、養生珍珠丸皆以現做方式上桌。每款都有豐富用料與細緻口感，適合大人小孩共同享用。甜點類如奶黃流沙包、蠔汁叉燒包、西多士與冰火菠蘿油，風味濃郁不甜膩，是許多客人餐後會再加點的小確幸。飲品部分則提供港式奶茶、鴛鴦、絲襪奶茶等經典飲品，每杯均一價七十五元，搭配重口味粵菜格外解膩。

宸軒園海鮮中興店

地址：新北市新店區中興路一段141號

電話：02－2915－6006

營業時間：11：00－14：30、17：00－21：00



宸軒園粵菜海鮮安民店

地址：新北市新店區安民街86號

電話：02－8666－0286

營業時間：11：30－14：30、17：00－21：00

停車資訊包括新店法院停車場與大新街9巷停車場，步行約5分鐘即可抵達。