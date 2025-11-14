> 美食 > 淡水秘境咖啡廳【Love淡水喝咖啡】隱身在淡水山上景觀咖啡廳/被綠意包圍森林系咖啡館/手沖咖啡100元起/新北...

常來淡水老街，卻沒發現離老街不遠的山上，居然有間被綠意包圍森林景觀咖啡館，地點就在一滴水紀念館旁，這裡擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景，室內室外座位區都有，彷彿置身在大自然用餐，假日還有薩克斯風演奏，超愜意的，手沖咖啡100元，下午茶套餐170元就有，內用低消一份餐點即可，非常適合午後在此享受慢活，不想人擠人可以來這短暫享受悠靜的咖啡時光～

IMG_9963 (3).jpg

 IMG_9964 (1).jpg

下午茶套餐170元起，就可以在充滿綠意的環境下享用餐點，隔外美味～

IMG_9972 (2).jpg

 

意外發現這裡的甜點-檸檬蒙布朗也好好吃喔，酸酸甜甜的滋味好像戀愛的感覺～

IMG_9983 (2).jpg

IMG_9931 (1).jpg

名字很好記，就叫Love淡水喝咖啡，故名思議來淡水喝咖啡。

IMG_9932 (2).jpg

這裡風景優美，是一間可以讓人放鬆身心、享用咖啡、早午餐、下午茶等的最佳所在。

IMG_9933 (1).jpg

IMG_9934 (1).jpg IMG_9935 (1).jpg
 IMG_9936 (1).jpg

最新DM，實際DM以店家為主，低消一份餐點70元起就有，也有許多套餐可以選擇。

IMG_9940 (2).jpg

IMG_9937 (3).jpg IMG_9939 (2).jpg

 

IMG_9941 (1).jpg IMG_9942.jpg

手沖咖啡100元起就可以享用。

IMG_9946 (2).jpg

 IMG_9945 (1).jpg

這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空喝咖啡～

 IMG_9948 (2).jpg

IMG_9944 (3).jpg

一樓用餐環境，擁有一整排靠窗座位區，就算一個人也不孤單。

IMG_9949 (1).jpg IMG_9950 (3).jpg

IMG_9951 (2).jpg

IMG_9984 (1).jpg

 IMG_9985 (2).jpg

IMG_9952 (3).jpg

二樓用餐環境優美，少了人群的擁擠，更能享受靜謐的氛圍。

IMG_9953 (1).jpg IMG_9954 (1).jpg

二樓還有網美拍照打卡座位區。

IMG_9956 (1).jpg IMG_9959.jpg

IMG_9961 (2).jpg

精美水沖咖啡100元（附餅乾小點心）， 檸檬蒙布朗100元，咖啡順口好喝，搭配甜點真的好好吃喔～

IMG_9968 (2).jpg

IMG_9969 (1).jpg  

還可以置身在森林般的愜意，讓人用餐起來很舒服，來這裡可以好好放鬆，享受一頓美食重新出發。

IMG_9974 (1).jpg

IMG_9975 (1).jpgIMG_9980 (2).jpg

IMG_9979 (2).jpg IMG_9981 (1).jpg

IMG_9982 (1).jpg 

有機會來淡水可以來走訪Love淡水喝咖啡，享受難得的悠閒時光～

IMG_9987 (2).jpg

IMG_9988 (1).jpg IMG_9990 (2).jpg
 IMG_9991.jpg IMG_9992 (2).jpg
 IMG_9999 (2).jpg

周邊咖啡廳：星巴克，位在將捷金鬱金香酒店的七樓頂樓望高樓。

IMG_0001 (1).jpg

IMG_0003 (1).jpg

這裡的視野極好，可以居高臨下欣賞觀音山和淡水河之美。

IMG_0004 (2).jpg

IMG_0005 (1).jpg IMG_0006 (2).jpg
 

IMG_0007 (2).jpg

最新DM，實際DM以店家為主。

IMG_0009 (1).jpg

IMG_0010 (1).jpg IMG_0012 (2).jpg
 IMG_0013 (1).jpg  

IMG_0224 (3).jpg

  

Love淡水喝咖啡：新北市淡水區中正路一段6巷31-1號；營業時間：10:00-18:00（周日、二公休）

