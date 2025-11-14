淡水秘境咖啡廳【Love淡水喝咖啡】隱身在淡水山上景觀咖啡廳/被綠意包圍森林系咖啡館/手沖咖啡100元起/新北...

常來淡水老街，卻沒發現離老街不遠的山上，居然有間被綠意包圍森林景觀咖啡館，地點就在一滴水紀念館旁，這裡擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景，室內室外座位區都有，彷彿置身在大自然用餐，假日還有薩克斯風演奏，超愜意的，手沖咖啡100元，下午茶套餐170元就有，內用低消一份餐點即可，非常適合午後在此享受慢活，不想人擠人可以來這短暫享受悠靜的咖啡時光～
下午茶套餐170元起，就可以在充滿綠意的環境下享用餐點，隔外美味～
意外發現這裡的甜點-檸檬蒙布朗也好好吃喔，酸酸甜甜的滋味好像戀愛的感覺～
名字很好記，就叫Love淡水喝咖啡，故名思議來淡水喝咖啡。
這裡風景優美，是一間可以讓人放鬆身心、享用咖啡、早午餐、下午茶等的最佳所在。
最新DM，實際DM以店家為主，低消一份餐點70元起就有，也有許多套餐可以選擇。
手沖咖啡100元起就可以享用。
這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空喝咖啡～
一樓用餐環境，擁有一整排靠窗座位區，就算一個人也不孤單。
二樓用餐環境優美，少了人群的擁擠，更能享受靜謐的氛圍。
二樓還有網美拍照打卡座位區。
精美水沖咖啡100元（附餅乾小點心）， 檸檬蒙布朗100元，咖啡順口好喝，搭配甜點真的好好吃喔～
還可以置身在森林般的愜意，讓人用餐起來很舒服，來這裡可以好好放鬆，享受一頓美食重新出發。
有機會來淡水可以來走訪Love淡水喝咖啡，享受難得的悠閒時光～
周邊咖啡廳：星巴克，位在將捷金鬱金香酒店的七樓頂樓望高樓。
這裡的視野極好，可以居高臨下欣賞觀音山和淡水河之美。
最新DM，實際DM以店家為主。
Love淡水喝咖啡：新北市淡水區中正路一段6巷31-1號；營業時間：10:00-18:00（周日、二公休）
