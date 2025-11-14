桃園新開早餐店【 拉亞漢堡桃園莊敬店 】百元初就能享用輕享盤餐/與peko不二家聯名推出七款餐點/吃早餐完成...

全台連鎖的拉亞漢堡在桃園開新店了，地點就在莊敬路上，現在正與不二家PEKO聯名合作，全新推出7款聯名限定餐點，只要完成指定任務，就有機會抽中日本來回機票，遱可以品嚐不二家Peko聯名早午餐，招牌必點輕享盤餐，中式西式法式都有，百元初就有，用餐環境座位舒適，新開幕推出優惠單點88折，一起來拉亞漢堡吃早餐囉～

活動時間：2025/9/2(二) -2025/11/24(一)

透過LayaNOW APP單筆線上支付滿200元且含任一不二家聯名餐點，立即抽日本旅遊券。

草莓季來了，點PEKO套餐送保溫袋，有四種套餐組合可選，草莓煉乳湯種吐司、草莓煉乳乳酪貝果、草莓煉乳皇后奶油吐司、草莓煉乳鮭魚芝加哥堡，另外還有草莓煉乳香蕉蛋餅、還有草莓煉乳拿鐵、草莓煉乳可頌等限定餐點。

桃園新開拉亞漢堡，就位在桃園莊敬路上，相當顯眼好找。

用餐環境乾淨舒適，擁有大片的落地窗。影片分享

一個人也不孤?，有小新陪你。

最新DM，實際DM以店家為主。

除單點也有許多輕享盤餐可以挑選

招牌必點：法式皇后套餐150元，有生菜沙拉、2支熱狗、歐姆蛋、法式吐司和飲品一杯

招牌必點：台式經典拼盤110元，有蘿蔔糕、歐姆蛋、薯條、豬肉和飲品一杯。

限時限量：草莓煉乳皇后奶油吐司組109元：草莓煉乳皇后奶油吐司+蘋果派+中杯紅茶+Peko保溫袋。

連包裝紙袋、杯子都是漢堡的peko，超卡哇依的～

火腿蛋餅45元，醬料自行取用搭配。

美式咖啡35元，捷克厚牛芝加哥堡89元

周邊新開智能舒活養護洗頭。最低200元起。

智能科技新體驗，結合AI智能紅光洗護、草本漢方SPA、全自動舒壓養護，體驗未來洗頭，可以從頭皮清潔、循環舒壓、健髮養護等全流程自動完成。

周邊美食：柚子花花

拉亞漢堡 桃園莊敬：桃園市桃園區莊敬路二段193號；營業時間：06:00-14:00（周二公休）

HAIRO 智能舒活養護洗：桃園市桃園區同德十街17號；營業時間：12:00-23:30（周一公休）

桃園藝文特區火鍋【福柒涮涮鍋】新鮮野菜自助吧無限享用/268起就可以吃到飽/桃園CP值高火鍋店

桃園藝文特區美食懶人包|桃園商業午餐|桃園早午餐|桃園在地人推薦CP值高餐廳美食

桃園好好玩|2022桃園最新打卡景點|桃園景點懶人包|桃園景點旅遊推薦

桃園餐廳特輯2022|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處