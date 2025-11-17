> 美食 > 廟前50年，必吃在地特色，傳統農家高麗菜飯！　｜阿美姊高麗菜飯｜彰化縣北斗

廟前50年，必吃在地特色，傳統農家高麗菜飯！　｜阿美姊高麗菜飯｜彰化縣北斗

tiger Walker 玩樂季阿美姊高麗菜飯菜豆仔湯北斗必吃美食北斗特色小吃
2025-11-17 11:12文字：阿發的簡單幸福 

阿發的簡單幸福

阿美姊高麗菜飯11-高麗菜飯.jpg
這家擁有眾多媒體採訪報導，
滷高麗菜+滷肉燥，再夾上一大片油亮滷豬皮...飯菜香甜，豬皮大片油亮又ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ ，滿滿膠質，滷透Q軟不膩口。
簡單樸實農家古早味，讓人一口接一口~
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~


▲影片介紹↑
圖文介紹↓

阿美姊高麗菜飯01-店外觀.jpg


▲店外觀
阿美姊高麗菜飯，
是在地必吃的50年老字號，
賣的是傳統農家高麗菜飯~

阿美姊高麗菜飯02-北斗奠安宮.jpg

店家位在，
北斗鎮的信仰中心「北斗奠安宮」對面，
其供奉的媽祖稱為「東螺媽」。

阿美姊高麗菜飯03-店環境.jpg


▲店環境
早上9點的用餐人潮。
這的高麗菜飯，
可是不少在地人的早、中、晚餐。

阿美姊高麗菜飯04-豬皮鍋.jpg
▲滷透油亮Q
香氣四溢的豬皮鍋

阿美姊高麗菜飯05-滷高麗菜滷肉燥.jpg


▲香Q的白飯上，
先夾上一些滷高麗菜，
再淋上一匙滷肉燥，
最後在放上一片滷大豬皮，
最成了傳統農家的高麗菜飯~

阿美姊高麗菜飯06-眾多媒體採訪報導.jpg
▲眾多媒體採訪報導

阿美姊高麗菜飯07-五百碗推薦.jpg


▲榮獲第一屆五百碗推薦
還獲得了縣長的祝賀~

阿美姊高麗菜飯08-點餐單.jpg
▲點餐單

阿美姊高麗菜飯09-北斗必吃特色古早味.jpg


▲北斗必吃特色古早味

阿美姊高麗菜飯10-菜豆仔湯.jpg
▲菜豆仔湯
好喝順口少見
古早味十足的菜豆仔湯

阿美姊高麗菜飯11-高麗菜飯.jpg


▲高麗菜飯

阿美姊高麗菜飯12-高麗菜飯特寫.jpg
▲高麗菜飯特寫
飯菜香甜，
豬皮大片油亮，
滿滿膠質，
滷透Q軟不膩口~

阿美姊高麗菜飯13-留影.jpg


▲眉開眼笑的母子倆
很好吃的古早味
來到彰化北斗可別錯過~

【營業時間】07001930；週四店休
【地　　址】彰化縣北斗鎮斗苑路一段121

【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~

 

 

〔彰化〕獲獎無數、評論破萬則的超人氣40年肉圓老店

〔彰化〕7萬片玻璃！明亮透徹、耀眼奪目，世界唯一的玻璃媽祖廟

〔彰化〕全台城市內最長，有如漫步樹梢被森林包覆，美景相伴的天空步道

 

 

阿美姊高麗菜飯、菜豆仔湯、北斗必吃美食、北斗特色小吃、五百碗推薦

 

 

文章標籤
阿美姊高麗菜飯菜豆仔湯北斗必吃美食北斗特色小吃五百碗推薦
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

阿美姊高麗菜飯

彰化縣北斗鎮斗苑路一段121號
4