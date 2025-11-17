廟前50年，必吃在地特色，傳統農家高麗菜飯！　｜阿美姊高麗菜飯｜彰化縣北斗

這家擁有眾多媒體採訪報導，
滷高麗菜+滷肉燥，再夾上一大片油亮滷豬皮...飯菜香甜，豬皮大片油亮又ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ ，滿滿膠質，滷透Q軟不膩口。
簡單樸實農家古早味，讓人一口接一口~
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~】
▲影片介紹↑
圖文介紹↓
▲店外觀
阿美姊高麗菜飯，
是在地必吃的50年老字號，
賣的是傳統農家高麗菜飯~
▲店家位在，
北斗鎮的信仰中心「北斗奠安宮」對面，
其供奉的媽祖稱為「東螺媽」。
▲店環境
早上9點的用餐人潮。
這的高麗菜飯，
可是不少在地人的早、中、晚餐。
▲香Q的白飯上，
先夾上一些滷高麗菜，
再淋上一匙滷肉燥，
最後在放上一片滷大豬皮，
最成了傳統農家的高麗菜飯~
▲高麗菜飯特寫
飯菜香甜，
豬皮大片油亮，
滿滿膠質，
滷透Q軟不膩口~
▲眉開眼笑的母子倆
很好吃的古早味，
來到彰化北斗可別錯過~
【營業時間】07：00～19：30；週四店休
【地 址】彰化縣北斗鎮斗苑路一段121號
