走進茶香飄散的城市旅店！葉綠宿茶覺旅以療癒空間與貼心設施打造台中最輕鬆的住宿體驗。

葉綠宿茶覺旅以環保理念與茶香設計聞名，步行3分鐘即可抵達台中車站，是結合舒適房型、貼心設施與慢活氛圍的旅店選擇。

本篇以台中車站住宿推薦為主題，實地走訪距離台中車站步行約3分鐘的葉綠宿茶覺旅。旅店以環保理念、茶香美學與慢活精神打造空間特色，從大廳氛圍到樓層設備皆展現旅館的理念。本文將以容易閱讀的方式整理房型設備、交誼廳與早餐資訊，協助旅客在預訂前快速掌握最重要的住宿細節。

香迎賓打造旅館特色，葉綠宿茶覺旅營造放鬆入住氛圍

一走進大廳便能聞到淡淡茶香，木質調空間讓旅客立即感受到放鬆氛圍。櫃台人員服務親切，入住流程簡單快速，並會主動協助旅客了解周邊餐廳與散步路線。現場提供茶葉聞香與茶包帶回體驗，這是一項相當少見的旅館服務，成功打造具有識別度的品牌形象。

台中住宿停車需求高，市區旅店提供平面與機械車位

雖然旅店位於台中市區中心，但停車仍相當便利。旅店備有地下停車場，包含平面與機械式車位。如果遇到滿位情況，櫃台也會協助指引至鄰近特約停車場。步行3至5分鐘即可抵達台中車站，對於自駕與搭乘大眾運輸的旅客都相當友善。

樓層設施再升級，13樓洗衣間與會議室滿足長住旅客

葉綠宿茶覺旅13樓提供投幣式洗衣機與烘衣機，是長期住宿或需要洗衣的旅客最實用的設施之一。空間乾淨明亮，操作直覺。會議室則提供安靜舒適的環境，適合臨時會議與筆電工作。頂樓視野遼闊，可俯瞰市區，是旅途中短暫放空的好地方。

房型配置成焦點，葉綠宿茶覺旅多款房型一次解析

房間以溫潤木質調與簡潔設計為主，並提供咖啡包、小冰箱、保險箱與手機鏡像電視，讓旅客能以更舒適方式休息。「豪華雙人房」約9坪，以一大床配置為主，部分房型配有浴缸。空間寬敞、視覺舒適，是慶生或放鬆旅行的常見選擇。「精緻雙人房」約7坪，一大床配置，採光良好、動線順暢，適合情侶或週末旅客。與豪華房差異主要在房間大小與是否配備浴缸。「精緻雙床房」則為兩張單人床配置，約7坪。床位獨立且插座配置完整，適合好友或同事同行，兼具私密性與實用性。浴室提供茶籽堂洗沐用品，散發茶香氣息，沐浴後能感受到身心放鬆。部分房型附免治馬桶與浴缸，是整趟住宿最令人印象深刻的亮點之一。

早餐與交誼空間全面開放，B1空間全天候提供舒適體驗

B1在早餐時段提供多樣自助餐點。菜色包含台式清粥小菜、韓式拌飯與西式麵包沙拉，種類齊全，能滿足不同旅客的喜好。非早餐時段則開放為交誼廳，提供免費茶包、咖啡與餅乾，搭配木質家具與柔和燈光，是閱讀、休息與筆電工作的舒適空間。

葉綠宿茶覺旅

營業時間︰入住16:00﹐退房11:00

地址︰台中市中區建國路173號

電話︰0422262777

官方網站︰https://www.greenhotel.com.tw/tea-way-hotel/home/