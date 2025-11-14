走進稻浪中的星巴克﹗稻田中的紅磚穀倉門市成打卡焦點，落地窗景、飲品甜點與戶外雅座一次開箱

苗栗苑裡的星巴克稻香門市以穀倉建築與稻田景觀爆紅，落地窗前就是成片稻浪，是近期最受關注的特色門市之一。
苗栗苑裡近期因一座隱身稻田間的星巴克門市而再度受到旅客關注。星巴克稻香門市以紅色磚瓦穀倉造型打造視覺亮點，大片落地窗前即是連綿稻田，金黃色稻穗隨風搖曳的景象成為許多旅人前往拍照打卡的原因。稻香門市位於苑裡鎮山柑地區，雖然位置略顯偏遠，但來訪人潮仍相當踴躍。
穀倉造型星巴克成焦點 稻田環境打造獨特門市氛圍
星巴克稻香門市的外觀以紅磚穀倉呈現，周圍被大片稻田包圍，形成少見的自然景觀門市。旅客抵達時即可看到藍天、綠稻與磚瓦交織出的鮮明色彩，搭配落地窗映照出的稻浪景致，成為苑裡地區最具特色的景點之一。門市前方僅設置少量停車格，旁側稻田收割後鋪設木板，也成為臨時停車空間。
苑裡稻香門市座位多元 室內與戶外雅座任意選擇
門市提供舒適的室內座位，也設有可遠眺稻田的戶外雅座。旅客可依天氣與需求自由選擇座位。室內空間維持星巴克一貫的木質調氛圍，而戶外區則因視野開闊且鄰近稻田景觀，成為許多旅客拍照與休憩的首選。
季節商品與限定商品吸睛 多款杯款與門市限定熊受矚目
除了咖啡與甜點之外，星巴克季節商品與杯款一向是旅客的關注焦點。稻香門市同樣販售多樣周邊，包含季節杯、隨行杯與門市限定造型熊。許多旅客到訪時都會順道挑選門市限定商品作為紀念。
飲品與甜點人氣高 咖啡那堤與千層蛋糕口碑佳
旅客點選度最高的品項仍是咖啡那堤，其奶香與咖啡味道平衡，是經典不敗的選擇。原味千層蛋糕口感細緻、不過度甜膩，搭配咖啡剛剛好。許多旅客選擇在戶外雅座享用飲品，伴隨微風吹拂與稻田景致，形成極具地方特色的休憩體驗。
「星巴克苑裡稻香門市」
地址︰苗栗縣苑裡鎮山柑105之2號
電話︰037-745448
營業時間︰07:00–21:00
更多資訊可參考星巴克官網或門市公告。
延伸閱讀
- 苗栗景點｜半日遊 Hwataoyao 華陶窯-古風建築呈現
- 苗栗景點｜櫻花 2020 苗栗獅潭 蓮臺山妙音淨苑 2/29花況
- 苗栗｜景點 薑麻園-出關古道，觀雲塔，薑黃美食客家料理
- 苗栗｜輕旅行 通宵神社 恍若來到日本神社，虎頭山公園 極佳海景
- 苗栗｜ 三義景點 勝興車站 龍騰斷橋 黑嚕嚕臭豆腐
- 苗栗 居鳩堂庭園茶屋 三義客家米食~葷素共食沒問題～今天吃素喔!
- 山野蔬食 !鐵道旁的日風丼飯/拉麵專賣
- 台中｜咖啡館 第二間全台最頂級的「 星巴克 摩登典藏吧台
- 寬窄巷-四川成都!! 中國古風書局/古風星巴克..雨天氣候!
- 台北｜星巴克 台北浪漫必訪-星巴克 天玉門市 歐風老宅建築與綠映庭園輝映! 香料烤雞溫野菜 還不錯