高鐵附近超狂露營系酒場登場﹗「露營瘋串酒場」主打室內帳棚風、美食現炒與大螢幕球賽。

竹北露營瘋串酒場以室內露營風格打造全天候聚餐空間，活蝦料理、酸菜魚與啤酒喝到飽成亮點，是高鐵附近最受關注的熱炒酒場之一。

竹北高鐵周邊近年聚集多間特色餐廳，其中以露營風主題打造的「露營瘋串酒場」最受矚目。店家將原本的帳篷式空間全面升級為室內場域，保留露營元素與燈串風格，即使遇上天氣不佳也能自在聚餐。靠近竹北嘉豐北路，距離高鐵僅需短程車距，交通位置便利，是下班聚會與假日小酌的熱門選擇。

室內露營風格升級 竹北露營瘋串酒場打造全天候聚餐空間

露營瘋串酒場最大的特色在於「下雨也能Outdoor」的用餐體驗。燈串、木桌與鐵椅營造戶外露營風格，但因採室內空間設計，旅客無需擔心風雨。球賽直播的大螢幕讓店內氛圍更加熱鬧，宛如置身露營區的派對現場。

高鐵周邊聚會新據點 戶外元素融入室內打造休閒氛圍

店面鄰近游牧人露營專賣店，強化整體的戶外風格辨識度。入口處設置野營風遊戲區，吸引家庭客與小朋友停留。空間主打易入手的露營美學，並以放鬆氛圍結合多樣料理，成為竹北少見的露營系熱炒酒場。

招牌四川酸菜魚受矚目 活蝦與海鮮料理成主打亮點

店家引入四川調味做出酸菜魚片加肉片鍋﹐湯頭酸香濃郁﹐選用鱸魚片與肉片吸附湯汁﹐份量十足。活蝦料理則以三杯泰國蝦最受歡迎﹐現撈現煮的鮮度搭配九層塔香氣﹐成為多人聚餐的固定品項。香辣螃蟹腳、海鮮炒泡麵等料理同樣深受旅客青睞。

多款熱炒與炸物人氣高 下酒菜選擇豐富適合團體聚餐

蚵仔酥、烤鹹豬肉、烤大魷魚等熱炒品項是小酌時的熱門選擇。明太子山藥口味偏甜﹐大人與小朋友都能接受。烤生蠔採用生食等級﹐入口飽滿多汁。另有炸物拼盤組合﹐包含雞米花、雞塊、薯條與二節翅﹐適合邊看球賽邊分享。

球賽直播與啤酒暢飲吸引人潮 營造下班小酌最佳場景

店內提供多款酒精飲品﹐並推出699元啤酒喝到飽活動。搭配球賽直播﹐店內氛圍充滿活力。無論是下班後小聚﹐或假日與朋友放鬆﹐都能在此享受輕鬆且具Outdoor感的夜晚。

露營瘋串酒場

地址︰新竹縣竹北市嘉豐北路37－1號

電話︰0958777078

營業時間︰16:00–23:00﹐周一公休

外帶連結可至店家線上系統查詢。



