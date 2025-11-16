穿過巷弄遇見最Chill的設計旅店！「葉綠宿一中漫走」為旅人帶來一中商圈最舒適的住宿選擇。

葉綠宿一中漫走以設計風格、乾淨房型與超好睡的Emma床墊受到旅客喜愛，步行2分鐘就到一中街，是台中輕旅行的好選擇。

葉綠宿一中漫走位於台中市北區，外觀帶有簡潔設計風格，從巷弄內走入便能感受到旅館的安靜氛圍。大門不是在正面，而是位於側邊巷子裡，建議首次前往的旅客留意方向。從旁邊停車場步行2分鐘即可抵達一中街夜市，地點完全不必擔心生活機能問題。大廳以木質、鐵件與水泥構成Loft空間，視覺溫暖又不失設計感。旅客可在此休息、等待入住，空間內也設有公共洗手間，提供方便的過渡環境。

木質與鐵件展現Loft風格 一中商圈住宿帶來溫暖迎賓氛圍

走進旅館便能感受到大廳空間的層次與質感。不同於傳統商務旅館的制式配置，這裡更像是旅人暫時停靠的生活角落。木質材質的溫度與鐵件線條的俐落讓空間保持輕鬆、乾淨、明亮，不會讓旅客感到壓迫。旅館採按鈴入內方式，確保環境清靜與安全。整體空間氛圍呈現放鬆節奏，適合剛從熱鬧街區回來希望歇一口氣的旅人。

自助洗衣與誠實商店便利旅程 二樓設施成為旅客最貼心支援

從大廳旁樓梯走上二樓，首先會看到自助洗衣間。這個設計對於長住旅客或需要換洗衣物的出差旅人相當實用，不必再走出門尋找洗衣店。二樓也設置誠實商店。響應環保政策，房內不主動提供盥洗用品，如需牙刷、牙膏、刮鬍刀等用品，旅客可在誠實商店自助購買。這種信任模式不僅便利，也展現旅館對永續旅遊的重視。

交誼廳提供旅人短暫歇息 一中漫走營造自在輕旅行節奏

越往二樓深處走，會看到一個小型交誼廳。旅客可在這裡歇息、閱讀、用電腦或與朋友短暫聊天。空間寧靜又舒適，很適合在行程空檔休息，不想馬上回房時也能有一個過渡空間。這些公共設施讓整體入住體驗更加完整，使旅人能以更自在的節奏完成旅途中的各種需求。

Emma床墊提升睡眠品質 豪華房型成為一中住宿舒適首選

豪華雙人房約8坪，房間寬敞，採光明亮。房內最大的亮點就是Emma床墊，躺下去支撐度足夠，翻身不影響旁邊的人，透氣性佳且不悶熱，深受旅客好評，許多人表示「舒服到不想起床」。此外房內配置包括小冰箱、吹風機、沐浴用品、毛巾與浴巾。電視櫃與化妝桌整合的設計讓動線更順暢，收納空間也更俐落。

多款雙人房滿足旅行需求 簡潔設計打造一中街住宿安心感

標準雙人房約5坪，一大床設計，適合情侶或兩人旅遊入住。經典雙人房則約6坪，空間略大於標準房型。三種房型皆維持葉綠宿一貫的乾淨、簡約、生活感設計，房間採光明亮，讓旅客在繁忙行程之間擁有舒適休息環境。

葉綠宿．一中漫走

入住時間：16:00

退房時間：11:00

電話：0968565898

地址：404臺中市北區雙十路一段89號

官方網站、粉絲專頁及IG皆有提供房型資訊與最新公告，建議旅客可提前查看房況或預訂。