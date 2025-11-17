永芯茶檔內壢店｜桃園高評價道地港式茶餐廳，價格親民，菜色多元，生意相當好

中壢愛吃港式茶餐廳的朋友快筆記！內壢火車站附近藏著一間超道地的港式茶餐廳—「永芯茶檔」。店內裝潢滿滿港味，讓人彷彿一秒飛到香港！餐點選擇超豐富、價格也很親民，難怪不管平日或假日都高朋滿座，是中壢人氣超旺的港式美食名店之一！

永芯茶檔內壢店位置

永芯茶檔內壢店位在桃園市中壢區成章四街上，距離內壢火車站相當近，步行過來約五分鐘，外觀裝潢以搶眼的湖水綠色系為主調，搭配復古霓虹燈牌與紅色鐵椅，瞬間營造出濃濃的香港街頭氛圍

店面轉角設計開闊明亮，讓人彷彿置身九龍街巷，從外觀就能感受到店家的用心與懷舊情懷，是那種讓人一眼就想走進去拍照、吃飯、感受港式風情的地方。

永芯茶檔內壢店環境

踏進永芯茶檔內壢店，彷彿瞬間走進香港街頭的茶餐廳，一樣以復古湖水綠為主色調，牆上掛滿懷舊霓虹燈牌與港味標語，亮眼又充滿年代感。店內空間明亮寬敞，搭配不鏽鋼桌面與紅色皮椅，完全還原港式茶餐廳的經典風格，細節處處可見巧思，從飲料罐擺設到復古磁磚地板，都讓人感受到滿滿的懷舊情懷與港味氛圍

永芯茶檔菜單

全新組合優惠套餐系列只要299元 ．主餐 + 港式飲品299元

．主餐 + 港式甜品299元

．主餐 + 燉盅雞湯299元



黑胡椒牛排撈麵

撈麵糖糖這次點的是店家推薦的黑胡椒牛排撈麵，份量十足，裡頭包含海帶芽、豆芽菜、高麗菜與香氣逼人的太陽蛋，配料豐富又有層次，撈麵麵體Q彈帶勁、吸滿濃郁的黑胡椒醬汁，每一口都散發著微辣香氣，鹹香十足，讓人越吃越涮嘴

牛排還不小塊，淋上滿滿黑胡椒醬汁，肉質還蠻嫩的，帶有咬勁，除了牛肉香氣外，還帶著濃郁的黑胡椒香

紅悶東坡肉飯

沒想到來港式茶餐廳，竟然也能吃到糖糖最愛的東坡肉！選用台灣溫體三層肉，以小火慢煨至油亮入味，肥瘦比例恰到好處，夾起來時還會ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ彈動，入口後皮Q不爛、瘦肉軟嫩多汁，每一口都滷得香氣十足、鹹甜平衡，油潤卻不膩口，讓人一吃就停不下來

黑鳳爪排骨雙拼飯

這道黑鳳爪排骨雙拼飯也是近期推出的新菜色，可以一次品嚐到兩種經典港味！鳳爪先以高溫油炸後，再搭配秘製滷汁蒸煮入味，外層油亮Q彈、入口即化，帶有微甜香辣的層次感，每一口都讓人吮指回味。另一邊的鼓汁排骨則選用溫體豬排骨，以特製醬料醃製，再佐以豆豉提味，肉質軟嫩、鹹香濃郁。兩者組合鹹香交融、香氣四溢，是讓人一口飯都不想浪費的滿足滋味

點飯食的部分會將飯跟主食分開放，飯食中還會附上高麗菜、豆芽菜、海帶芽及太陽蛋

五指毛桃文昌燉雞湯

選用文昌雞搭配五指毛桃、枸杞、紅棗、桂圓、牛大力等多種養生食材，經長時間慢火細燉，湯頭色澤金黃清亮，入口溫潤帶有淡淡藥香與自然甜味，喝起來回甘不膩，雞肉軟嫩入味、香氣濃郁，伴隨五指毛桃的獨特清香與桂圓的微甜尾韻，每一口都暖胃又暖心，是一道兼具香氣與滋補的港式燉湯

蟲草花文昌燉雞湯

另外這碗蟲草花文昌燉雞湯一樣選用文昌雞，搭配蟲草花、紅棗、枸杞、桂圓等多種養生食材，以小火慢燉煮，湯頭清香濃郁，入口時能感受到蟲草花淡雅的草本香氣與桂圓的自然甜潤，滋味層次豐富又順口，雞肉燉煮軟嫩，溫潤又好喝

鹹水餃

永芯茶檔的鹹水餃也是人氣小點之一，外皮炸至金黃酥脆，裡頭Q軟，帶豬肉香氣，整體吃起來不油膩

芝麻糊燉奶

芝麻糊燉奶是甜品愛好者不可錯過的經典，選用香濃黑芝麻細磨而成，帶著自然的微苦與濃郁的芝麻香，與滑嫩如絲的燉奶完美融合，入口瞬間，燉奶的柔滑與芝麻糊的醇厚在舌尖交織，口感細膩卻不膩口，裡頭還添加了桂花增添香氣，層次相當豐富，連小朋友都愛不釋手

紫米燉奶

紫米燉奶是一款視覺與味覺兼具的甜品，燉奶細膩柔滑，入口即化，與略帶嚼勁的紫米形成完美對比，紫米自然的香甜與燉奶的濃潤交織，再淋上淡雅的桂花醬，散發出清新花香，帶來微微的甜而不膩，口感超豐富

黃金流芯西多士

這道超邪惡的黃金流芯西多士一上桌就讓人食指大動！選用柔軟香濃的鮮奶吐司為基底，內餡是以鹹香鴨蛋黃與奶油特製而成的黃金流芯醬，香氣濃郁又滑順，外層均勻裹上金黃蛋液後酥炸至外酥內軟，切開時流芯緩緩流出，最後淋上楓糖增添甜香，再放上一塊微融奶油，鹹甜交織、層次豐富

絲滑奶茶／鹹檸七

永芯茶檔的絲滑奶茶，茶香濃郁卻不苦澀，奶香柔順細膩，入口滑順，帶著淡淡的甘甜，而鹹檸七則清爽解膩，微微的鹹味中和了檸檬的酸香，氣泡帶來輕快的口感，每一口都充滿刺激與清涼感

永芯茶檔有著濃濃港式風情的裝潢，附近交通便利，餐點更是多樣化，價格親民又實惠，近期更是推出超值組合優惠，點選主餐加上燉盅雞湯／港式甜品／港式飲品（三選一）只要299元，無論是想回味經典港式風味，還是想享受平價又豐富的美食組合，永芯茶檔都是不可錯過的好去處