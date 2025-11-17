淡水平價海景咖啡廳【淡水漁文館轉角咖啡廳】欣賞淡水夕陽美景最美視角/淡水河景觀第一排/隱身在淡水街角博...

淡水河邊有間隱藏版轉角咖啡館，這裡沒有過多的裝潢，有的就是最天然的景觀，欣賞淡水夕陽最美視角，除飲品外還有賣綠豆湯，銅板價就能享用，重點是美景無價，河景第一排，可以一邊享用餐點，一邊欣賞淡水觀音山美景，超舒壓的，地點就在淡水漁文影像館旁，周邊還有淡水老街必吃的白玉軒杏仁茶，下回來淡水不妨來轉角咖啡廳，坐下來好好欣賞淡水最美的夕陽和美景。
淡水轉角絕美海景咖啡廳，記得來上一碗甜甜的綠豆湯，搭配波光粼粼淡水河畔。
隱身在淡水漁文館轉角咖啡館，欣賞淡水夕陽美景最美視角。
這裡的座位不多，露天一整排河景座位區。
平價就能享受美景，綠豆湯45元，午後來上一碗消暑又清涼。
鳳梨冰茶70元，裡面居然有鳳梨，沒想到意外很好喝耶～
看著夕陽餘暉美景，我的心都醉了～
我們坐在此，看著夕陽慢慢沈入海裡，不急不緩，享受生活中的小確幸～
夕陽照映在水面上，浪漫氛圍滿分，隨手拍都像明信片般一樣的美～
紅通通的夕陽把大地染成紅色，波光粼粼呈現金黃色海岸。影片分享
不知幾時旁邊河堤已聚集許多人，和我們一起欣賞夕陽最美的時光。
下回來轉角咖啡館，別忘了可以停下來休息一下，享受慢活，這裡真的是情侶約會、放鬆小旅行的絕佳去處。
周邊景點：淡水老街
周邊美食：白玉軒杏仁茶
座位區不多，共二層樓。
招牌必點：古早味杏仁茶50元，有椪餅、油條、杏仁豆腐可以添加。
招牌必點：黑糖燒麻糬45元，有花生和芝麻口味，也可以選擇綜合，熱熱的麻糬相當Q軟，加上香花生粉和芝麻粉，超好吃的。
椪餅一個30元有三種口味可選，可加在杏仁茶或單吃，杏仁茶相純濃密好喝。
淡水河畔河景第一排：星巴克 河岸門市
挑高二層樓，這裡有室內和戶外座位區，重點是這景觀也太無敵了～
絕美夕陽景觀面河第一排，二樓陽台座位區為最佳座位區，可以欣賞淡水河景，一邊喝咖啡一邊看夕陽，感覺超chill。
淡水漁文館轉角咖啡廳：新北市淡水區中正路223-2號；營業時間：13:30-18:00
白玉軒甜品：新北市淡水區中正路19號；營業時間：平日：14:00-18:00；假日：14:00-20:00（周一、四公休）
