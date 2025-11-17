> 美食 > 淡水平價海景咖啡廳【淡水漁文館轉角咖啡廳】欣賞淡水夕陽美景最美視角/淡水河景觀第一排/隱身在淡水街角博...

IMG_0156 (2).jpg

淡水河邊有間隱藏版轉角咖啡館，這裡沒有過多的裝潢，有的就是最天然的景觀，欣賞淡水夕陽最美視角，除飲品外還有賣綠豆湯，銅板價就能享用，重點是美景無價，河景第一排，可以一邊享用餐點，一邊欣賞淡水觀音山美景，超舒壓的，地點就在淡水漁文影像館旁，周邊還有淡水老街必吃的白玉軒杏仁茶，下回來淡水不妨來轉角咖啡廳，坐下來好好欣賞淡水最美的夕陽和美景。

IMG_0222 (2).jpg

淡水轉角絕美海景咖啡廳，記得來上一碗甜甜的綠豆湯，搭配波光粼粼淡水河畔。

IMG_0014-EFFECTS.jpg

IMG_0124 (2).jpg

隱身在淡水漁文館轉角咖啡館，欣賞淡水夕陽美景最美視角。

IMG_0128 (1).jpg IMG_0132 (3).jpg

IMG_0162 (2).jpgIMG_0133 (2).jpg

最新DM，實際DM以店家為主。

IMG_0158 (1).jpg

IMG_0136.jpg

 

這裡的座位不多，露天一整排河景座位區。

IMG_0151 (1).jpg

IMG_0141 (2).jpg

平價就能享受美景，綠豆湯45元，午後來上一碗消暑又清涼。

IMG_0152 (1).jpg IMG_0154.jpg

 

鳳梨冰茶70元，裡面居然有鳳梨，沒想到意外很好喝耶～

IMG_0161.jpg

IMG_0157 (2).jpg

  

看著夕陽餘暉美景，我的心都醉了～

IMG_0173 (3).jpg IMG_0166 (1).jpg

IMG_0176 (3).jpg IMG_0186 (1).jpg

我們坐在此，看著夕陽慢慢沈入海裡，不急不緩，享受生活中的小確幸～

IMG_0189 (2).jpg IMG_0190 (2).jpg

IMG_0193 (2).jpg

夕陽照映在水面上，浪漫氛圍滿分，隨手拍都像明信片般一樣的美～

IMG_0195 (2).jpg

IMG_0202.JPG

IMG_0206 (2).jpg

IMG_0207 (1).jpg

紅通通的夕陽把大地染成紅色，波光粼粼呈現金黃色海岸。影片分享

IMG_0209 (1).JPG

IMG_0214 (3).jpg IMG_0215 (3).jpg

不知幾時旁邊河堤已聚集許多人，和我們一起欣賞夕陽最美的時光。

IMG_0217 (3).jpg IMG_0218 (3).jpg

下回來轉角咖啡館，別忘了可以停下來休息一下，享受慢活，這裡真的是情侶約會、放鬆小旅行的絕佳去處。

IMG_0219 (3).jpg IMG_0221 (2).jpg

 IMG_0223 (2).jpg 

IMG_0119 (1).jpg

 IMG_0127 (3).jpg 

 IMG_0016 (1).jpg

 IMG_0019 (1).jpg IMG_0022 (2).jpg

周邊景點：淡水老街

IMG_0025 (2).jpg

周邊美食：白玉軒杏仁茶

IMG_0023 (3).jpg

 IMG_0024 (2).jpg  

IMG_0026 (3).jpg

 IMG_0029 (1).jpg 

IMG_0030 (1).jpg

 IMG_0031 (3).jpg 

座位區不多，共二層樓。

IMG_0032 (1).jpg

 

IMG_0028 (2).jpgIMG_0035 (2).jpg

IMG_0034 (2).jpg

IMG_0033 (3).jpg

IMG_0047.jpg

IMG_0038 (2).jpg

 IMG_0041 (3).jpg 

招牌必點：古早味杏仁茶50元，有椪餅、油條、杏仁豆腐可以添加。

IMG_0042 (3).jpg

 

招牌必點：黑糖燒麻糬45元，有花生和芝麻口味，也可以選擇綜合，熱熱的麻糬相當Q軟，加上香花生粉和芝麻粉，超好吃的。

 IMG_0043 (3).jpg IMG_0045.jpg

 椪餅一個30元有三種口味可選，可加在杏仁茶或單吃，杏仁茶相純濃密好喝。

IMG_0048.jpg IMG_0057 (1).jpg

 IMG_0056 (1).jpg

IMG_0063 (1).jpg

 IMG_0061 (2).jpg 

IMG_0067 (1).jpg

 IMG_0068.jpg 

淡水河畔河景第一排：星巴克 河岸門市

IMG_0070 (2).jpg

 IMG_0073 (2).jpg 

挑高二層樓，這裡有室內和戶外座位區，重點是這景觀也太無敵了～

IMG_0076 (2).jpg

 IMG_0080 (1).jpg IMG_0081.jpg
 IMG_0084 (2).jpg IMG_0085 (2).jpg
 IMG_0088 (1).jpg IMG_0089.jpg
 IMG_0090 (2).jpg IMG_0091.jpg
 IMG_0094 (2).jpg IMG_0095 (1).jpg
 IMG_0096 (2).jpg IMG_0098 (1).jpg
 IMG_0097 (3).jpg 

絕美夕陽景觀面河第一排，二樓陽台座位區為最佳座位區，可以欣賞淡水河景，一邊喝咖啡一邊看夕陽，感覺超chill。

IMG_0099 (3).jpg

 IMG_0100 (1).jpg IMG_0101 (1).jpg
 IMG_0102 (2).jpg IMG_0107 (1).jpg
 

IMG_0110 (2).jpg

IMG_0112.jpg

 IMG_0113 (1).jpg IMG_0116 (1).jpg

IMG_0118 (2).jpg IMG_0117 (1).jpg

淡水漁文館轉角咖啡廳：新北市淡水區中正路223-2號；營業時間：13:30-18:00

白玉軒甜品：新北市淡水區中正路19號；營業時間：平日：14:00-18:00；假日：14:00-20:00（周一、四公休）

IMG_9986 (3).jpg  

淡水秘境咖啡廳【Love淡水喝咖啡】隱身在淡水山上景觀咖啡廳/被綠意包圍森林系咖啡館/手沖咖啡100元起/新北平價美味森林系景覯咖啡廳 

IMG_2465 (2).jpg

淡水秘境景觀咖啡廳【Sun House 124°】淡水河景觀第一排/隱身在紅樹林老宅咖啡廳/同時欣賞山河之美/環景124度景觀咖啡/免費請你喝咖啡/淡水網美咖啡廳

