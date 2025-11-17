【孤獨的美食家實訪第96家-東京美食】三燈舎Santosham.小川町南印度輕食料理.米其林+tabelog百名店

三燈舎第八季第九話登場(官網):東京都千代田区神田小川町3-2 古室ビル 2F，電話： 050-3697-2547，營業時間: 11:00-15:30 /17:30–22:00 (星期一休)

印象中十季的孤獨美食家中，五郎吃過的印度料理不會超過三家，其中讓我印象深刻的是「タンドールバル カマルプール」(tabelog百名店:3.73)算是讓我愛上印度料理的一家餐廳。今天要介紹這家是出現在第八季第九話的「三燈舎」更是節目中少見的米其林餐廳，當然也入選了tabelog咖哩百名店。結論:南印度料理的確跟一般香料滿滿的咖哩有所不同，有些甚至像是湯。這次完全跟五郎點一模一樣，ラッシー（印度酸奶）又濃又好喝；ガーリックチーズ ドーサハーフ超級好吃，口感介於薄餅和可麗之之間，外薄脆中間軟綿，加上牽線的起司好吃得亂七八糟，四小碗咖哩，酸甜辣各有其味，還熱的冰的都有；反而是大家都點的南印度咖哩套餐（サントウシャミールス），我覺得還好，但附的兩種烤餅都非常好吃。

三燈舎Santosham位於小川町，搭捷運可以在小川町站或是神保町站下車，步行大概是七八分鐘還算是方便，餐廳是在2樓要是沒人介紹很容易走過錯過，主打的是南印度料理，地圖顯示的是一個叫kerela喀拉拉邦的地方

走上二樓的門前才發現，原來這家是米其林+tabelog百名店，嚇得我又回到一樓確定有沒有找錯餐廳，畢竟五郎在節目中很少吃像這樣的名店。確定後，反而開始擔心會不會吃不到?幸好，一個人還是比較容易安排的。

店裡的位置不算多，純白帶點悠靜，幾乎清一色都是女生。一如五郎說的，一進到店裡就是滿滿的印度辛香料的氣息。17:30開門，我17:40到，本來說今晚訂位已滿，但後來一位笑起來很親切的女店員(好像就是電視中的那一位)表示如果吃到19:00可以的話，一位沒問題。反正我吃飯很快，於是坐了下來。

這是印度人的便當盒?其實跟我們以前用的也很像。

一般來說如果五郎坐的位子沒人，我也會盡量挑一樣的位子，可惜當天是一位女生坐著。

這裡主要提到的是南印度料理的定食，也能點到一些輕食，價位以東京來說算是親民。

五郎set:

ラッシー（印度酸奶）

ガーリックチーズ ドーサハーフ

サントウシャミールス(三燈舍定食)

虎郎決定這次照辦煮碗，完全照著五郎set點。

ラッシー喝起來有一點像酸奶和奶昔的中間，帶點淡淡的水果甜，酸度不會很高，口感微稠很是爽口，後來又加點了一杯。

ガーリックチーズ ドーサハーフ，有一點像對折的可麗餅，中間是帶點大蒜風味的起司，搭配的四種不同顏色的小碟，分別是紅色辣椒醬、白色是椰奶和酸奶醬、綠色是薄荷，另外大一點的像是湯，但據說是一種豆子做的咖哩湯，都是拿來配餅的。

這餅的外圍很像薄脆的可麗餅，中間比較厚的地方有著少許抓餅的微Q，加上滿滿的起司口感極好，我大愛、超愛、非常愛，尤其是那起司又帶著我偏好的蒜味，光是這餅我就給三燈(舍)。對，用手抓著吃，滿滿的印度儀式感。

然後，你可以學著五郎，一一在餅上加入不同的醬，酸、甜、微辣兼而有之，而且有的是熱的、有的是微冷的口感，非常涮嘴又耐吃，其中我最愛的是綠色的薄荷，但說是薄荷我覺得應該是含薄荷的印度香料，另一種像是酸奶的醬很清楚我也頗愛。ガーリックチーズ ドーサハーフ大推，大推、大大推。

因為當天晚上約了朋友吃燒肉，所以本來想就此打住...，但旁邊，不，幾乎全場的女性都點了五郎最後加點的三燈舍南印度料理套餐..於是受不了也加點了一份。

サントウシャミールス(三燈舍定食)，就是我們常說的印度塔利(thali)，搭配四種不同的咖哩、一碟小菜、兩種餅和印度香飯。

兩種餅白色的很薄很酥有一點像日本的炸蝦餅，但帶點澎鬆和入口即化的微妙口感，另一種像是炸過的酥，帶點討喜的微脆。特別值得一的是，兩種餅和香飯都是可以免費追加的。

四種咖哩分別是四種不同的香料氣息，酸、甜、辣也都有微微的不同，當中的食材，也分別是雞肉、牛肉、海鮮和蔬菜、鷹嘴豆等，最大的不同就是比較湯水，不知道是不是南印度咖哩(kerela喀拉拉邦)的特色。吃法上比較自由，或淋、或抹、或沾、或一邊吃餅一邊喝咖哩都行。最後的結論是我偏好前面的ガーリックチーズ ドーサハーフ，如果有下次我會再點這個然後單點一些特色的南印度料理。

三燈舎第八季第九話登場(官網):東京都千代田区神田小川町3-2 古室ビル 2F，電話： 050-3697-2547，營業時間: 11:00-15:30 /17:30–22:00 (星期一休)

更多孤獨的美食家實訪:

孤獨的美食家官網(有人問我為什麼不更新....好吧，等我跑了100家再一次更新(笑))

【日本美食懶人包】【孤獨的美食家】美食地圖＋實訪心得．跟著五郎點餐去

【孤獨的美食家實訪之一】【東京美食】第二季第２話人形町中山天婦羅—黒天丼

【孤獨的美食家實訪之二】【神奈川縣美食】三ちゃん食堂(第二季第四話)

【孤獨的美食家實訪之三】【東京-日暮里美食】洋食ニューマルヤ(漢堡)

【孤獨的美食家實訪之四】【東京-文京區-根津】Sumire (すみれ) 居酒屋(特辣咖哩)

【孤獨的美食家實訪之五】【東京-兩國車站美食】國技堂日式和果子專賣(第二季第八集)

【孤獨的美食家地圖＋實訪之六】【東京-池袋美食】中國家庭料理 楊 2号店

【孤獨的美食家地圖+實訪之七】【東京-中野區美食】中野區鷺ノ宮的蒜味煎豬排：みやこや(第一季第六集)

【孤獨的美食家地圖+實訪之八】【東京-墨田區-兩國駅美食】割烹ちゃんこ 大内(相撲鍋)(第二季第八集)

【孤獨的美食家店家實訪之九】【東北-宮城-仙台美食】牛タン萃萃すいすい(2016年夏季仙台出差特別篇)

【孤獨的美食家地圖+實訪之十】【東京-池袋-西巢鴨美食】西巢鴨しゃぶ辰-一個人的「上州黑毛和牛壽司燒」

【孤獨的美食家地圖+實訪之十一】【東京-江東區-木場美食】タンドールバル

【孤獨的美食家地圖+實訪之十二】【東京-東中野美食】キャラヴァンサライ(包).阿富汗料理專賣店

【孤獨的美食家地圖+實訪之十三】【東京-明治神宮美食】鉄板中華青山シャンウェイ

【孤獨的美食家地圖+實訪之十四】【東京-品川-五反田車站】食堂とだか-牛肉.海膽就是任性!!

【孤獨的美食家地圖+實訪之十五】【東京-江東區-錦糸町駅】Saien (菜苑) -絕品純レバ丼(雞肝)+晴空塔夜景

【孤獨的美食家地圖+實訪之十六】【大阪-平野美食】串かつ・どて焼 武田，不為人知的神祕五十年老屋

【孤獨的美食家地圖+實訪之十七】【東京上野御徒町美食】羊肉三味-羊香味

【孤獨的美食家地圖+實訪之十八】【東京-世田谷美食】すし 台所家 三軒茶屋

【孤獨的美食家地圖+實訪之十九】【大阪-美章園美食】甘辛や-大阪燒.炒麵

【孤獨的美食家地圖+實訪之二十二】【北海道美食】獨酌三四郎.第五季北海道出差篇,暖心暖胃的居酒屋

【孤獨的美食家店家實訪之二十三】【東京赤羽美食】プチモンド.清爽無比的水果三明治

【孤獨的美食家店家實訪之二十四】【東京目黑美食】薬膳スープカレー・シャナイア.附防迷路地圖+訂位攻略

【孤獨的美食家店家實訪之二十五】【東京-八王子美食】黑毛和牛燒肉-大幸園tabelog:3:91

【孤獨的美食家店家實訪之二十七】【東京世田谷區美食】まーさん東京都世田谷区千歳船橋のラム肩ロースとラムチョップ

【孤獨的美食家店家實訪之二十八】【東京赤羽美食】川榮鰻魚飯-北区赤羽のほろほろ鳥とうな丼(tabelog:3.77)

【孤獨的美食家店家實訪之二十九】【福岡美食】みやけうどん(炸魚餅烏龍麵 三宅)60年老店便宜到昏倒的烏龍麵(tabelog:3.58)

【孤獨的美食家店家實訪之三十】【東京-蒲田美食】THI THI越南料理

【孤獨的美食家店家實訪之三十一】【福岡中洲美食】一富日式小酒館.福岡鄉土料理TABELOG:3.58

【孤獨的美食家店家實訪之三十二】【東京-清澄白河美食】だるま居酒屋(tabelog:3.52)

【孤獨的美食家店家實訪第三十三家】【群馬-下仁田町美食】すき焼きコロムビア-豬肉壽喜燒

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十四】【韓國-首爾美食】종점숯불갈비韓國首爾特別市的排骨與小菜

【孤獨的美食家地圖實訪之三十五】【日本-東京美食】つり堀 武蔵野園.釣魚場裡的美味食堂tabelog:3.42

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十六】【東京-新宿美食】禪風緬甸料理Nong Inlay (ノング インレイ)

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十七】【韓國-全州美食】토방(土房)全州拌飯+納豆湯

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十八】【日本-東京-目黑美食】草花木果沖繩料理.沖繩式排骨麵與天然鹽燒豬肉

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十九】【東京-荒川區美食】真實一路麻婆豆腐專賣店.紅、白、綠、黑、燻麻婆豆腐的極緻

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十】【東京-都北區美食】田や大眾割烹(tabelog:3.56)

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十二】【東京-世谷田美食】広島のお好み焼 hiroki.廣島燒.海鮮、肉類自由搭配tabelog:3.59

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十四】【東京-北區十條美食】だるまや絕品抹茶挫冰.tabelog:3.77東京百大甜點

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十七】【日本東京-澀谷美食】長崎飯店.滿滿台式什錦麵風

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十】【香川-高松美食】松下製麺所.自己的烏龍麵自己煮(tabelog:3.74)

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十六】【東京-新宿美食】禪風緬甸料理Nong Inlay (ノング インレイ)

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十七】【韓國-全州美食】토방(土房)全州拌飯+納豆湯

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十八】【日本-東京-目黑美食】草花木果沖繩料理.沖繩式排骨麵與天然鹽燒豬肉

【孤獨的美食家地圖+實訪之三十九】【東京-荒川區美食】真實一路麻婆豆腐專賣店.紅、白、綠、黑、燻麻婆豆腐的極緻

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十】【東京-都北區美食】田や大眾割烹(tabelog:3.56)

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十二】【東京-世谷田美食】広島のお好み焼 hiroki.廣島燒.海鮮、肉類自由搭配tabelog:3.59

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十四】【東京-北區十條美食】だるまや絕品抹茶挫冰.tabelog:3.77東京百大甜點

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十七】【日本東京-澀谷美食】長崎飯店.滿滿台式什錦麵風

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十】【香川-高松美食】松下製麺所.自己的烏龍麵自己煮(tabelog:3.74)

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十一】【愛媛-松山美食】さかな工房丸万.像漁市場的居酒屋tabelog:3.54

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十二】【東京美食】中野和果子老舖-大和屋.絕品「きなこ餅」、「栗子大福」

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十三】【福岡美食】活海酒.神奇活魚料理居然有法式料理.史上最浮誇お通し

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十四】【福岡美食】純ちゃん滿滿人情味什麼都賣的路邊屋台

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十五】【東京銀座美食】なじみ亭.新橋韓式料理居酒屋

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十六】【中野區美食】蔡菜食堂(上海家常菜)

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十七】【千葉-大原美食】八十年老店昭和堂洋菓子店.伊勢龍蝦蛋糕捲

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十八】原味滷肉飯.五郎魯肉乾麵.下水湯.福州胡椒餅絕讚

【孤獨的美食家地圖+實訪之五十九】まつやホルモン店.鳥取人情六十年老店.名物大腸鐵板炒麵.鐵板燒.關東煮

【孤獨的美食家地圖+實訪之六十回】台北大稻埕.永樂担仔麵.五郎套餐.五味生腸絕好調

【孤獨的美食家店家實訪第61家】うなぎ和食処 松の家,靜岡濱名湖名物雙色三吃鰻魚迷你丼+炸濱名湖牡蠣

【孤獨的美食家店家實訪第62家-名古屋美食】珈琲処 カラス.名古屋四十年老喫茶店.紅豆生奶油土司五郎都愛

【孤獨的美食家店家實訪第63家-仙台美食】女川海の膳 ニューこのり.五彩梅花海鮮丼.絕品白子天婦羅丼

【孤獨的美食家店家實訪第64家-東京國分町美食】中国料理しんせらてぃ.蒲燒鰻魚炒飯.韭菜生蠔刈包台灣吃不到

【孤獨的美食家店家實訪第65家-崎玉美食】厨sawa.崎玉36年和洋料理老店.tabelog日本百大和洋食.厚切燉牛如絕好調

【孤獨的美食家店家實訪第66家-崎玉美食】うどんや藤.崎玉新座市30年排隊名店.肉烏麵麵.天婦羅飯糰.烤鴨肉串

【孤獨的美食家實訪第94家-北海道美食】おでん·焼物 はつ花.小樽80年關東煮老店.雞麵.炸章魚藏著奶奶的溫暖

更多日本美食旅遊分類: