峽谷風聲呼嘯而過超刺激！紐西蘭南島最火紅的高速極限體驗「皇后鎮噴射快艇 Shotover Jet」。

皇后鎮噴射快艇位於沙特歐瓦河峽谷，水深最淺僅約10cm，快艇能以高達約85km的速度貼近峭壁滑行，形成強烈臨場感。航程中會穿插經典的360度旋轉與急轉彎，專業司機也會簡短介紹峽谷地貌與文化背景，使整段體驗結合速度與景觀。

票價與預約方式明確，旺季建議提前安排

成人票價為179NZD、兒童為99NZD，另有家庭套票選擇。由於旺季時段容易額滿，官方建議旅客先於線上預約。整體流程簡單，抵達現場後掃描QR碼即可報到，對自由行旅客十分友善。

交通銜接順暢，自駕與接駁巴士都能輕鬆抵達

旅客可從市中心搭乘免費或付費接駁巴士，也能選擇自駕前往基地。集合點旁設有停車區，但車位有限，建議提早抵達。周邊環境開闊，可遠眺山景與河谷，是等待或休息時的好地方。

報到與登船動線清楚，安全裝備與濺水提醒需留意

報到處外觀以紅色旗幟為識別，十分容易辨認。領取救生衣後會進行簡要安全說明，接著前往河岸搭乘點。因航程濺水程度高，建議攜帶替換衣物或毛巾，冬季則可增加保暖帽與手套。若使用運動攝影機，務必固定於頭帶或胸背避免掉落。

河岸視野良好，不搭乘者亦能舒適觀看快艇疾馳

若同行者不便參加，也可在上方平台等候，視野開闊，能清晰觀看快艇穿梭峽谷的畫面。每艘快艇皆配備官方攝影設備，旅客可於活動後購買照片與影片留念。

高速與景觀兼具的南島經典活動，適合各類旅人

皇后鎮噴射快艇以峽谷景色、高速滑行與親民門檻擄獲旅人喜愛。無論是追求刺激的冒險者，或是不敢挑戰高空運動的旅客，都能在這段航程中體驗難忘的速度感與視覺震撼，是首次造訪南島值得安排的重點行程之一。