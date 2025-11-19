金山最新景點【金山財神廟巨大金元寶】元寶咖啡廳享用美食/頂樓無敵海景景觀台/全台唯一財神銀行/金山新開...

金山最新景點-金山財神廟大元寶，這間位在山頂上的巨大金元寶居然可以走進去免費參觀，一樓有元寶咖啡廳、二樓餐廳，三樓為觀景台，可以居高臨下欣賞金山巿區美景和無敵海景，這間元寶造型的咖啡廳，超好拍的，店內有提供咖啡、冷熱飲品、手撕麵包、雙淇淋甜點等，招財又吸睛，旁邊還有全台唯一財神銀行和月老廟可以參拜，周邊則有最新開幕五星級洲際酒店為最佳住宿美食休憩站。

這座超巨大的金元寶就位在金山財神廟，下回來拜拜又多一個休憩放空好所在。

遠遠望去，就像置身在海上的金元寶，超美的視角～

走進去更是別有洞天，尤以頂樓視野極好，可以上來走走～

金山財神廟有全台唯一財神銀行。

全台唯一愛神快遞：萬里情月老廟

周邊設有超大的免費停車場。

參拜之餘還可以登山健行、欣賞金山巿區美景和無敵海景，真是情人最佳約會聖地。

一樓最新開幕：元寶咖啡廳，最新DM，實際DM以店家為主。

財神爺最愛-元寶手撕包168一路發和元寶雙淇淋88元。

用餐環境座位舒適，擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景。

最後別忘了上頂樓，上面的視野更好，可以用不同的角度欣賞金山之美～

頂樓有無敵海景景觀台可以居高臨下欣賞金山山海之美～

周邊新開幕五星級飯店：新北北海溫泉洲際酒店

迎賓入口處有朱銘大師的作品：太極系列"單鞭下勢"。

光外型就超美的，飯店內設計許多水池，充滿日式靜謐氣息，走在其中超愜意的～影片分享

走進大廳更是讓人驚豔，四周都是落地窗，充滿香氣與藝術氛圍，展現低調奢華高級感。

水中池畔座位區。

這裡超有度假氛圍，讓人可以短暫遠離城市喧囂，沉浸於大自然裡，享受片刻的喘息與寧靜。

比起裡面我更愛戶外的沙發座位區，也太Chill了吧，好像在國外度假一樣。

一樓餐廳：嶼Shima全日餐廳：提供中西自助式早餐。

天花板上垂吊燈飾就像金山捕小卷船的集魚燈，超美的設計風格～

整體用餐環境寬敞舒適。

潮Shio大廳酒吧：開放式空間，擁有大面積的窗戶可以欣賞窗外美景。

最新DM，實際DM以店家為主。

金山財神廟：新北市萬里區公館崙52之2號；開放時間：08:00–19:00

新北北海溫泉洲際酒店：新北市金山區環金路210號；電話：02-2498-3399

