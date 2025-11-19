> 旅遊 > 金山最新景點【金山財神廟巨大金元寶】元寶咖啡廳享用美食/頂樓無敵海景景觀台/全台唯一財神銀行/金山新開...

2025-11-19 

大海愛上藍天

IMG_0969 (2).jpg

金山最新景點-金山財神廟大元寶，這間位在山頂上的巨大金元寶居然可以走進去免費參觀，一樓有元寶咖啡廳、二樓餐廳，三樓為觀景台，可以居高臨下欣賞金山巿區美景和無敵海景，這間元寶造型的咖啡廳，超好拍的，店內有提供咖啡、冷熱飲品、手撕麵包、雙淇淋甜點等，招財又吸睛，旁邊還有全台唯一財神銀行和月老廟可以參拜，周邊則有最新開幕五星級洲際酒店為最佳住宿美食休憩站。

IMG_0968 (2).jpg

這座超巨大的金元寶就位在金山財神廟，下回來拜拜又多一個休憩放空好所在。

IMG_0964.jpg

IMG_0960 (1).jpg

IMG_0963.jpg

遠遠望去，就像置身在海上的金元寶，超美的視角～

IMG_0983 (2).jpg

走進去更是別有洞天，尤以頂樓視野極好，可以上來走走～

IMG_0979 (2).jpg

IMG_0995 (2).jpg

 

IMG_1008.jpg

IMG_0970 (2).jpg

IMG_0971.jpg

金山財神廟有全台唯一財神銀行。

IMG_1003 (1).jpg

IMG_0967 (2).jpg

全台唯一愛神快遞：萬里情月老廟

北海岸最浪漫景點|萬里情月老廟|愛神丘比特|全台唯一愛神快遞|情人最佳約會聖地

IMG_0972.jpg

IMG_0973 (3).jpg

周邊設有超大的免費停車場。

IMG_0976 (2).jpg

IMG_0975 (2).jpg

參拜之餘還可以登山健行、欣賞金山巿區美景和無敵海景，真是情人最佳約會聖地。 

IMG_0978 (2).jpg

IMG_0988 (2).jpg

一樓最新開幕：元寶咖啡廳，最新DM，實際DM以店家為主。

IMG_0981 (2).jpg

IMG_0980 (2).jpg

財神爺最愛-元寶手撕包168一路發和元寶雙淇淋88元。

IMG_0989 (3).jpg

IMG_0990 (1).jpg

IMG_0984 (1).jpg

 IMG_0985 (2).jpg IMG_0986 (3).jpg

用餐環境座位舒適，擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景。

IMG_0991 (2).jpg

IMG_0987 (2).jpg

IMG_0992 (1).jpg

IMG_0994 (2).jpg

 IMG_1001 (2).jpg

最後別忘了上頂樓，上面的視野更好，可以用不同的角度欣賞金山之美～

IMG_1002.jpg

  

IMG_1006 (2).jpg IMG_1011.jpg

IMG_1013.jpg IMG_1014 (2).jpg

頂樓有無敵海景景觀台可以居高臨下欣賞金山山海之美～

IMG_1015 (3).jpg IMG_1017 (1).jpg

IMG_1019 (2).jpg IMG_1018 (2).jpg

IMG_1091.jpg

周邊新開幕五星級飯店：新北北海溫泉洲際酒店

IMG_1064 (1).jpg

IMG_1025 (2).jpg 

迎賓入口處有朱銘大師的作品：太極系列"單鞭下勢"。

IMG_1088 (2).jpg

 IMG_1089 (2).jpg 

IMG_1029 (2).jpg

光外型就超美的，飯店內設計許多水池，充滿日式靜謐氣息，走在其中超愜意的～影片分享

IMG_1093 (2).jpg IMG_1865 (2).jpg

  

IMG_1065.jpg IMG_1068 (1).jpg

IMG_1030 (1).jpg IMG_1031 (1).jpg

走進大廳更是讓人驚豔，四周都是落地窗，充滿香氣與藝術氛圍，展現低調奢華高級感。

IMG_1032.jpg IMG_1033 (1).jpg

IMG_1083 (1).jpg

IMG_1041 (2).jpg

IMG_1044 (1).jpg

水中池畔座位區。

IMG_1045 (1).jpg

IMG_1053 (3).jpg IMG_1054 (2).jpg
 IMG_1056 (2).jpg

這裡超有度假氛圍，讓人可以短暫遠離城市喧囂，沉浸於大自然裡，享受片刻的喘息與寧靜。

IMG_1057 (2).jpg

IMG_1060 (1).jpgIMG_1859 (1).jpg

 

比起裡面我更愛戶外的沙發座位區，也太Chill了吧，好像在國外度假一樣。

IMG_1061 (1).jpg IMG_1063 (2).jpg

 

IMG_1860.jpg

IMG_1067 (2).jpg

 IMG_1072 (2).jpg IMG_1071 (2).jpg

IMG_1079 (1).jpgIMG_1074 (1).jpg

一樓餐廳：嶼Shima全日餐廳：提供中西自助式早餐。

IMG_1077 (1).jpg

IMG_1076 (1).jpg

天花板上垂吊燈飾就像金山捕小卷船的集魚燈，超美的設計風格～

IMG_1078 (1).jpg IMG_1080 (1).jpg

IMG_1081.jpg

IMG_1047 (2).jpg

 IMG_1049 (1).jpg 

整體用餐環境寬敞舒適。

IMG_1051 (1).jpg

 IMG_1052 (2).jpg 

 IMG_1087 (2).jpg

潮Shio大廳酒吧：開放式空間，擁有大面積的窗戶可以欣賞窗外美景。

IMG_1037.jpg IMG_1038 (1).jpg

最新DM，實際DM以店家為主。

IMG_1039 (1).jpgIMG_1082 (2).jpg

IMG_1022 (2).jpgIMG_1090 (2).jpg

金山財神廟：新北市萬里區公館崙52之2號；開放時間：08:00–19:00

新北北海溫泉洲際酒店：新北市金山區環金路210號；電話：02-2498-3399

IMG_1845 (2).JPG

