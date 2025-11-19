太平人氣包子專賣店｜包打天下假日開賣＋週末限定優惠，第三家分店即將於太平路登場！

這間位在台中太平的「包打天下包子專賣店」最近真的蠻有話題，目前的營業時間是早上6:00～12:30，主要以早午時段為主，所以想吃的朋友可以安排一下時間。最棒的是，假日也有營業，週六、週日都能買得到，不用再怕錯過平日時段了。

而且店家現在每個週六、日都會推出限定優惠活動，來買包子還能順便撿點小確幸，對於愛嘗鮮或會固定回購的真的很加分。請大家關注包打天下FB粉專唷！！

更令人期待的是——包打天下即將迎來第三家分店開幕！看得出來在地人氣真的很穩，如果你跟小涼一樣是「看到蓬蓬白白的包子就會忍不住想咬一口」的那種人，把太平店直接收進口袋名單準沒錯。

包打天下 太平店將於11/17(一)試營運，未來會有許多優惠活動、建議大家加入官方LINE或粉專。

電話：04-23510818

地址：台中市太平區太平路830號

只要有新品或是優惠等最新消息，都會貼在櫃檯前！！第一次來訪的朋友也可以參考唷～～

這天還遇到店家將剛做好的包子放在一旁等待最後發酵再進行蒸熟。

滿滿一層一層的辣肉包，看起來就超誘人啊！！

一顆顆白胖胖又嫩皮的辣肉包，我個人超推薦來店必吃的啦！！！

一層層的起司捲更是引人注目，中央以螺旋狀盤繞而上的濃郁黃色起司餡。每一顆的紋理都清晰可見，彷彿一層層捲起來的小太陽。視覺上充滿了奶香和起司的鹹香風味，令人垂涎。

包打天下包子專賣店，店內口味都在下方菜單看得到，而且很貼心喔，直接教你怎麼蒸才好吃！不管是用電鍋還是微波爐，都能輕鬆復刻剛出爐的熱騰騰口感，真的不難，回家自己也能享受現蒸的香氣！

包打天下每日都會提供現包現蒸的包子、饅頭來販售！建議大家早點來、不然就會像我來的時候、已經賣得差不多囉～～～

鮮肉包是包打天下的大大招牌！

鮮肉包真的有讓我點頭認同。他們使用的是豬後腿肉，口感本身比較結實，再搭上店家自己調和的蔥末與調味，餡料吃起來是有層次的香氣，不是只靠鹹味撐場。外皮的部分蒸過後蓬軟帶點彈性，咬下去不會乾乾的，反而有麵香慢慢散開。

如果第一次來包打天下，不知道要從哪個口味下手，鮮肉包先點準沒錯。

包打天下的鮮蝦包真的很狂！不是碎蝦或切丁，而是直接包一整尾的蝦在裡面，咬下去可以感受到蝦子的彈牙感，鮮味很明顯。肉餡不會糊糊的，是吃得到顆粒、帶厚度那種紮實口感，搭配蝦本身的甜味，兩個味道融合得剛剛好。不用特別加醬就很好吃。

辣包子，以紅底的紙來區別口味真的很棒的設計！剛蒸好的包子白白胖胖好好捏XD

辣包子選用豬後腿肉，瘦中帶點油，咬起來不柴不膩，再拌上店家特製的炒辣醬，辣味不是那種衝上頭的刺激感，而是有層次、慢慢散開的香辣。裡頭多加了酸菜，我覺得是這顆包子好吃的關鍵。酸菜本身不會太搶味，但剛好能把辣味調順，讓整體更耐吃、越咬越香，會不知不覺一口接一口，如果你本身喜歡微辣有香氣、又不想吃太重鹹的口味，這顆會很適合。

起司捲是我每次來都必吃的口味之一。

包打天下的起司捲真的很耐吃，使用牛奶和起司一起去調和，整體風味溫和又香。麵皮蓬鬆帶一點彈性，搭上濃郁的奶香和起司的鹹甜味，剛剛好不會膩。這款不只小朋友會喜歡，大人也很容易一吃就愛上，當早餐或點心都很適合。

蔓越莓乳酪捲光是這個粉嫩嫩、螺旋狀的造型就讓人食指大動，看起來超級柔軟蓬鬆！

包打天下的蔓越莓乳酪捲真的很討喜，麵皮本身帶著微微的甜味，搭配蔓越莓的自然果酸，再加上乳酪丁那種淡淡的鹹香跟奶味，口感層次很豐富，一口接一口完全停不下來。當早餐或下午茶都很剛好，尤其喜歡酸甜口味的人，一定會愛上。

叉燒包是包打天下家的招牌之一，愛吃港點的叉燒包或叉燒酥的你絕對不能錯過！

看看這張照片就知道有多誇張，才剛輕輕撥開，裡面的叉燒肉塊就像要滿出來一樣，完全是視覺系享受！

包打天下的叉燒包我們家姊妹超愛！外皮軟嫩帶點Q感，吃起來很舒服。內餡是港式醃製的叉燒肉，肥瘦比例剛好，鹹甜的醬汁很順口，跟麵皮融合得很好。整體味道有港式老味道的記憶感，也帶著店家自己的特色，是吃過會記得、會想再買的那種好吃叉燒包。

超級療癒的素食小點心”紫米紅豆包“，這種口味在市面上真的不算普及，所以當我發現它的時候超級興奮！它完全是為了我們這些熱愛紫米紅豆的朋友而生的福音嘛！

鬆軟的外皮包裹著飽滿的內餡，能吃到紫米的顆粒感和紅豆沙的滑順。兩種經典甜品合而為一，風味絕佳，甜度抓得剛剛好，口感層次豐富。如果你也是紫米紅豆控，拜託一定要試試看，絕對不會後悔！

身為一個資深芋泥控，不得不說「包打天下」他們家的這款芋泥包，簡直是把「爆餡」這件事做到了極致！一口咬下柔軟又帶點 Q 彈的外皮，而後，內餡的芋泥就像火山爆發一樣直接湧現！那份量給得超級「爆」～～芋泥口感綿密細緻，甜度對小涼來說比較甜一點，但卻不影響完美地打入了芋泥愛好者的心坎裡。

飲料有無糖豆漿、有糖豆漿、紅茶、鮮奶茶、芝麻燕麥以及低糖杏仁漿可選喔！！

包子饅頭來店購買還有買10送1，買20送3的大優惠喔！！！

你一定想不到！現在送禮，送『包子、饅頭』最實在啦！讓親朋好友天天都能享用美味的早餐或點心，超貼心對吧？現在包打天下門市也有提供禮盒包裝，讓你的心意更有份量！

想送禮又怕口味單一嗎？包打天下提供「任選 10 顆」的禮盒服務！您可以隨心所欲搭配各種口味，讓收禮人一次滿足！(價格依您挑選的 10 顆品項總價計算。)



此方案不適用「買 10 送 1」的活動，禮盒免費提供，不另加價。

臉書粉絲頁：包打天下



包打天下 太平店11/17(一)試營運

電話：04-23510818

地址：台中市太平區太平路830號

營業時間：06:00~12:30

