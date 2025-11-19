【彰化尋味之二十-田中美食】老担高麗菜飯.香炒飯.任賢齊從小吃到大.田中飄香五十年.粉腸湯20元你敢嗎?

老担高麗菜飯.香炒飯:彰化縣田中鎮中正路367號，電話:04 875 2141，營業時間:05:15-20:00(星期二休)

前陣子撥了個空檔跑了不少人推薦我的彰化田中，這才發現這座小鎮藏著滿滿的古早味老店，讓本來只想當天回來的行程，硬生生變成兩天一夜還吃不完.....，還跟友人預約了下次再訪這座被嚴重低估的美食小鎮。前一回分享了許多田中人打小吃到大的切仔麵50年老店「炎獅切仔麵」，這一篇則是任賢齊從小吃到大的高麗菜飯及香炒飯。結論:高麗菜飯非常入味，高麗菜份量多，口感相對有存在感和台北的大不相同，個人覺得有過之而無不及，非常涮嘴；香抄麵有點像「大麵炒」，但麵條細了一點，帶著若有似無的古早微鹼味，加上兩種不同的辣椒醬別有一番風味；小菜黑白切五花肉、粉腸都處理的乾淨又不失美味。

地圖上小藍圈就是彰化高鐵站，對面就是入住後十分滿意的「馥御花園酒店」，有機會再跟大家好好分享，這家房間、服務、景點(可以看到玉山)，近田中、北斗兩鎮的飯店。田中鎮中心離彰化高鐵走路約是20分鐘的距離，不過當天我們是在「馥御花園酒店」的櫃檯人員指導下租了電動機車(高鐵站旁有換電池的地方)，飯店裡也有自行車可以借寄。然後地圖上的那些綠色記號，都是田中的老店，真的是三天兩夜也吃不完。

帶我們來的田中友人說這家店是任賢齊的愛店之一，據說他每次回田中都會來吃這裡的高麗菜飯。營業時間從早上五點一直到晚上八點，是許多田中人從小吃到大的小吃。

這一代的老闆（大姐）和年輕一代都親切到不行，知道我們北部來的，結完帳一邊撈麵，一邊一直跟我們揮手說再見。

店裡乾乾淨淨，地板是老店象徵的磨石地板，中間舖了一塊長長的防滑橡膠墊。店員進進出出，時不時跟老客人寒喧，也不忘了跟我們這些看起來就像觀光客的打打招呼。

這價位根本佛心來著，大姐笑笑說十年幾沒漲了，都是因為老客人的支持。粉腸湯居然20元，這去那找.....。

高麗菜飯35元，講真，比萬華那幾家都入味許多，幾乎每粒飯上都拌著高麗菜的清甜，除了高麗菜外還有一點點紅蘿蔔絲和香菇絲，還多了一點點油香，另外高麗菜的份量也頗多，滋滋潤潤的高麗菜飯好吃又涮嘴。

香抄麵有點像「大麵炒」，但麵條細了一點，帶著若有似無的古早微鹼味，加上兩種不同的辣椒醬別有一番風味。辣椒醬有一點略鹹建議一口氣別淋太多，桌上的辣椒也挺辣的，兩者相較我比較好後者的辣椒醬油。

外帶的香炒麵有附辣椒醬(自行拿)。看大姐在裝香炒麵的外帶，真的很像基隆的大麵炒。

小菜黑白切五花肉只要35元，帶皮微Q肉質肥嫩，醬油膏也不會過於死鹹，加上薑絲，相當有水準。

粉腸湯雖然份量不多，但一碗只要20元真的是佛心來著，粉湯處理的非常乾淨，綿糯帶點微Q，湯頭是大骨湯加香油。

結帳才發現我漏點了這一鍋滷豆輪，只好下次再來。

