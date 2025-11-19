竹北 18 折小籠包太犯規！「鼎饕棧美食館」前鼎泰豐師傅手作薄皮爆汁，紅油抄手香麻超上癮。

藏在竹北夜市停車場旁的「鼎饕棧美食館」，由前鼎泰豐師傅坐鎮，手工 18 折小籠包、紅油抄手、蝦肉蒸餃與炒飯都超級有水準，價格親民份量紮實，是竹北很值得收藏的小籠包專賣店。

位在竹北夜市停車場旁的「鼎饕棧美食館」，是主打手工麵點的小籠包專賣店，由前鼎泰豐師傅親自把關，每顆小籠包都堅持手工桿皮、手捏 18 折，薄皮收口漂亮，上桌時熱氣騰騰，夾起來皮薄卻不易破，一口咬下湯汁立刻爆出，肉餡鮮嫩、調味剛好，搭配薑絲與醋更對味。

魚卵小籠包、蝦肉蒸餃都有亮點 啵啵口感與整尾蝦超驚喜

除了經典小籠包外，魚卵小籠包更是讓人驚喜，包著蝦漿與啵啵魚卵，咬開瞬間爆出鹹香，非常特別。蝦肉蒸餃每顆裡頭都有整尾蝦，鮮味十足、口感飽滿，視覺上有種「小當家」的豪氣感，完全是愛吃蝦者必點品項。

紅油蝦肉抄手香麻濃郁 花生與胡麻香堆疊出靈魂滋味

店內公認的靈魂菜色就是紅油蝦肉抄手，紅油香麻帶勁，胡麻與花生香層層堆疊，濃郁卻不死鹹，每一口都有蝦肉的鮮與紅油的麻香，是會讓人忍不住不停續盤的招牌料理。

蝦仁炒飯搭酸辣湯最剛好 冬季還有限定大豆苗

主食也有驚喜，蝦仁蛋炒飯的蝦仁給得不手軟，蛋香明顯、米飯偏濕潤不會乾巴巴，配上一碗酸辣湯，酸香比例剛好，喝起來暖胃舒服。冬季限定炒大豆苗更是亮點，炒得翠綠爽脆、蒜香清爽，是適合搭配麵點的清爽款蔬菜。

豆沙小包當完美收尾 平價版鼎泰豐卻有自己的小路線

吃完鹹的還能點上豆沙小包收尾，外皮 Q 彈、甜度不膩，是完美的甜點結尾。現在不少前鼎泰豐師傅出來開店，但鼎饕棧的價格親民、份量實在，品項又從小籠包、麵點到熱食都一應俱全，算是走出自己的風味路線。下次想吃平價又有水準的小籠包，不妨來試試鼎饕棧美食館。

鼎饕棧美食館

地址 : 新竹縣竹北市光明一路383號

電話 : 03 656 2399

時間 : 11:00–14:00, 16:30–20:30