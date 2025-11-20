> 美食 > 【台北食記】周家豆腐捲 - 光復市場內的熱門中式早點，乾烙餅皮吃起來清爽不油膩

【台北食記】周家豆腐捲 - 光復市場內的熱門中式早點，乾烙餅皮吃起來清爽不油膩

2025-11-20 

這間藏身在光復市場內的周家豆腐卷，在google擁有超過2000則評論4.3顆星的好評，他們家的招牌豆腐捲餅皮使用乾烙的方式，內餡有滿滿的豆腐、高麗菜、粉絲，吃起來極為清爽不油膩，從早上6點就開始賣，是台北人常吃的排隊早餐名店。

開車可停府前廣場地下停車場步行約8分鐘，搭乘捷運至台北101站下車1號出口出，步行約10分鐘。

 

▲周家豆腐捲光復南路巷內，有明顯的紅色招牌，店內不提供內用，當天下午快打烊時造訪，幾乎沒有排隊人潮很順利買到。

 

▲店家有三個爐子不斷的製作豆腐卷中。

 

▲因豆腐捲口味偏淡，喜歡重口味的人可以加些桌上的調味料。

 

 

▲周家豆腐捲菜單：除了招牌豆腐捲外，還有韭菜盒、蔥油餅、蔥花大餅和各式口味的捲餅、小米粥、飲品。

 

招牌豆腐捲 40元：豆腐捲是蛋奶素，使用先蒸後煎的方式，餅皮有乾烙過的痕跡，有淡淡的麵皮香氣，內餡有高麗菜、豆腐、蛋絲、粉絲，沒有過多的調味整體口味偏清淡，完全沒有油膩感，對現代追求少鹽少油吃得健康的人來說非常適合。

 

 

韭菜盒 40元：韭菜盒外觀像一個大型的餃子，餅皮一樣使用乾烙方式，餡料極為飽滿，只是內餡的高麗菜換成了韭菜，有濃濃的韭菜香氣，吃起來非常爽口。

 

雞蛋糕短評：豆腐捲餅皮是使用乾烙的方式，內餡有滿滿的高麗菜、冬粉和豆腐皮，吃起來很清爽，韭菜盒有濃郁的韭菜香氣，味道也很不錯！


用餐環境 無
餐點★★★★   
服務★★★☆
CP值★★★★


【周家豆腐捲美食資訊】

地址：臺北市信義區光復南路419巷106號
電話：0227222729
官網：無
營業時間：06:00–15:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
檢視較大的地圖

 

