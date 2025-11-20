【福井米其林-tabelog百大名店系列之48】ヨーロッパ軒 総本店.福井110年老店.招牌ソースカツ丼.米其林/tab

ヨーロッパ軒 総本店(官網):福井県福井市順化1-7-4，電話: +81 776-21-4681，營業時間:11:00-19:50(星期一二休)

雖說我吃、也寫了很多星級米其林，但終究我最愛的還是鄉下的老店，比方說光是我最愛的鳥取就去了18次...另一個我想一直去的地方莫過於北陸，尤其是福井，雖然目前為止只去過兩次。前篇分享了一家同樣是福井米其林+tabelog百名店(3.71)的「けんぞう蕎麦」，今天再來說說同樣雙殊榮的「ヨーロッパ軒 」，這家百年老店不止在福井人盡皆知，即便整個北陸都大大有名。結論:炸豬排、漢堡排、炸蝦三色丼，醬汁酸酸甜甜還不錯，但我比較喜歡鐵板豬排。

ヨーロッパ軒創立於1913年的東京，而後因為關東大地震後把店搬回故鄉「福井」(1924)，招牌是「ソースカツ丼」(醬汁炸豬排蓋飯)。在日本其實很多地方都有醬汁炸豬排，雖說或多或少有一點不同。我吃過的比較福島、長野、新潟、岡山都有，但普遍的說法發祥地都是這家「ヨーロッパ軒」，身為炸豬排控的我，到了福井說什麼也要來朝聖。位置大約在福井市的城下町中心，附近還保留了少許當時的街道模樣和不少老店。

ヨーロッパ軒經過多次整修，但還是帶有一點點大正時期的洋食風，特別是角落的刻意留下的這對桌椅。其他樓上樓下少說也有七八十個位置，但在用餐時段有時還是得排隊。

一樓的牆面仍保留了許多一代店面的黑白照，另一面牆上則掛滿了名人的簽名板。

按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog(食べログ)」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁(App)，有一點像台灣人常在google評分。當然現在的Tabelog(食べログ)已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。是以，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog(食べログ)網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

進入到「tabelog百名店」的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出東京和大阪和北海道。以這篇為例點擊左邊的洋食百名店，第一次點擊(すべて)選福井(縣)，然後第二次點擊(すべて)可以更細分該縣更小的行政單元。便可得到你想吃的料理及當地入選的餐廳。這個功能方便你快速找到你所處地區的tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。以洋食、福井為例，就只有「ヨーロッパ軒 」入選百名店(3.71)。

雖說招牌是醬汁炸豬排丼，但這裡有不少洋食，包含各式的鐵盤和丼飯可以選擇的還真是不少，如果是第一次來，建議可以選三種特別炸丼(1500日幣)定食。

3種盛スペシャルかつ丼(定食)，附味噌湯、沙拉、醬菜、醬汁是分開的。

這一碗炸物有三種，分別是炸豬排、炸蝦和炸肉排(漢保排)。

醬汁是用伍斯特醬和味噌去調的，吃起來酸酸甜甜，微微濃口，可依自己的喜好添加。有些地方的醬汁炸豬排則是直接泡在醬汁，或是用醬汁和蛋液一起煮。

這裡的炸豬排是比較古早味會敲扁的那種，和現在主流切成過三關(麵包粉)的炸法不同，吃起來相對乾了一些，麵衣也沒那麼酥脆，但別有一番滋味，淋上的醬汁和炸物很搭，少許的解了油膩。

炸蝦也是對切後的炸法，吃來雖然也沒有像整隻去炸來的多汁，但軟嫩、蝦甜還是有的，外層的麵衣差不多都是一樣的。

炸肉排的口感相對豬排來的軟綿一些，當然也不像現代洋食厚漢堡那麼多汁，但大抵上還是相當不錯的。

友人點的鐵板豬排，邊邊角角的油質算是豐富，口感也相當軟嫩，味道端主要是酸甜的醬汁帶路，另外附上洋食店不可或缺的拿坡里麵和滿滿復古風的馬玲薯泥及四季豆。兩者相對來說，我比較好鐵板豬排，不過醬汁炸豬排畢竟是招牌，第一次來不吃也怪怪的。

店裡也有推出不少微波料理包可供當拌手禮。

明年四月的北陸櫻花米其林團會帶大家來朝聖。

ヨーロッパ軒 総本店(官網):福井県福井市順化1-7-4，電話: +81 776-21-4681，營業時間:11:00-19:50(星期一二休)

更多福井米其林:

【福井米其林-tabelog百大名店系列之21】けんぞう蕎麦.福井百年老店.永平寺蕎麦第一位.蘿蔔泥十割蕎麦風

更多tabelog百名店:

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之1】石垣牛燒肉-炭火焼肉 やまもと.tabelog石垣島第一名燒肉.全沖繩第三名餐廳

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之2】肉の変態集団疾風ホルモン久茂地本店2020.2022日本燒肉百大名

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之3】O's House.沖繩老字號牛排館.午間菲力牛排套餐cp值破錶又好吃

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之4】Tacos専門店メキシコ50年來獨賣這味.tabelog居然有3.75

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之5】沖縄四十年烤雞老店ブエノチキン.名物阿根廷蒜味烤雞

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之6】お食事処みかど.沖繩一甲子老店.沖繩強棒飯發源地.沖繩在地食堂

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之7】お食事処みかど.沖繩一甲子老店.沖繩強棒飯發源地.沖繩在地食堂第一位

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之8】旬菜処びいどろ.tabelog沖繩居酒屋第一位(3.71).日本各地清酒佐沖繩創意鄉土料理

【日本tabelog百大餐廳攻略-沖繩篇之9】燕鄉房.沖繩三大中華料理之一.招牌麻婆豆腐夠勁.雞湯砂鍋麵回味無窮

【日本tabelog百大名店系列之10-山梨富士吉田篇】桜井うどん.七十年單賣一味.日本最硬烏龍麵「吉田烏龍麵」原創店

【日本tabelog百大名店系列之11-宮城仙台篇】村上屋餅店.仙台120老店.伊達家御巾用點心.仙台三大名物ずんだ餅

【日本tabelog百大名店系列之12-岡山倉敷篇】倉敷珈琲館.美觀古色古香五十年老喫茶店.不小心就錯過的咖啡館

【日本tabelog百大名店系列之13-東京吉祥寺篇】chai break.東京百大咖啡館.現拉印度拉茶.手作法式土

【日本tabelog百大名店系列之14-福島篇】さんくるげ.米其林名廚返鄉.意外造就東北奇蹟拉麵.連續兩年入選東日本百大拉麵

【日本tabelog百大名店系列之15-金澤篇】ひらみぱん.舊鋼鐵廠飄麵包香.人氣早餐大排長龍.金澤麵包tabelog百名店唯一入選

【日本米其林拉麵之16-道北稚內篇】利尻らーめん味楽.日本最北米其林拉麵.夢幻昆布燒き醬油拉麵

【日本tabelog百大名店系列之17-仙台篇】サラマンジェ・ヒロ仙台純豬肉漢堡.tabelog百名店(洋食)仙台唯一入選

【日本tabelog百大名店系列之18-吉祥寺美食之四】まめ蔵.tabelog(3.75)咖哩百名店.斯里蘭卡風咖哩吉祥寺巷弄飄香45年

【日本tabelog百大名店系列之20-札幌美食】森彥咖啡.円山公園30年古民宅咖啡名所.tabelog百大咖啡北海道唯一入選

【福井米其林-tabelog百大名店系列之21】けんぞう蕎麦.福井百年老店.永平寺蕎麦第一位.蘿蔔泥十割蕎麦風味獨特

【tabelog百名店系列之22-名古屋拉麵】麵家獅子丸.名古屋排隊拉麵名店.tabelog第二位.獨特雞白湯美味冒泡

【北海道米其林.tabelog百名店系列之23】fratello di mikuni kamikawa.上川隱世義大利料理配旭岳絕景.日幣4400起摘米其林一星+tabelog百大.日本法料名廚三國 清三掌廚

【tabelog百名店系列之24-石川小松美食】餃子菜館 勝ちゃん.tabelog百大中華料理.小松60年老店.名物餃子.鹽味炒麵

【tabelog百名店系列之25-東京喫茶店】喫茶デン.鶯谷50年老喫茶店.tabelog喫茶百名店.倒霜淇淋懷舊聖代.法式白醬焗海鮮吐司盅大人氣

【tabelog百大名店系列之26-和歌山美食】井出商店.和歌山七十年拉麵扛霸子老店.tabelog百大拉麵

【tabelog百名店系列之27--熊本美食】洋食の店 橋本.通筋町35年老店.米其林一星+tabelog洋食百名店熊本唯一入選(3.97).洋食無菜單料理.米其林咖哩飯

【tabelog 百名店之28-岐阜高山美食】Train Bleu.高山35年麵包店.全世界都來排隊的鄉下麵包店.米其林餐廳御用麵包

【tabelog百名店之29-札幌美食】味の三平.札幌味噌拉麵創始店.七十年老店.米其林推薦.tabelog百名店

【tabelog百名店之30-大阪美食】ふく流らーめん 轍 梅田.關西風雞白湯泡系拉麵.大阪tabelog拉麵百名

【tabelog百名店之31-札幌美食】ふじ屋 NOODLE.米其林.tabelog拉麵百名店雙殊榮.進化系新札幌味噌拉麵

【tabelog百名店之32-石川金澤美食】蕎味 櫂.東茶屋米其林一星蕎麥麵日料.tabetlog日料百名店(3.97)

【tabelog百名店之33-熊本美食】洋食の店 橋本.通筋町35年老店.米其林一星+tabelog洋食百名店熊本唯一

【tabelog百名店之34-愛媛道後美食】道後 海舟.米其林一星/tbabelog日料百名店(愛媛日料第一名4.01)

【tabelog 百名店之35-福井美食】天菊 福井四十五年天婦羅老店.午餐天丼只要1100日幣.Tabelog天婦羅百名店福井唯一入選

【tabelog百名店之36-鹿兒島美食】屋久島米其林一星飯店.屋久島唯一入選tabelog法餐百名店sankara okas

【tabelog百名店之37-東京吉祥寺美食】Ryumon coffee stand.吉祥寺隱藏版民宅咖啡.拿鐵.奶油土司只要600

【tabelog百名店之38-福岡烏龍麵老店之七】福岡四十年排隊老店.葉隠うどん.福岡米其林推薦.tabelog百名店(福岡第一位)

【tabelog百名店之39-岐阜米其林之2-郡上八幡美食】吉田屋美濃錦.郡上140年鰻魚飯老字號.米其林/tabelog百名店雙入選

【tabelog百名店之40-大阪美食】ゼー六.大阪110年喫茶店.只賣咖啡.古早味冰淇淋最中

【tabelog百名店之42-大分美食】豐後牛牛排館 そむり.別府35年牛排老字號.tabelog(3.75)百名店唯一入選

【tabelog百名店之43-東京五反田美食】おにやんま うどん.JR橋下排隊正統香川烏龍麵.現炸天婦羅烏龍麵

【tabelog百名店之44】ぼてやん多奈加.富山45年摩登燒老店.連續六年tabelog(3.61)百名店.米其林雙入選

【tabelog百名店之45/石川米其林.石川金澤美食】宇宙軒食堂.金澤片町70年老食堂.とんバラ五花豬肉鐵板定食

【tabelog百名店之46-札幌拉麵】味噌拉麵 すみれ(薄野店).札幌味噌すみれ創始店.開枝散葉一甲子

【孤獨的美食家實訪第96家-東京美食】三燈舎Santosham.小川町南印度輕食料理.米其林+tabelog百名店

歡迎跟我們一起踏上小虎吃貨團世界摘星之旅.日本(11)/泰國(3)/中國(3)/港澳(9)/韓國(1)米其林團陸出團中(數字為出團次數)

歡迎加入「靠米其林生活」，分享你的米其林經驗

如果你喜歡日本美食，歡迎加入35萬人「日本美食旅遊地圖」社團一起討論、分享日本的美食

喜歡日本的您，歡迎追蹤「靠日本過生活粉絲團」

更多日本美食旅遊文章:

更多以台北捷運美食分類的食記(5000篇+)

喜歡小虎的食記嗎?有fb的朋友請按讚加入「小虎食夢網」、跟我們一起隨時討論分享各地的美食吧!