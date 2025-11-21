三重鐵板燒早餐【紅葉鐵板吐司】招牌必點章魚燒蛋餅/銅板價就能享用/充滿儀式感精緻擺盤/三重CP高早午餐

一早就可以吃到熱騰騰的鐵板燒料理，也太幸福了吧～三重有間鐵板燒早午餐，提供各式各樣鐵板料理，餐點現點現做，擺盤精緻美味，招牌必點日式炒麵、章魚燒蛋餅、起司炸蝦蛋餅，還有會爆漿豬排肉蛋吐司，全都銅板價就能享用，加69元升級套餐有飲品和薯條/雞塊可選，為三重CP高早午餐。
紅葉前身是鐵板燒，之後改成的紅葉鐵板吐司。
最新DM，實際DM以店家為主。
飲品豆漿30元，好喝的美式咖啡40元。
招牌必點：豬排肉蛋吐司75元，看著蛋液流出，一口咬下會爆漿，超療癒的，重點是搭配在一起好好吃喔～
加69元升級套餐有飲品和薯條/雞塊可選，薯條炸的又香又脆超好吃的。
招牌必點：日式炒麵85元，有洋蔥、美乃滋、海苔粉、柴魚片，瘦肉培根，口味相當獨特美味。
招牌必點：章魚燒蛋餅85元，蛋餅酥脆，小卷加上美乃滋和柴魚片就像日式章魚燒口感相當特別。
招牌必點：起司炸蝦蛋餅95元，可以吃到一整隻蝦，擺盤精緻，一口咬下還會牽絲，甜甜鹹鹹的相當美味。
餐點精緻擺盤多樣化選擇，讓我們平價就能享用美味的餐點，享受美好的早午餐時光。
紅葉鐵板吐司：新北市三重區龍濱路158號；營業時間：07:00-14:00（周一公休）
