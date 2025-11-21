新竹高CP值早午餐，咖啡甜點下午茶，蘇食湘廚房

我們算是很常跑新竹，除了距離不遠，也是因為還有諸多美食小吃等著被發掘，像是一餐一顆飽的胡椒餅、七十年老店的灌蛋蔥油餅、結合藥包與長耳兔包裝的麻糬店、創意的雲南米線與和食….等等，都是市區裡頗受歡迎的小店。

此行為了買米粉，再次來到新竹，為了午餐來到蘇食湘廚房覓食，夠水準的早午餐內容，不打算藏私，直接跟大家分享~

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

文章摘要 Toggle

蘇食湘廚房的環境介紹

蘇食湘廚房的位置在某棟社區一樓，雖然門外就是大馬路，卻顯得靜謐，一點也不吵鬧。

一樓空間小，僅櫃台及二張桌子就滿了，不過生意卻好的不得了。

麵包、甜點及小蛋糕都相當吸睛，若不是小鳥胃，肯定點幾份來試試。

二樓兩側是座位，中間走道非常寬敞，動線適宜，整個樓層約可容納20-30人，建議事先預訂較為穩妥。

特別喜歡這個三人座位，雖然窗外沒有開闊的美景，但視野還不錯。

店內採QR Code點餐模式，除了現金支付需要前往櫃台，LinePay可以在座位上進行操作。

蘇食湘廚房的魅力佳餚

進入蘇食湘廚房的點餐系統，發現這兒的餐點相當多樣化，看到什麼都想吃，挺容易產生選擇障礙。

松露薯條

金黃酥脆，不油不膩，火候控制的恰到好處，與松露醬產生完美的結合，熱熱吃口感最佳！

椒鹽雞翅

一份六隻的雞翅，有了我們全家最愛的椒鹽與蔥蒜的加持，讓明太子邊吃邊誇讚，沒一會兒功夫便掃盤，還想再來一盤呢！

黃金炸豬排(飲品可折30元)

比一隻手掌還要大的豬排，表面酥脆，肉質軟嫩，不得不說「它超好吃」！這份早午餐盤份量十足，連男人都覺得飽，更別說我這個小鳥胃了。

沙拉醬有三種，我選擇搭優格醬，水果蔬食都很新鮮，清爽開胃。

海鮮三饗宴(飯)(炸)(飲品可折30元)

濃郁的咖哩醬與海鮮炸物的組合，視覺上相當澎湃。明太子這位大男孩從小就是大食怪，難得聽他說“吃不完”這三個字，表示這一份非常超值。

照燒雞腿排(飲品可折30元)

蘇食湘廚房的早午餐系列內容大同小異，而主餐照燒雞腿略帶甜味，肉質鮮嫩，口感不錯，也是一道能吃的飽的餐食。

玫瑰蜜桃茶

這是一壼熱飲，可回沖，清甜中帶著微微的香氣，女孩會喜歡，我家男孩也愛。

抹茶歐蕾

蘇食湘廚房的抹茶味很濃郁，冰飲喝的很暢快，不過熱飲能帶出更多的抹茶香。

鳳梨冰茶

能吃到原塊鳳梨與檸檬茶的味道，挺好喝。

蘇食湘廚房開幕至今大約四年，還算是很新的餐廳。 網路上隨性找到它，表示餐點在當地有一定的水準，推薦給喜歡早午餐的你。

店家資訊

0900AM – 1700PM

（每週一/二公休）

※ 每人低消250元

※ 早午餐、咖哩飯、頌餐 → 飲品皆可折30元

☎️ (03)610-9598

📍 新竹市北區延平路一段281號

🚗 路邊收費停車格