中壢異國料理的平價選擇！ 「泰美味」雲泰料理選擇豐富，適合家庭聚餐的異國小館。

「泰美味」是一家親民小館。地點好找、點餐流程簡單，料理口味偏家常路線，對家庭客與初次嘗試泰式料理的入門族群來說相當友善。

假日民眾在中壢市區尋找異國料理時，常因店家選擇有限而面臨挑選困難，家庭客更容易因口味分歧產生「選店障礙」。為品嘗雲南與泰式風味，我們走訪位於新生路的「泰美味」，實際觀察店內環境、餐點與整體風味，作為中壢地區異國料理的用餐參考。

地點好找、周邊停車格多，假日用餐不繞路

「泰美味」位在中壢新生路，靠近中美路一帶，店面位置醒目，步行或騎車都算方便。周圍有路邊停車格與付費停車場，開車前往的家庭客也不太需要繞太久找位，整體交通便利度算是加分項目。

長條形用餐空間座位緊湊，家庭客選圓桌較舒適

店內為長條型配置，桌子分成方桌與圓桌兩種，整體動線稍微緊湊。當天入座時只有少量客人，店家採自行選位方式。若是家庭客或帶小孩，圓桌相對比較寬敞，坐起來舒適度也更高。桌面提供 QR Code 點餐，免等服務人員即可自行操作。

QR Code 點餐搭配現金結帳，菜色以單點雲泰料理為主

泰美味提供簡單明瞭的菜單，主要以泰式與雲南家常料理為主。假日不提供簡餐，因此所有品項皆以單點為主。點餐流程為掃碼 → 加入購物車 → 櫃台現金結帳，操作直觀，整體流程順暢。店內沒有提供紙本菜單，第一次來可能會不小心點比較多，但若吃不完可以到櫃台旁自行索取紙袋或塑膠袋自行打包。

多道雲泰料理一次上桌，口味偏台式、清爽易接受

這次點的餐點包含綠咖哩雞肉、打拋豬、月亮蝦餅、炸春捲、高麗菜、豆腐煲與白飯等，多為常見的雲泰家常菜色。整體調味偏清爽，辣度與香料風味較溫和，家庭客或不吃重口味的族群接受度較高。綠咖哩的香料層次較淡，屬溫和型；打拋豬較像台式絞肉拌飯，沒有太強烈的泰式羅勒味；月亮蝦餅酥脆但表現平實；春捲與蝦醬高麗菜口味偏淡；豆腐煲則是全家最一致好評的一道，味道順口不膩。整體來說，一桌菜吃下來風味偏台式，更像家常型雲泰餐館。

價格親民份量剛剛好，適合入門族群初次嘗試雲泰料理

以中壢異國料理來說，泰美味的價位屬於親民區間，份量適中、不會吃到負擔太重。對於第一次想嘗試泰式或雲南料理、但不習慣太重香料或太辣的族群，是一間相對安全的入門小館。若偏好更道地、風味更強烈的雲泰料理，忠貞市場區仍然是更穩定的選擇。

泰美味

營業時間：11:30-14:00 17:00-21:00

營業地址：桃園市中壢區新生路110號

營業電話：03-422-2859