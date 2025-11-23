古色茶香藏在北屯巷弄裡！素食茶館「一炮紅茶舖」悄悄成為最療癒的北屯家常食堂。

台中北屯巷弄間有間低調素食茶館，以古味茶香、家常料理與寬敞空間吸引在地客群。熱茶自取、餐點現做，從麵線到煲餃鍋都展現質樸溫暖的茶館魅力。

位於台中市北屯區青島路四段的一炮紅茶舖，是近年少見以素食為主的茶館型餐廳。店面採連棟空間設計，旁邊即為附設停車場，提供開車族方便的到訪環境。店內以深色木質、老件與復古裝飾營造出濃厚的懷舊茶館氛圍，讓人聯想到早期的春水堂風格；而二樓空間可供租借，外觀呈現半露天設計，使整體空間更具開放感。

半自助點餐與免費熱紅茶 營造舒適自在的用餐步調

店內採半自助流程，客人自行至櫃檯點餐後，可於旁邊取用免費熱紅茶。茶品為無糖款式，入口溫潤，放涼後帶回甘風味，深受民眾喜愛。餐點全為純素料理，但部分品項使用素料加工而成，選擇多元並保留家常風味。假日客流量大，多為家庭與在地居民，餐點均為現點現做，需稍作等待。

家常素食料理份量扎實 多項招牌品項呈現樸實風味

麻油 G 麵線為人氣餐點之一，麵線採乾拌形式，但仍保有些許湯汁，搭配高麗菜、紅蘿蔔與菠菜等大量青菜。以牛蒡製作的素肉羹口感鬆軟，整體風味因海苔而帶有淡淡海味。紫色山藥抓餅口感酥脆，香氣濃郁；若需辣醬可向櫃檯索取。廣式炒年糕以大量青菜與香椿素肉醬拌炒，口味濃厚，是許多常客指定品項。煲餃鍋同樣深受歡迎，湯鍋內包含素羹、素丸子、手工素餃、泡菜與蔬菜，並藏有粉絲作底，整鍋份量十足，適合兩人共享。素餃大小飽滿，口感紮實。另一人氣選擇「一炮紅套餐」提供五菜一飯，並附花生豆腐腦與烏梅醋飲，整體份量充足，適合喜歡家常飯食的客群。

茶館菜單選擇豐富 融合老式茶館與素食家常的雙重特色

店內菜單涵蓋麵食、鍋物、套餐、小點與茶飲，種類完整。餐桌底部附有餐點照片，供首次來訪的客人快速參考。除了免費供應的無糖熱紅茶外，餐館亦提供多款手作茶飲，延續茶館文化的核心精神。整體用餐節奏輕鬆，介於家常食堂與茶館形式之間，並具備素食餐廳的多樣性，使其在北屯區餐飲選項中形成獨特定位。

一炮紅茶舖（蔬食/素食茶館）

地址: 臺中市北屯區青島路四段28號

營業時間: 10:00–14:00, 17:00–20:00

電話: 04 2238 9291