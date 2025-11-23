夢幻古堡藏在新社山林！走進莊園彷彿踏入中古歐洲的奇幻王國。

坐落在台中新社海拔五百至八百六十公尺間，新社莊園以中古歐洲城堡與群山綠意交織的景致聞名。四季皆景的園區，結合奇岩地貌與原木建築，是大坑附近最具故事性的自然系景點。

位於台中大坑風景圈內的新社鄉，新社莊園以宛如歐洲中古世紀古堡的建築風貌吸引遊客。園區海拔介於500至860公尺之間，擁有遼闊山林與四季宜人的氣候，步入園內即可看見層層山巒、林木搖曳的自然景致，彷彿走進遠在歐洲的古典山城，也讓這裡成為中台灣最受自然愛好者喜愛的旅遊地。

因地造勢的建築哲學 奇岩與原木打造渾然天成的莊園景致

新社莊園以「因地造勢、依勢造形」為核心理念，建築設計保留了自然地貌的原始樣貌。園區內的奇岩怪石與大量原木結構巧妙融合，呈現「化腐朽為神奇」的設計精神。古堡建築順應山勢而立，在林間與岩壁之間顯得自然渾成，形成不破壞地景、卻擁有強烈視覺美感的獨特景觀。

四季美如畫 春花、夏林、秋楓、冬霧各有風情

新社莊園四季景色截然不同：春天山花綻放、空氣中瀰漫花香；夏季綠意蓬勃、森林步道成為避暑勝地；秋天山頭染上楓紅，是旅人最愛的攝影季節；冬季晨霧輕繚，山林彷彿披上一層薄紗，呈現臺灣少見的迷霧景致。每個季節都是重新走進莊園的理由。

中古風城堡與自然交織 處處都是文化與自然的拍照場景

莊園內最具代表性的中古歐風古堡，以石材堆砌與厚重線條延伸出濃厚歷史感，是遊客到訪必拍的重要景點。周邊以原木、岩壁、植栽相互連結，形成兼具自然與藝術氣息的步行動線。園內奇岩造景、斑駁石牆與蜿蜒步道構成童話般氛圍，是喜歡拍照與慢旅行遊客的最佳舞台。

山林步道與城堡藝境交融 打造台中新社最放鬆的散策場域

無論是在綠蔭下散步、沿著湖岸漫遊，或駐足欣賞古堡倒映在水面的景象，新社莊園都以沉靜自然的環境吸引旅人停留。園區每一處布置都展現「與自然共生」的理念，讓人在山林間放鬆身心。廣闊的步道、古樸建築與層次豐富的植栽，使整個莊園成為遠離都市喧囂的靜謐美地。

趁著四季如畫的時節 來場台中新社的歐風自然旅程

隨著四季變換，新社莊園展現截然不同的山林魅力。旅人不妨趁著晴朗天氣，安排一趟前往新社的山城散策，親自體驗中古歐洲古堡與自然景觀並存的特殊景致，享受大自然、人文與建築交融的療癒時光。

新社莊園花園城堡 景點資訊

電話：04 25825628

地址：新社區協成里協中街23號

園方提供現場購票，全票350元、半票250元，6歲以下兒童可免費入園。門票可折抵館內餐飲100（春節初一至初五不提供抵用券），博愛票與清潔費也有不同票價設定。園區全年開放，是前往新社旅遊時極具代表性的景點選擇。