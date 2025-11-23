巷弄飄出韓式家常香！「以雪爾韓食堂」端出最實在的平價家常韓式料理。

藏在中正紀念堂旁的「以雪爾韓食堂」由韓國人親自掌勺，主打平價又道地的家常韓食。烤肉、炒冬粉到生菜包肉口味樸實耐吃，份量足、價格親切，是附近上班族最常回訪的韓式小館。

位在中正紀念堂附近南海路巷內的「以雪爾韓食堂」，距離捷運站步行即可抵達。店面不大，以傳統韓式家常餐館的格局呈現，內用座位包含個人座位與多人桌。雖然裝潢簡樸，但空間明亮整潔，用餐尖峰時段人潮較多，建議避開熱門時段前往。

價格親切、份量實在的韓式家常料理

菜單品項以便當與主食為主，整體價格落在 NT$160～190 之間。飯類提供烤豬肉飯、烤牛肉飯等選項，冬粉則保留韓式偏粗的口感；湯品包含豬骨湯（馬鈴薯排骨湯）。多人共享能選擇生菜包肉，是店內詢問度高的經典韓式料理。

韓式炒冬粉滑順入味、烤牛肉調味濃郁平衡

韓式烤牛肉冬粉是店內人氣主食，韓國冬粉比台灣常見款更粗，口感Q彈而不軟爛。搭配烤牛肉與多種蔬菜拌炒，味道濃郁卻不膩。單點的韓式烤牛肉醬汁香氣更明顯，鹹甜比例恰當，肉量充足，搭配紫米飯特別下飯。

生菜包豬頸肉風味清爽、韓式小菜組合多樣

生菜包豬頸肉適合多人共享，豬頸肉烤得帶彈性與嚼勁，搭配新鮮生菜與辣醬一同入口，可中和肉脂香氣，呈現道地韓式吃法。小菜部分依當日供應為主，通常包含豆芽、青菜、泡菜與鵪鶉蛋，作為主食配搭相當開胃。

單點小菜增添層次、紫米飯口感Q彈

單點炒魚板甜辣兼具，魚板Q彈、有韓式路邊攤風味。內用附的紫米飯口感偏Q，提升整體健康感，也更適合搭配味道較濃厚的烤肉類料理。

以雪爾以親切價格呈現踏實的家常韓式料理

「以雪爾韓食堂」由韓國人掌廚，主打份量足、口味樸實的家常韓食。從烤牛肉冬粉到生菜包豬頸肉都維持穩定水準，是中正紀念堂周邊方便、快速、價格合理的韓式餐館選擇。