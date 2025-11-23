> 旅遊 > 走路 3 分鐘抵達勤美！草悟道文旅以舒眠客房及城市窗景成為具高CP值的城市住點。

2025-11-23 22:30文字：艾斯 

鄰近勤美與草悟道的草悟道文旅，以便利位置、乾淨房型與親切價格成為台中輕旅行的熱門住宿。不靠高房價也能住得舒服自在，連Agoda都給出 8.1 的穩定好評。

草悟道文旅位在勤美商圈旁，地點舒適得像是把整個草悟道當成自家前院。無論是散步到勤美誠品綠園道、在綠地野餐，或鑽進巷弄咖啡廳，都只需要步行幾分鐘。對不想轉乘交通工具的旅客來說，這裡的便利性完全無可挑剔。

大廳走清爽現代風格　Agoda 8.1 分好評一眼可見

一走進大廳，就是乾淨明亮的現代風，沒有過度裝飾，卻讓人感到安穩放鬆。櫃台旁放著 Agoda 8.1 分的評價標牌，像是在默默告訴旅客「安心住吧」。電梯則帶點美式復古氛圍，讓入住的第一眼多了一點個性。若忘記帶備品，也能直接在櫃台購買。

家庭房空間寬敞舒適　多件行李攤開也不覺擁擠

家庭房內的兩張雙人床都相當好睡，動線寬敞到能同時打開多個行李箱也不覺混亂。房內擺放小板凳、化妝桌與延長插座，實用度很高；備品、吹風機與飲水設備也備齊，貼心程度到位。浴室採乾濕分離，熱水穩定好洗，帶小孩的家庭能快速盥洗、早點休息。

早餐在六樓太愜意　大面落地窗迎來最悠閒的早晨

早餐在六樓供應，大片玻璃窗把街景框成一幅畫，邊吃邊看城市醒來的樣子格外舒心。餐點走精緻路線，不做誇張大陣仗，而是將每樣品項做到位。西式吐司、炸物、台式炒泡麵、清粥小菜等選項都有照顧到，外國旅客與家庭客都能找到喜歡的味道。

節省移動時間最實在　出差旅人與輕旅行族的共同首選

草悟道文旅最大的魅力，就是「把路程變短、把旅程變長」。下樓就是藝文生活圈，晚餐、咖啡、散步、購物全都能步行完成，不必舟車往返。無論是出差、親子旅行或假期短住，都能用最省力的方式享受台中的步調。

草悟道文旅

官方網站：http://www.designhotel.com.tw/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/cghoteltw/
入住時間：下午3:00
退房時間：上午11:00​
店家電話：0435019388
店家地址：403臺中市西區英才路512號

 

 

