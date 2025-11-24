【桃園食記】乾麵居 - 大溪老街附近排隊名店，一萱乾麵微辣醬汁超香必吃

來逛大溪老街除了必吃的名店老阿伯現滷豆干，也很推薦在這間乾麵居用餐，乾麵居在google擁有3千則以上4顆星的超高評論，每到假日更是大排長龍一位難求，雖然是看似一間不起眼的小吃店，但他們的乾麵一點也不平凡，微辣的醬汁帶有沙茶香氣，並搭配Q彈麵條，吃過後完全愛上，店內的魯肉飯、豬肝湯和滷豆干也非常厲害。當天在接近打烊的時間用餐還是需要排隊，真的很熱門！

開車前往可停大溪國民小學停車場，步行約5分鐘。

▲乾麵居位在民權東路和忠孝路轉角，招牌非常醒目很容易找到(最先找到的是門口滿滿的排隊人潮)。

▲透明的櫥窗內可以看到長時間滷製的滷豆腐，光看醬汁顏色就非常入味。

▲抵達後先至門口排隊，可掃QR code看菜單和點餐，也可使用門口自動點餐機點餐付款，可現金也可行動支付。

▲乾麵居菜單：店內必吃的有雞捲、滷豆腐、一萱紅茶、一萱乾麵，而滷肉飯、乾板條、紅油炒手也是熱門品項。

▲店內用餐空間不大，多為四人座方桌，環境乾淨新穎，暖色調的家具與裝潢非常搭配。

▲店內很注重衛生，餐具皆使用消毒器消毒過，讓顧客可以吃得更安心。

▲敢吃辣的一定要加一下店內的獨門辣椒醬，當天拿了一點點來沾真的非常辣，請酌量取用不要浪費喔！



▲一萱紅茶 30元：吃他們家的乾麵一定要點杯古早味紅茶來搭配，紅茶甜度適中，茶香濃郁尾韻甘甜，非常解辣的飲品。

▲一萱乾麵(小) 55元：乾麵麵條使用白麵，煮得Q度十足口感極好，光是麵條就讓人有記憶點，醬汁除了肉燥、沙茶外還加入店內招牌辣醬，有豐富的鹹香感再帶點辣，香氣層次非常豐富讓人越吃越開胃，平常沒在吃辣的人建議點微微辣就好。

▲芃派滷肉飯(小) 45元：魯肉飯白飯粒粒分明，表層鋪了滿滿一層油亮的肥肉和醬汁，油脂香氣與醬油鹹香達到完美平衡，甜度與鹹度適中，豐富的膠質每一口都讓人黏嘴唇，沒想到除了乾麵厲害魯肉飯也超強阿！

▲紅油炒手 75元：紅油炒手如果有小朋友共食可客製將辣油放旁邊，炒手外皮透薄，內餡是整團肉不是肉泥類型，口感脆度十足，沾上辣醬後，辣油香氣將炒手帶往另一個層次，真的好吃！

▲滷菜頭 35元、手工豆干 25元、海帶 25元：來到大溪怎能錯過豆干呢？當天點了菜頭、豆干和海帶三種滷味，豆干切面有密密麻麻的孔洞，充分了吸附醬汁，黃豆香氣與醬油鹹香結合得極好，加上油膏後更是提味。

▲鮮嫩豬肝湯 60元：豬肝吃起來又嫩又脆非常新鮮，完全沒有內臟的腥味，湯頭外觀清澈見底，使用薑絲和九層塔去腥，味道溫和香氣十足，這碗湯當天馬上被小朋友喝光光，連小孩都知道好喝。

很久沒給小吃店五顆星了，這間拿到五顆星完全沒有懸念，幾乎每樣都很強阿！現在才吃到有相見恨晚的感覺！

雞蛋糕短評：用餐時段生意非常好常客滿，一萱乾麵麵體Q彈，醬汁有微微的辣度和沙茶香氣，醬汁超香，滷肉飯的滷汁也很夠味完全不死鹹，豬肝湯湯頭清澈，使用簡單的薑絲調味就很好喝，豬肝有脆度非常新鮮，食物整體而言真的好吃，難怪生意這麼好。



用餐環境★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【乾麵居美食資訊】

地址：桃園市大溪區民權東路7號

電話：無

官網：facebook

營業時間：11:00–19:00(周二)、11:00–20:20(周六日一二)(周三周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可行動支付)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團