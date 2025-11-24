> 美食 > 蔗香飄散壯圍街角！大仁哥脆皮桶仔雞用現烤香氣收服所有旅人味蕾。

蔗香飄散壯圍街角！大仁哥脆皮桶仔雞用現烤香氣收服所有旅人味蕾。

tiger Walker 玩樂季宜蘭美食宜蘭餐廳桶仔雞平價美食
2025-11-24 23:41文字：饅頭弟 

饅頭弟

宜蘭壯圍近年最火紅的美食，就是香氣一靠近就讓人投降的大仁哥蔗香脆皮桶仔雞。現烤蔗香撲鼻、皮脆肉嫩到會噴汁，搭配多款熱炒與寬敞親子空間，是旅人必訪的宜蘭美食新地標。

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞宜蘭旗艦店座落於壯圍大福路旁，黃色招牌在鄉間中特別醒目。桌上掃 QR Code 即可完成點餐，簡單又快速。招牌桶仔雞全程現烤，一次烤製需約四十分鐘，剛出爐的雞皮薄脆到會碎、雞汁沿著切面流下，是許多老饕口中的宜蘭 No.1 桶仔雞滋味。

經典配菜熱炒上桌　每道都下飯得不得了

除了招牌桶仔雞，不少旅客也會順手加點周邊熱炒，包括油雞悶竹筍、川燙小卷、避風塘中卷、酸白菜炒牛肉、銀芽水蓮等，每道都是熱騰騰上桌，是配著白飯最剛好的口味。蔗香雞油麵線濃郁、滑順，是許多常客的固定班底，拌著蔗香雞油的香氣，搭配桶仔雞一起吃更是絕配。

寬敞明亮的用餐環境　假日總是人氣滿滿

旗艦店空間大、座位多，用餐尖峰時段幾乎座無虛席。戶外設置也相當友善，有愛心鞦韆、小火車等拍照與兒童遊戲點，親子客來這裡用餐會覺得輕鬆又開心。

從香氣到服務都滿分　成為宜蘭旅行中的固定行程

這次的體驗完全理解為什麼大仁哥蔗香脆皮桶仔雞在各大平台都被狂推。無論是香味四溢的桶仔雞、熱騰騰的熱炒或貼心的環境設計，都讓人吃完後心情滿足。來宜蘭旅遊，這間店已經是許多旅人的必吃清單之一。

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店

電話：03 930 3189
地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號
營業時間：11:00–14:30、16:30–20:00（週一至週五），週三公休，11:00–20:00（六日）

 

