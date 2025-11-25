> 美食 > 萬里新開平價海鮮餐廳【灶桑小卷米粉湯】百元起就能吃到/金山必吃美食/萬里翡翠灣看海秘境/萬里金山看海美...

2025-11-25 

來萬里除了泡湯就是要吃海鮮，這次發現頂寮有間平價小吃-灶桑小卷米粉，百元起就能吃到，招牌必點湯頭鮮甜米粉湯，可以搭配炸白帶魚、五味小卷、蒜泥鮮蚵等，平價又美味，地點就在金山芋圓王對面，吃飽記得來上一碗巨無霸芋圓超滿足的，周邊推薦景點有萬里翡翠灣看海、大鵬足湯、金包里農舍莊園、金山老街，完成萬里金山看海美食泡湯一日遊。

IMG_0935 (1).jpg

招牌必點：五味小卷130元，小卷新鮮原味川燙就很好吃。

IMG_0936 (2).jpg

招牌必點：蒜泥鮮蚵130元，鮮蚵又大又肥，川燙完全無腥味，搭配豆芽菜相當好吃。

IMG_0930 (1).jpg

招牌必點：涼拌小黃瓜30元，醃漬入味，讓人一口接一口停不下來。 

IMG_0933 (2).jpg

招牌必點：炸白帶魚米粉湯140元，炸白帶魚原放在湯裡，喜歡酥脆口感的記得跟老闆說分開放，感覺比較好吃。

IMG_0931 (2).jpg

IMG_0937 (2).jpg 

兩人點滿滿一桌，每人平均約二百元就能吃到滿滿的海鮮。

 

IMG_0938 (2).jpg 

吃完海鮮別忘到對面芋圓王吃全世界最大的芋圓。

IMG_0926 (1).jpg

IMG_0940 (3).jpg IMG_0941 (2).jpg

IMG_0944 (2).jpg IMG_0945 (2).jpg

招牌必點：芋圓仙草奶凍80元，芋圓真的超大顆，仙草也很Q軟，就是份量少了一點，有點意猶未盡的感覺～

IMG_0947 (2).jpg

IMG_0951 (3).jpg

IMG_0950.jpg

招牌必點：手工蛋黃芋餅40元（裡面除了芋泥還有包蛋黃和肉鬆），現點現炸非常好吃。

IMG_0952 (3).jpg

IMG_0953 (1).jpg

IMG_0925 (3).jpg

周邊景點：龜啂漁夫巿集

萬里平價海鮮餐廳【珍如意海鮮餐廳二嫂店】海景第一排餐廳/看海景吃海鮮/龜吼漁夫市集/VIP戶外海景座位區/萬里CP值超高海鮮餐廳

IMG_0955 (2).jpg

周邊景點：大鵬足湯公園，這裡的餐點愈來愈多樣化，除了煮蛋還有提供小卷米粉和關東煮，來萬里千萬不要錯過。

IMG_0954 (3).jpg

IMG_0959 (2).jpg IMG_0958 (1).jpg

  

23萬里免費泡湯景點|大鵬足湯公園|萬金自行車道|中山溫泉公園|夏日限定隱藏版美食紅棗嬸涼麵|頂寮秘境沙灘|北海岸最新玩法

IMG_1099 (3).jpg

全家便利商店 金山陽金店有停車場和漂亮的玻璃屋座位區，還有二樓座位區是最佳中繼休憩站。

IMG_1102.jpg

  

IMG_1101 (2).jpg IMG_1105 (2).jpg

IMG_1103 (1).jpg

全家二樓休憩區。

IMG_1106 (1).jpg

IMG_1108 (1).jpg

周邊景點：金包里農舍莊園

IMG_1107 (1).jpg

2025新北金山新景點｜金包里農舍莊園｜歐風城堡甜點咖啡館｜招牌必點冠軍布丁｜喝咖啡吃甜點享受幸福美好滋味｜萬里金山美食泡湯一日遊

IMG_1109 (2).jpg IMG_1115 (1).jpg

金山老街必吃：金包里鴨肉

IMG_1116 (2).jpg IMG_1117 (2).jpg

金山老街必吃：現炸拔絲地瓜60元，買一送一。

IMG_1119 (1).jpg

IMG_1122 (2).jpg

IMG_1124 (1).jpg 

金山老街必吃：金山找油飯，現炒麻香鴨肉油飯，小份70元，大份90元。

IMG_1121 (2).jpg

IMG_1130 (2).jpg

金山必吃美食：金牌咖哩炒麵，100元

IMG_1134 (1).jpg

招牌必點：鮮蝦沙茶咖哩100元，居然有五隻蝦，份量很多，炒麵入味好吃。

IMG_1135 (2).jpg  

招牌必點：赤肉蛤蠣湯60元，湯頭鮮甜好喝。

IMG_1125 (1).jpg

IMG_0904 (1).jpg IMG_0903 (2).jpg

 

萬里翡翠灣這裡有條通往沙灘的秘境。

IMG_0902.jpg IMG_0907 (2).jpg

 IMG_0908 (2).jpg IMG_0909 (2).jpg
 IMG_0910 (3).jpg

這裡的沙灘潔白如玉，重點是沒什麼人，適合來此衝浪、踩沙和戲水。

IMG_0912 (3).jpg

 IMG_0913 (3).jpg

IMG_0915 (3).jpg

 IMG_0914 (3).jpg IMG_0917 (3).jpg
 IMG_0920 (1).jpg IMG_0923 (2).jpg
 

灶桑小卷米粉湯：新北市萬里區頂社路15-2號；營業時間：11:00-20:00（周三公休）

金山芋圓王：新北市萬里區頂社路67號；營業時間：10:00-18:00

全家便利商店 金山陽金店：新北市金山區中正路149號

金牌咖哩炒麵：新北市金山區中山路189號；營業時間：17:00-22:00

IMG_0969 (2).jpg

金山最新景點【金山財神廟大元寶】元寶咖啡廳享用美食/頂樓無敵海景景觀台/全台唯一財神銀行/金山新開幕五星級飯店/新北北海溫泉洲際酒店

IMG_1845 (2).JPG

新北萬里超美海景步道│湖海灣觀海休憩步道│獅子公園│橫誇基隆與乘新北欣賞無敵山海美景│喵喵咖啡大武崙沙灘│西濱公路觀海休憩步道

大IMG_0547 2.jpeg

2023萬里免費景點│可以喝咖啡看海景的萬里圖書館│瑪蟹文創館萬禮閣│礦坑海洋3D彩繪牆│超Chill放空舒壓好所在│萬里美食海景一日遊

大IMG_0548.jpeg

 

萬里美食推薦2023【萬里必吃銅板美食】樂透小吃排骨酥麵/金邊美食料理/元昌必買黃金地瓜吐司/瑪鋉路美食一條街 

大IMG_0546.jpeg 

萬里最新海景飯店【群策翡翠灣溫泉飯店】海景第一排藍白地中海建築/萬里翡翠灣沙灘旁/走路一分鐘就到沙灘/北海岸最佳度假聖地 

IMG_4782 (1).jpg

萬里新開平價海鮮餐廳【漁聞樂小卷米粉】萬里白宮行館旁/百元初就能吃到海鮮料理/招牌必點滿滿的鮮蝦米粉只要120元CP值爆表/萬里CP值高海鮮餐廳

IMG_1732.jpg

新北萬里新地標|萬里星巴克|翡翠灣絕美玻璃屋咖啡廳|萬里首間星巴克|萬里金山泡湯看海賞花一日遊

IMG_4713 (2).jpg

新北吃到飽海景早餐【 白宮行舘沙灘溫泉度假村】無敵海景吃到飽早餐/藍天白雲大海沙灘泳池/白宮行館一日遊/新北親子出遊的度假聖地

IMG_7078.jpg

2025新北金山新景點｜金包里農舍莊園｜歐風城堡甜點咖啡館｜招牌必點冠軍布丁｜喝咖啡吃甜點享受幸福美好滋味｜萬里金山美食泡湯一日遊

大IMG_1039.jpeg

2023萬里免費泡湯景點|大鵬足湯公園|萬金自行車道|中山溫泉公園|夏日限定隱藏版美食紅棗嬸涼麵|頂寮秘境沙灘|北海岸最新玩法 

IMG_6173.JPG

北海岸必遊景點|駱駝峰|萬里寧靜小漁村|台版海岸村恰恰恰|野柳地質公園  

IMG_6174.JPG

  

新北萬里秘境|鏡湖|一處被遺忘的人間仙境|隱覓於深山小湖泊|幽靜小村莊環湖步道 

2022連假特輯【連假出遊景點懶人包】推薦2021打卡景點/ 北部推薦旅遊景點/小資女出遊完勝秘笈 

全台最美海岸線在萬里│新北絕美秘境│維納斯海岸線│駱駝峰稜線步道│螃蟹主題公園│碧海藍天跟我們一起看海去 

2021新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧  

基隆最新打卡點【松萱休閒咖啡館】外木山沙灘海景第一排／座擁基隆無敵海景/喵喵咖啡遊客服務站/絕美觀景台欣賞海天一色美景

北海岸超值吃到飽【野柳薆悅酒店漁人廚房】看海景吃海鮮/自助海鮮百匯吃到飽不到400元/新北CP值高吃到飽餐廳 

北海岸最浪漫景點|萬里情月老廟|愛神丘比特|全台唯一愛神快遞|情人最佳約會聖地 

萬里海景咖啡廳【藍藍海咖啡】峇里島風情咖啡館/龜吼漁港小秘境/180度無敵海景咖啡廳/充滿幸福滋味下午茶饗宴 

灶桑小卷米粉湯灶桑小卷米粉萬里翡翠灣看海秘境金山必吃美食頂寮美食萬里海鮮餐廳萬里必吃美食萬里金山一日遊
