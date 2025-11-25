萬里新開平價海鮮餐廳【灶桑小卷米粉湯】百元起就能吃到/金山必吃美食/萬里翡翠灣看海秘境/萬里金山看海美...

來萬里除了泡湯就是要吃海鮮，這次發現頂寮有間平價小吃-灶桑小卷米粉，百元起就能吃到，招牌必點湯頭鮮甜米粉湯，可以搭配炸白帶魚、五味小卷、蒜泥鮮蚵等，平價又美味，地點就在金山芋圓王對面，吃飽記得來上一碗巨無霸芋圓超滿足的，周邊推薦景點有萬里翡翠灣看海、大鵬足湯、金包里農舍莊園、金山老街，完成萬里金山看海美食泡湯一日遊。
招牌必點：五味小卷130元，小卷新鮮原味川燙就很好吃。
招牌必點：蒜泥鮮蚵130元，鮮蚵又大又肥，川燙完全無腥味，搭配豆芽菜相當好吃。
招牌必點：涼拌小黃瓜30元，醃漬入味，讓人一口接一口停不下來。
招牌必點：炸白帶魚米粉湯140元，炸白帶魚原放在湯裡，喜歡酥脆口感的記得跟老闆說分開放，感覺比較好吃。
兩人點滿滿一桌，每人平均約二百元就能吃到滿滿的海鮮。
吃完海鮮別忘到對面芋圓王吃全世界最大的芋圓。
招牌必點：芋圓仙草奶凍80元，芋圓真的超大顆，仙草也很Q軟，就是份量少了一點，有點意猶未盡的感覺～
招牌必點：手工蛋黃芋餅40元（裡面除了芋泥還有包蛋黃和肉鬆），現點現炸非常好吃。
周邊景點：龜啂漁夫巿集
萬里平價海鮮餐廳【珍如意海鮮餐廳二嫂店】海景第一排餐廳/看海景吃海鮮/龜吼漁夫市集/VIP戶外海景座位區/萬里CP值超高海鮮餐廳
周邊景點：大鵬足湯公園，這裡的餐點愈來愈多樣化，除了煮蛋還有提供小卷米粉和關東煮，來萬里千萬不要錯過。
23萬里免費泡湯景點|大鵬足湯公園|萬金自行車道|中山溫泉公園|夏日限定隱藏版美食紅棗嬸涼麵|頂寮秘境沙灘|北海岸最新玩法
全家便利商店 金山陽金店有停車場和漂亮的玻璃屋座位區，還有二樓座位區是最佳中繼休憩站。
全家二樓休憩區。
周邊景點：金包里農舍莊園
2025新北金山新景點｜金包里農舍莊園｜歐風城堡甜點咖啡館｜招牌必點冠軍布丁｜喝咖啡吃甜點享受幸福美好滋味｜萬里金山美食泡湯一日遊
金山老街必吃：金包里鴨肉
金山老街必吃：現炸拔絲地瓜60元，買一送一。
金山老街必吃：金山找油飯，現炒麻香鴨肉油飯，小份70元，大份90元。
金山必吃美食：金牌咖哩炒麵，100元
招牌必點：鮮蝦沙茶咖哩100元，居然有五隻蝦，份量很多，炒麵入味好吃。
招牌必點：赤肉蛤蠣湯60元，湯頭鮮甜好喝。
萬里翡翠灣這裡有條通往沙灘的秘境。
這裡的沙灘潔白如玉，重點是沒什麼人，適合來此衝浪、踩沙和戲水。
灶桑小卷米粉湯：新北市萬里區頂社路15-2號；營業時間：11:00-20:00（周三公休）
金山芋圓王：新北市萬里區頂社路67號；營業時間：10:00-18:00
全家便利商店 金山陽金店：新北市金山區中正路149號
金牌咖哩炒麵：新北市金山區中山路189號；營業時間：17:00-22:00
