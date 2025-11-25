萬里新開平價海鮮餐廳【灶桑小卷米粉湯】百元起就能吃到/金山必吃美食/萬里翡翠灣看海秘境/萬里金山看海美...

來萬里除了泡湯就是要吃海鮮，這次發現頂寮有間平價小吃-灶桑小卷米粉，百元起就能吃到，招牌必點湯頭鮮甜米粉湯，可以搭配炸白帶魚、五味小卷、蒜泥鮮蚵等，平價又美味，地點就在金山芋圓王對面，吃飽記得來上一碗巨無霸芋圓超滿足的，周邊推薦景點有萬里翡翠灣看海、大鵬足湯、金包里農舍莊園、金山老街，完成萬里金山看海美食泡湯一日遊。

招牌必點：五味小卷130元，小卷新鮮原味川燙就很好吃。

招牌必點：蒜泥鮮蚵130元，鮮蚵又大又肥，川燙完全無腥味，搭配豆芽菜相當好吃。

招牌必點：涼拌小黃瓜30元，醃漬入味，讓人一口接一口停不下來。

招牌必點：炸白帶魚米粉湯140元，炸白帶魚原放在湯裡，喜歡酥脆口感的記得跟老闆說分開放，感覺比較好吃。

兩人點滿滿一桌，每人平均約二百元就能吃到滿滿的海鮮。

吃完海鮮別忘到對面芋圓王吃全世界最大的芋圓。

招牌必點：芋圓仙草奶凍80元，芋圓真的超大顆，仙草也很Q軟，就是份量少了一點，有點意猶未盡的感覺～

招牌必點：手工蛋黃芋餅40元（裡面除了芋泥還有包蛋黃和肉鬆），現點現炸非常好吃。

周邊景點：龜啂漁夫巿集

周邊景點：大鵬足湯公園，這裡的餐點愈來愈多樣化，除了煮蛋還有提供小卷米粉和關東煮，來萬里千萬不要錯過。

全家便利商店 金山陽金店有停車場和漂亮的玻璃屋座位區，還有二樓座位區是最佳中繼休憩站。

全家二樓休憩區。

周邊景點：金包里農舍莊園

金山老街必吃：金包里鴨肉

金山老街必吃：現炸拔絲地瓜60元，買一送一。

金山老街必吃：金山找油飯，現炒麻香鴨肉油飯，小份70元，大份90元。

金山必吃美食：金牌咖哩炒麵，100元

招牌必點：鮮蝦沙茶咖哩100元，居然有五隻蝦，份量很多，炒麵入味好吃。

招牌必點：赤肉蛤蠣湯60元，湯頭鮮甜好喝。

萬里翡翠灣這裡有條通往沙灘的秘境。

這裡的沙灘潔白如玉，重點是沒什麼人，適合來此衝浪、踩沙和戲水。

灶桑小卷米粉湯：新北市萬里區頂社路15-2號；營業時間：11:00-20:00（周三公休）

金山芋圓王：新北市萬里區頂社路67號；營業時間：10:00-18:00

全家便利商店 金山陽金店：新北市金山區中正路149號

金牌咖哩炒麵：新北市金山區中山路189號；營業時間：17:00-22:00

萬里美食推薦2023【萬里必吃銅板美食】樂透小吃排骨酥麵/金邊美食料理/元昌必買黃金地瓜吐司/瑪鋉路美食一條街

萬里最新海景飯店【群策翡翠灣溫泉飯店】海景第一排藍白地中海建築/萬里翡翠灣沙灘旁/走路一分鐘就到沙灘/北海岸最佳度假聖地

2023萬里免費泡湯景點|大鵬足湯公園|萬金自行車道|中山溫泉公園|夏日限定隱藏版美食紅棗嬸涼麵|頂寮秘境沙灘|北海岸最新玩法

北海岸必遊景點|駱駝峰|萬里寧靜小漁村|台版海岸村恰恰恰|野柳地質公園

新北萬里秘境|鏡湖|一處被遺忘的人間仙境|隱覓於深山小湖泊|幽靜小村莊環湖步道

2022連假特輯【連假出遊景點懶人包】推薦2021打卡景點/ 北部推薦旅遊景點/小資女出遊完勝秘笈

全台最美海岸線在萬里│新北絕美秘境│維納斯海岸線│駱駝峰稜線步道│螃蟹主題公園│碧海藍天跟我們一起看海去

2021新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧

基隆最新打卡點【松萱休閒咖啡館】外木山沙灘海景第一排／座擁基隆無敵海景/喵喵咖啡遊客服務站/絕美觀景台欣賞海天一色美景

北海岸超值吃到飽【野柳薆悅酒店漁人廚房】看海景吃海鮮/自助海鮮百匯吃到飽不到400元/新北CP值高吃到飽餐廳

北海岸最浪漫景點|萬里情月老廟|愛神丘比特|全台唯一愛神快遞|情人最佳約會聖地

萬里海景咖啡廳【藍藍海咖啡】峇里島風情咖啡館/龜吼漁港小秘境/180度無敵海景咖啡廳/充滿幸福滋味下午茶饗宴