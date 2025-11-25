少女系野餐派對超夢幻！瑪莎拉手工餅舖餅乾與唯美禮盒魅力全開。

瑪莎拉手工餅舖把野餐日變成一場真正的夢幻派對。從隱藏版花園場地、餅乾吃到飽，到果香咖啡、韓式裱花 DIY，整天都像在拍廣告，是大甲最值得收藏的生活系體驗。
瑪莎拉手工餅舖舉辦的「秋之花園野餐日 Let’s Picnic!」完全就是夢幻系活動。報名成功後才會收到地點卡，抵達才驚覺這是一座隱藏版私人花園，綠草地開闊清爽，農莊主人也超熱情。陽光、草皮、音樂、毛孩奔跑，整體氛圍就像拍雜誌外景，與閨蜜一起拍照、聊天、享受甜點，輕鬆到完全忘記時間。
餅乾吃到飽太豪氣 300 款配方累積出的魅力一口就懂
野餐場地最吸睛的畫面就是整排玻璃罐滿滿的手工餅乾，隨你吃、完全不設限。瑪莎拉累積研發超過 300 種餅乾口味，門市平常固定提供 50 多款開放挑選試吃，而野餐日更是直接端出秒殺酥、曲奇、法國奶油薄片等人氣品項。隨手夾一塊，奶香、酥香、脆度都漂亮得剛剛好，根本停不下來。
果香手沖咖啡香氣迷人 從荔枝到葡萄香像在旅行
果香咖啡沙龍帶來三款調性鮮明的咖啡，從荔枝、玫瑰到葡萄果香，香氣層次非常迷人。咖啡名字像故事，像蝴蝶夫人、我愛貴妃、普羅旺斯，每一款都能搭配不同餅乾與甜點，彷彿舌尖跟著香氣從花園飛往法國，再瞬間穿越到古代偷喝貴妃的荔枝香氣。現場還遇到音樂家系列咖啡豆整組展示，整場氣氛美到不像現實。
韓式裱花杯子蛋糕超療癒 零失敗的手作體驗大人小孩都能玩
韓式裱花看起來困難，沒想到老師都先幫大家做好花朵，操作難度瞬間下降成「放上去就成功」的等級。每個人專注地裝飾自己的杯子蛋糕，最後撒上珍珠就是完美作品。帶回家後家人還以為是買的，可愛到不敢相信是 DIY。野餐後半段則是 SO Chill 的自由時光，大家鋪開野餐墊、喝咖啡、吃餅乾，毛孩在草地上跑得超開心。
五十年職人手工餅舖魅力不減 店內餅乾排列美到像展覽
瑪莎拉手工餅舖從工作坊一路走到五十年，堅持天然原料與純手工製作，「Marcella」象徵女士、祈福與生命，品牌故事溫柔又有力量。整間大甲旗艦店都開放試吃，餅乾陳列整齊到像藝術展。還有咖啡館加購飲品＋99 元餅乾吃到飽，人氣王「秒殺酥」更是月賣三萬桶，被稱作江湖傳奇也不為過。
瑪莎拉手工餅舖
地址：台中市大甲區大安港路321號
營業時間：每日09:00–20:00
聯絡電話：04 3704 8079
