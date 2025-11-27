台中米其林必比登推薦！尚牛二館現宰溫體牛肉火鍋，超嫩肉盤天天直送。

米其林必比登推薦溫體牛肉火鍋！台中尚牛二館主打現宰溫體牛天天直送，肉質極嫩鮮甜。

榮獲 2020 年米其林必比登推薦的尚牛二館，以「現宰溫體牛」天天直送的堅持，在台中美食界享有極高人氣。這間位於台中北屯區的溫體牛肉火鍋專賣店，雖然採取「只能現場候位、全員到齊才能入店」的排隊機制，讓許多饕客直呼是「排隊困難店」，但其鮮甜的肉品與用心熬煮的湯頭，依然讓無數人甘願等待，只為品嚐那一口「回不去的」極致美味，是台中火鍋推薦中，牛肉控的必訪名店。







堅持吃好肉用好料 溫體牛的極致鮮甜秘訣

尚牛二館主打的現宰溫體牛肉，堅持每日從產地新鮮直送到店，這份對鮮度的執著，是呈現肉品最真實香氣與鮮甜的關鍵。店家秉持「吃好肉、用好料」的原則，從火鍋湯底、主食肉品、配料到熟食小菜，每一個環節都不馬虎，憑藉著穩定的高品質與好口碑，店家在 2020 年獲得了台中米其林必比登推薦，確立了其在台中溫體牛肉火鍋中的領先地位。店內空間寬敞挑高，讓顧客能在舒適的環境中，享受這場溫體牛的美味饗宴。





原味筋肉鍋湯底甘甜不膩的靈魂基底

好的火鍋，靈魂在湯底！尚牛二館的原味筋肉鍋（價格請依菜單），是以牛大骨和多樣蔬果慢火細熬而成，湯頭清澈溫潤，層次豐富卻不搶走肉品風味，非常適合用來涮煮溫體牛，讓肉品鮮甜得以完全釋放，鍋內本身就包含了豐富的蔬菜，並能吃到口感帶有彈性的筋肉塊，讓顧客在喝湯的同時，也能感受到店家慢熬的用心。





必點招牌超嫩牛肉盤與三種品嚐方式

超嫩牛肉盤（價格請依菜單）是尚牛二館的鎮店之寶，每日現宰直送的溫體牛，因新鮮度極高，甚至能「巴著盤子不掉落」，呈現粉嫩色澤與Ｑ彈鮮甜。老饕們推薦三種品嚐這份溫體牛肉的方式，直接涮肉片，放入滾燙湯中涮 3 到 5 秒，品嚐到入口即化的嫩度與鮮甜，或使用店家提供的篩網，將肉片集中下鍋，均勻受熱後起鍋，也可以將肉片直接鋪在碗裡，再舀入滾燙的湯底，立刻成為一碗香氣四溢的溫體牛肉湯。





令人驚喜的熟食與飲品搭配

除了主打的溫體牛肉火鍋，尚牛二館提供的熟食小菜與飲品也深受顧客喜愛，為整體用餐體驗大大加分，牛肉燥飯以牛肉、洋蔥和特調醬汁細火慢熬，香氣濃郁但不油膩，是米飯與肉香的完美結合，爆炒辣牛肚大火快炒後，牛肚口感脆嫩帶勁，醬香濃厚、辣度過癮，是極為下飯的人氣小菜。牛油拌麵線使用店家自製牛油搭配醬料拌入細麵線，牛油香氣瞬間在口中爆開，濃郁卻不厚重。超濃郁鮮奶茶使用濃厚鮮奶搭配茶香十足的紅茶，香氣柔和、甜度適中，是搭配濃郁牛肉料理非常解膩的選擇。





尚牛二館

從每日直送的溫體牛，到用心熬煮的湯頭與多樣化的配菜，尚牛二館的每一道料理都體現了對品質的極致堅持，難怪能成為米其林必比登推薦的台中美食。這場溫體牛肉火鍋之旅，絕對值得您耐心等待。

▸ 店家FB ｜https://www.facebook.com/beefsuop/

▸ 店家IG ｜https://www.instagram.com/beefsuop/

營業狀態：營業中

店家地址：406台灣臺中市北屯區山西路三段153號地圖

網友評分：★★★★★★★★★★4.4/5( 2,946人 )

店家電話：04 2422 9192

營業時間：

星期一: 休息

星期二: 16:00 – 22:00

星期三: 16:00 – 22:00

星期四: 16:00 – 22:00

星期五: 16:00 – 22:00

星期六: 16:00 – 22:00

星期日: 16:00 – 22:00

官網

