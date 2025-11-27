松露香氣直衝味蕾！雞湯大叔新品牌「雞湯桑」，雞白湯濃郁暖到心坎。

雞湯桑 Torisan 市府店是雞湯大叔延伸出的拉麵品牌，走的是結合法式元素的雞白湯路線。

雞湯桑 Torisan 市府店就開在忠孝東路五段上，從捷運市政府站走幾分鐘就會看到。店門口招牌醒目，晚上燈光打起來很有存在感。店內裝潢是日式與現代感混搭的風格，木質元素配上大面玻璃，光線很足。座位分成吧台與一般桌位，走道不算擁擠，不會有某些拉麵店那種肩貼肩的壓迫感，整體環境乾淨又舒適，服務人員態度也算親切。





清湯濃湯兩路線 信義區價格中等偏高

菜單上主要分成清湯與濃湯兩派，像東京雞白湯、櫻花柚子雞白湯走比較清爽的方向，松露旨味雞白湯則是極度濃郁系。以信義區來說，單碗價格算中等偏高，不過雞湯本身比較有特色，就看個人願不願意為湯頭買單。平日也有外帶商業午餐組合，份量跟價格都算實在，對附近上班族來說是蠻划算的選擇。

先用冰沙開場 最後再用冰淇淋收尾

一坐下店員就送上小杯開胃冰沙，帶點果香酸甜，夏天來喝一口真的蠻消暑。等麵上桌前嘴巴不會太無聊，算是蠻貼心的小細節。餐後還有免費冰淇淋可以自選口味，雖然冰淇淋本身偏硬，店員挖得有點辛苦，但對客人來說多了一個完成儀式的感覺，整餐節奏很完整。

東京雞白湯改成泡飯 乳白湯底清爽順口

不想吃太濃郁，可以先從東京雞白湯試起。湯頭看起來是乳白色，但入口是清爽帶甜，不會黏嘴也不會太厚重。我這次把麵換成白飯，等於直接變成「雞湯泡飯套餐」，一碗雞湯、白飯、海苔，再搭配裝在小碗裡的雞肉與生菜。雞叉燒軟嫩、不乾柴，配上玉子燒丁一起吃，多了點甜味。湯放一下會在表面凝出一層薄薄膠質，記得趁熱喝、稍微攪一攪，整體就是簡單卻舒服的一餐，以拉麵等級來說中規中矩，不到名店驚艷，但穩穩的好入口。

松露旨味雞白湯超濃郁 麵硬度偏高記得先說

松露旨味雞白湯就走完全不同路線，湯一端上桌香氣直接衝出來，表面還看得到松露醬。拌勻後湯頭變得更厚實，喝起來很像西式濃湯版本的雞白湯，奶香、雞香與松露香疊在一起，層次感蠻豐富。配料給了舒肥雞胸和直火燒烤雞腿，兩種肉都算軟嫩。麵條本身硬度偏高，照一般設定對台灣人口感可能有一點點太硬，如果習慣吃軟一點，點餐時可以先跟店員說明。份量對大食量來說不算多，建議想吃飽可以考慮加麵。

小菜幫忙解膩 串燒表現中規中矩

鹽漬雞肉生菜就是用來安撫味蕾的角色，生菜新鮮爽脆，雞肉丁調味簡單，吃起來輕盈不負擔，很適合在喝完幾口濃湯後交換一下口感。蜂蜜溏心蛋則是這裡比較有記憶點的單品，蛋白與蛋黃熟度掌握得剛好，帶著明顯蜂蜜甜味，跟一般拉麵店偏鹹的溏心蛋完全不同。明太子雞肉串燒與扇貝串燒，味道算到位，明太子鹹香、扇貝 Q 彈，只是使用電爐炙烤，少了炭火那種迷人焦香，整體表現介於「可以一試」與「不會特地為它來」之間。

想喝不一樣的雞白湯 信義區聚餐可以列入選項

整體來說，雞湯桑 Torisan 市府店在信義區拉麵戰場裡算是有自己個性的存在。湯頭走創意路線，清爽與濃郁都找得到代表，環境舒適、服務也有加分，價格稍高但不至於離譜。如果你吃膩傳統豚骨拉麵，想換個口味，尤其喜歡松露或想試試雞湯泡飯的形式，這間店可以收進名單，偶爾來一碗當作聚餐或約會的選擇還不錯。

雞湯桑Torisan 市府店

所在地址：110臺灣台北市信義區忠孝東路五段149號1樓

營業時間：日、二、三、四、五、六：11:30-22:30

店家電話：02 2756 6733

評價：★★★★★

