可頌控必吃！「產出 The Food」強勢進駐台中 奶油香氣飄進老宅巷弄。

從赤峰街搬遷至台中後的「產出 The Food」，以老宅結構結合歐式懷舊元素，打造出質感鮮明的早午餐空間。

從台北赤峰街搬到台中西區後，「產出 The Food.」立刻在社群引起討論。老宅外觀低調，需要走進巷子才看得到店面。到現場後明顯感受到生意很好，入座沒多久店內就已客滿，是附近頗受關注的早午餐點。

老宅結構搭配歐式懷舊，座位數不多但氛圍自在

店內保留原本的地磚，配置圓桌、長桌與沙發區，靠牆座位較集中。櫃子上提供醬料、餐紙等自取用品，點餐採 QR Code，餐後至櫃檯結帳。整體空間帶點復古氣息，座位有限，因此建議先電話詢問是否有位置。

手作感的餐點與擺盤，早午餐皆以可頌為主角

我們各自點了赤峰街紅牌與晨曦鮭魚饗宴兩款。可頌是許多客人特別推薦的品項，也是店內早午餐盤的共同元素。飲品類型則以基本咖啡與優格飲品為主，選擇不算太多，但搭餐足夠。

赤峰街紅牌的可頌酥香明顯，雞腿排份量扎實

可頌咬下酥鬆，奶油香氣淡淡散開。夾層加入蔬菜與去骨雞腿排，邊緣較焦脆，中間口感較軟，搭上酸甜蔓越莓醬形成明確風味。嫩蛋熟度掌握得標準，整體吃起來份量足、口味也算協調。

晨曦鮭魚饗宴走清爽路線，搭配可頌也合適

鮭魚與起司切成相近大小，單吃或夾可頌都能呈現穩定風味。配菜包括馬鈴薯塊、嫩煎蛋與沙拉，整體組合偏向輕食。飲品部分，冰拿鐵表現中規中矩；另一杯優格飲品呈粉色調，味道酸甜。

整體表現穩定，香酥可頌是值得回訪的亮點

這次用餐感受可頌確實是亮點，內餡組合皆在可接受範圍。若想吃更飽足的選項，漢堡看起來也頗受客人喜愛。台中早午餐店選擇多，「產出」以老宅氛圍與穩定的可頌成為特色，喜歡可頌的人可以將這裡列入名單。

產出 The Food　

地址：臺中市西區大忠南街86巷7號
電話：04 23760898
營業時間：10:00–17:30（週二休）

