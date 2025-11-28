中壢港式餐廳推薦！美生餐室重現香港街頭風味，公司三寶飯、黃金流沙包必點。

中壢港式茶餐廳！美生餐室主打經典港點與公司三寶飯，位於中壢威尼斯影城旁。

對於喜歡港式料理的桃園美食愛好者來說，位於中壢區的美生餐室中壢店，無疑是一個值得造訪的港式餐廳，它不僅完整復刻了香港傳統茶餐廳的懷舊復古風格，更提供了豐富多樣的經典港點與飯麵主食。這間餐廳將香港街頭的氣氛帶到桃園中壢，讓顧客在充滿香港元素的環境中，品嚐到如鮮蝦腐皮捲、公司三寶飯等經典美味，是中壢港式餐廳中的人氣新選擇。







中壢威尼斯影城旁懷舊氛圍港式茶餐廳

美生餐室中壢店的交通位置十分便利，現址搬遷至中壢百老匯宮廷 1 樓，就在威尼斯影城售票口旁。開車或騎車前來的朋友，周邊有不少付費停車場或停車格可供利用。這間店的格局屬於狹長的長方形，店內裝潢大量地使用了香港地名牌子、復古海報等元素，成功營造出濃厚的懷舊港式氛圍。用餐座位設計頗像傳統茶餐廳般的緊湊，這也是港式文化的一部分，讓顧客彷彿置身於香港街頭。點餐方式統一採用掃描桌上的 QR-CODE 進行，方便快速，結帳則在用餐完畢後到櫃台進行。





經典港點與飯麵主食 黃金流沙包與公司三寶飯

美生餐室的餐點選擇多樣，且貼心作了小分類，讓顧客可以快速找到想吃的品項。其中，鮮蝦腐皮捲是考驗港點師傅功力的經典，外層香酥，內餡的鮮蝦Ｑ彈。而黃金流沙包是許多顧客的最愛，熱騰騰的內餡流沙香甜濃郁，通常會不客氣地點上2籠以上。其他港點如蠔皇叉燒包與煎得微焦綿密的腊味蘿蔔糕，也都是受歡迎的選項。