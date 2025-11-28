中壢港式餐廳推薦！美生餐室重現香港街頭風味，公司三寶飯、黃金流沙包必點。

中壢港式茶餐廳！美生餐室主打經典港點與公司三寶飯，位於中壢威尼斯影城旁。
對於喜歡港式料理的桃園美食愛好者來說，位於中壢區的美生餐室中壢店，無疑是一個值得造訪的港式餐廳，它不僅完整復刻了香港傳統茶餐廳的懷舊復古風格，更提供了豐富多樣的經典港點與飯麵主食。這間餐廳將香港街頭的氣氛帶到桃園中壢，讓顧客在充滿香港元素的環境中，品嚐到如鮮蝦腐皮捲、公司三寶飯等經典美味，是中壢港式餐廳中的人氣新選擇。
中壢威尼斯影城旁懷舊氛圍港式茶餐廳
美生餐室中壢店的交通位置十分便利，現址搬遷至中壢百老匯宮廷 1 樓，就在威尼斯影城售票口旁。開車或騎車前來的朋友，周邊有不少付費停車場或停車格可供利用。這間店的格局屬於狹長的長方形，店內裝潢大量地使用了香港地名牌子、復古海報等元素，成功營造出濃厚的懷舊港式氛圍。用餐座位設計頗像傳統茶餐廳般的緊湊，這也是港式文化的一部分，讓顧客彷彿置身於香港街頭。點餐方式統一採用掃描桌上的 QR-CODE 進行，方便快速，結帳則在用餐完畢後到櫃台進行。
經典港點與飯麵主食 黃金流沙包與公司三寶飯
美生餐室的餐點選擇多樣，且貼心作了小分類，讓顧客可以快速找到想吃的品項。其中，鮮蝦腐皮捲是考驗港點師傅功力的經典，外層香酥，內餡的鮮蝦Ｑ彈。而黃金流沙包是許多顧客的最愛，熱騰騰的內餡流沙香甜濃郁，通常會不客氣地點上2籠以上。其他港點如蠔皇叉燒包與煎得微焦綿密的腊味蘿蔔糕，也都是受歡迎的選項。
港式茶餐廳美生餐室中壢店必吃
主食方面，公司三寶飯與蜜汁叉燒飯系列是許多人解決正餐的選擇，特別的是，叉燒飯系列的蛋都能選擇要半熟或全熟。此外，顧客還能加價更換成撈丁或是公仔麵，或是將蔥油轉為 XO 醬，增加了餐點的豐富性。
搭配濃郁牛肉料理的熟食與飲品
在品嚐完主餐與港點後，當然不能錯過經典的港式飲品。絲襪奶茶茶香濃厚、口感順滑，是搭配港點或主食的最佳選擇。另一款鮮檸可樂則酸甜清爽，是港式飲品中經典的消暑聖品。整體而言，美生餐室中壢店憑藉著對懷舊裝潢的忠實復刻和豐富多樣的港式料理，在桃園中壢美食市場上佔有一席之地。它提供了一場充滿懷舊氛圍、餐點選擇多元的美食之旅，絕對是中壢港式餐廳的推薦名單。
美生餐室中壢店
營業時間：11:00-22:30
營業地址：桃園市中壢區九和一街12號
營業電話：03-465-3189
官方網站：美生餐室
