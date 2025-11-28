東勢小吃全攻略！６家在地人帶路的必吃名單，源美辣醬才是在地標配！

這趟走訪台中東勢，意外發現不少在地人才知道的小吃口袋名單。從灌蛋餅、筒仔米糕到牛雜冬粉，各店風格不同卻各有魅力，也順便解開「東勢人不吃東泉」的在地習慣。

台中東勢近年成為許多旅客沿著東豐自行車綠廊延伸探索的美食據點。區域內從傳統早餐、筒仔米糕到牛雜冬粉，各有在地特色。這次走訪多家小吃後，將東勢常見的熱門店家整理成清單，提供給計畫前往的旅客作為參考。

灌蛋餅的香氣滋味，是東勢人的早餐記憶

老祖早餐是少數還能吃到灌蛋餅的店家，麵糰現場手桿、煎澎後再用筷子撐開灌入蛋液，最後入爐烘烤，口感酥鬆又帶蛋香。因為製程耗時，目前假日都必須提前預約才能吃到，是許多東勢人從小吃到大的早餐店。

筒仔米糕香氣飽滿，源美辣椒才是東勢靈魂

崎頭肉丸筒仔米糕距離老祖不遠，是另一間在地人常吃的小吃店。筒仔米糕米粒飽滿不軟糊，帶明顯米香，搭配店家自製辣醬更為出色。這裡也能看到東勢獨有飲食習慣──多搭配「源美辣椒醬」而非東泉，風味更銳利。

市場口味最耐吃，牛雜冬粉連平日下午都有人排

靠近市場入口的牛雜冬粉整天都有客人，湯頭清爽、略帶薑與九層塔的提味，牛雜乾淨無腥味。炒麵也是在地人推的隱藏品項，淋上店家辣醬後香氣更明顯，是路過時意外挖到的亮點店家。





山東早點餅類是主角，熱門品項容易售完

山東早點提供水煎包、燒餅、山東餅等餅類為主，想吃建議提前預訂。水煎包以高麗菜為基底，外皮略厚但香氣足，店外排隊自夾的方式也充滿老店風味。





阿婆炒麵從早賣到晚，假日永遠滿座的超人氣老店

阿婆炒麵則是東勢排隊名店，從早營業到晚，招牌是炒麵、炒米粉與綜合湯，外帶與內用人潮都很多，是當地最具代表性的平價小吃。雖然僅販售主食與湯品，沒有滷味小菜，但份量實在、乾濕調味剛好，即使稍微放涼也依然好吃。

怒騾子牛肉麵風味清爽，搭辣醬後更有層次

怒騾子牛肉麵鄰近付費停車場，尖峰時間需要稍候，主力是麻辣三寶麵、溫泉蛋乾麵與滷味。湯頭屬清爽路線，想要更重口味可添加三種辣醬；乾麵與溫泉蛋攪拌後香氣更飽滿，是旅客到東勢覓食時的另一項穩定選擇。

東勢小吃各有特色，炒麵與筒仔米糕最有記憶點

這次在東勢嘗到的多是充滿在地味的小吃，各家都有自己堅持的風味與人氣。若胃口夠大，一天跑六家也不嫌多；若想慢慢吃，下次還能與后里行程、東豐綠廊一起安排，愈吃愈能感受到東勢的樸實魅力。