【劉記花生】宜蘭三代古早味.劉宗霖傳承祖傳花生田.三星蔥花生糖推薦~宜蘭冬山鄉名產伴手禮

宜蘭的名產除了為人熟知的牛舌餅、蜜餞之外，很多人不知道花生糖也是宜蘭的特產之一「劉記花生」，宜蘭三星蔥花生糖，宜蘭冬山名產伴手禮，可以看到一堆的花生糖相關產品，日前有機會到這家劉記花生，沒想到這裏的花生糖還滿不錯的
- 名稱：劉記花生
- 地址：宜蘭縣冬山鄉大進村大進路466號
- 營業時間：10:00–18:00 週一二公休
- 電話： 03 961 3761
劉記花生 環境介紹
這家位於宜蘭縣冬山鄉大進村的劉記花生，也是30年的老店了
這裏以「花生糖」為主打產品，同樣以其香氣和口感著稱。所以也曾受過媒體的採訪
這裏的產品也很多，也有提供盒裝作為伴手禮。
滿多媒體來採訪過，可見它的品質及口味，應該是滿受肯定的
店的一旁還有咖啡及茶品販售，因為大進地區是個觀光休閒農業區
有滿多遊客會來此地觀光，逛累了，坐下來喝喝咖啡，配上花生糖也是不錯的選擇
這是他們新產品，三星蔥花生糖及蔓越梅花生糖
這次買了麻辣花生及蔥辣花生，是清粥的好朋友，也是下酒良品。( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)
劉記花生 價目表訂購單
看了價目表，其實他們的產品還滿多的
劉記花生 必買三星蔥花生糖
因為同行的友人與店家熟識，見我們拍的起勁，老板索幸讓我們參觀內部製造流程
一進到店面後的工廠，馬上感受到一陣涼爽
原來這裏的溫度和溼度，都要受到控制，品質才會穩定
剛好老板在做三星蔥花生糖，才有此機會開開眼界，看看花生糖製造過程
老板首先將三星蔥及花生放入烤箱烘烤
瞧這三星蔥與花生的顏色搭配，顏色真漂亮
一旁也要將麥芽糖煮成糖漿
然後將兩者混合
快速的攪拌
接著將攪拌好的花生糖放入輸送帶，值得一提的是這個輸送帶可是符合食品安全衛生的輸送帶
快速攤平後，平鋪於輸送帶，經過機器切割後，變成一塊塊切割工整且份量大小如一的產品
買了兩包回家，三星蔥口味，及蔓越梅口味的
每塊花生糖個別用塑膠袋分，吃的時候很方便
他們的花生糖，口感酥脆，而且甜度適中，也不會太黏牙
特別是這款三星蔥口味的，味道真特別
花生糖的香味中，夾雜著三星蔥的香味，少了蔥本身的辛辣味，但多了份不同的氣味
當然囉，想必老板是經過多次改良過，才可以把口味調的恰到好處，真的不錯吃
這款蔓越梅杏仁酥也很好吃，傳統杏仁酥的口味中
多了蔓越梅的酸甜滋味，吃了很涮嘴，真的是一口接一口
以上是是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活的「劉記花生」文章推薦給你知道。
