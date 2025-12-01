【劉記花生】宜蘭三代古早味.劉宗霖傳承祖傳花生田.三星蔥花生糖推薦~宜蘭冬山鄉名產伴手禮

宜蘭的名產除了為人熟知的牛舌餅、蜜餞之外，很多人不知道花生糖也是宜蘭的特產之一「劉記花生」，宜蘭三星蔥花生糖，宜蘭冬山名產伴手禮，可以看到一堆的花生糖相關產品，日前有機會到這家劉記花生，沒想到這裏的花生糖還滿不錯的

名稱：劉記花生

地址 ： 宜蘭縣冬山鄉大進村大進路 466 號

營業時間：10:00–18:00 週一二公休

電話： 03 961 3761

這家位於宜蘭縣冬山鄉大進村的劉記花生，也是30年的老店了

這裏以「花生糖」為主打產品，同樣以其香氣和口感著稱。所以也曾受過媒體的採訪

這裏的產品也很多，也有提供盒裝作為伴手禮。



滿多媒體來採訪過，可見它的品質及口味，應該是滿受肯定的

店的一旁還有咖啡及茶品販售，因為大進地區是個觀光休閒農業區

有滿多遊客會來此地觀光，逛累了，坐下來喝喝咖啡，配上花生糖也是不錯的選擇



這是他們新產品，三星蔥花生糖及蔓越梅花生糖

這次買了麻辣花生及蔥辣花生，是清粥的好朋友，也是下酒良品。​( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

劉記花生 價目表訂購單

看了價目表，其實他們的產品還滿多的

劉記花生 必買三星蔥花生糖



因為同行的友人與店家熟識，見我們拍的起勁，老板索幸讓我們參觀內部製造流程

一進到店面後的工廠，馬上感受到一陣涼爽

原來這裏的溫度和溼度，都要受到控制，品質才會穩定

剛好老板在做三星蔥花生糖，才有此機會開開眼界，看看花生糖製造過程

老板首先將三星蔥及花生放入烤箱烘烤



瞧這三星蔥與花生的顏色搭配，顏色真漂亮



一旁也要將麥芽糖煮成糖漿

然後將兩者混合

快速的攪拌

接著將攪拌好的花生糖放入輸送帶，值得一提的是這個輸送帶可是符合食品安全衛生的輸送帶

快速攤平後，平鋪於輸送帶，經過機器切割後，變成一塊塊切割工整且份量大小如一的產品





買了兩包回家，三星蔥口味，及蔓越梅口味的



每塊花生糖個別用塑膠袋分，吃的時候很方便



他們的花生糖，口感酥脆，而且甜度適中，也不會太黏牙

特別是這款三星蔥口味的，味道真特別

花生糖的香味中，夾雜著三星蔥的香味，少了蔥本身的辛辣味，但多了份不同的氣味

當然囉，想必老板是經過多次改良過，才可以把口味調的恰到好處，真的不錯吃



這款蔓越梅杏仁酥也很好吃，傳統杏仁酥的口味中

多了蔓越梅的酸甜滋味，吃了很涮嘴，真的是一口接一口

