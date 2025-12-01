一中街的越南小驚喜！文青攤車集結河粉、米線、法國麵包與酥脆炸物全攻略！！！

走在一中街熱鬧的巷弄裡，突然被一台文青感滿滿的攤車吸引目光，這就是《越好吃越式料理》一中店。主打越南風味料理，不管是想外帶回家慢慢品嚐，還是在店外的戶外用餐區享受街邊氛圍都很適合。最近店家還新增了好多新菜色，從經典河粉到炸物、法國麵包，還有多款酥香炸物，每一樣都讓人忍不住想立刻嚐鮮，整個味蕾都被異國風情喚醒。

越好吃越式料理一中店的菜單會隨著氣溫、季節來做變化喔！！完全就是異國街邊才有的福利拉！除了常見的招牌湯河粉(湯頭有原味、酸辣、特製叻沙)、涼拌米線、法國麵包、涼拌系列、炸物以外，還推出了新品渣男瓜瓜、炸片薯薯、炸魚杯杯等，不只是菜名逗趣、餐點也好好吃～～～

炸魚湯河粉，湯底選了特製叻沙新口味！在冷冷的天氣選這口味超暖胃且這特製叻沙喝起來濃郁卻不膩口唷！

選用無發泡、厚實飽滿的多利魚，外層裹上特製炸粉下鍋油炸，金黃酥香的口感一入口就很加分。放進濃郁的叻沙湯裡後，魚肉吸滿湯汁，香氣更往上一層，整體風味也變得更加迷人，是這碗叻沙裡讓人忍不住多挖幾口的亮點料理。

河粉的口感軟嫩中帶點彈性，吸滿叻沙湯汁後變得更加滑溜順口，每一口都是濃郁香氣在嘴裡散開的舒服滋味。份量也給得大方，河粉多到吃到最後還真的有種被幸福撐飽的感覺。

越好吃特別調配的叻沙湯頭不像外面常見那種奶味厚重或辛辣感強烈的風格，而是走清爽系路線。喝起來溫潤不負擔，尾韻還帶著淡淡香料氣息，整體相當順口，從第一口到最後一口都是暖心又暖胃的舒服感。

渣男瓜瓜這名字聽起來逗趣又有梗，但放在菜單上卻一點都不違和。其實它是用栗子南瓜裹粉油炸的小點心，外酥內綿的風味，讓人一看到名字就忍不住想點來試試看。

外層炸得酥香金黃，咬下去時裡頭還帶著微微燙口的綿密口感，吃的時候真的要小心。栗子南瓜本身的甜香在熱度中完全被釋放，甜而不膩、香氣柔和卻明顯，整體有種外酥內軟的滿足感，小小一顆卻讓人忍不住想一口接一口。

雖然說一中店是攤車，但該有的越好吃店內的調味醬料這邊通通都有喔！少不了特製辣醬、特製魚露、越南海鮮醬、海鮮酸辣醬、水果沾醬等等～～

炸片薯薯這名字可愛又有趣，其實就是把馬鈴薯切片後下鍋油炸的小點心。店家挑選品質較好的馬鈴薯，切成剛剛好的厚薄度，再薄薄裹上一層粉去炸，炸出來的口感比一般薯片更有層次，也更能吃到馬鈴薯本身的香氣。

這款「炸片薯薯」真的讓人一吃就停不下來。外層裹粉不會太厚，所以炸起來特別酥脆，咬下去是那種輕盈又涮嘴的脆度—not 重油厚粉的那種。裡層的馬鈴薯則保持著綿密口感，但不會軟爛到失去咬勁，反而是綿中帶著微微厚度，每一口都吃得到馬鈴薯本身的香甜。

其實單吃風味就很棒了！但你也可以嘗試沾取不同醬料來點不一樣的異國風味喔！！

烤肉涼拌米線附自製魚露醬

小涼不得不先說這特製的魚露醬真的很爽口，且沒有一般越南料理店內的魚露醬較有腥味，一整個就只有酸酸甜甜的輕盈風味唷！

涼拌米線超級咕溜，且有嚼勁帶Q，加上鹹香的烤肉、鮮脆小黃瓜、紅蘿蔔、洋蔥所帶來的清爽滋味，真的很涮嘴，且自製魚露的酸酸甜甜風味整個被米線給吸入，每一口都給人沁動的風味呢

烤肉的肉片是厚實的口感，軟嫩不柴且給的肉片可不少呢

越式香酥炸雞翅，以獨家秘製醬汁先醃漬過後，再油炸的雞翅，一上桌就是誘人的色澤!

雞翅外皮超香酥又薄、沒有一般沾粉很厚的雞翅口感，除了酥脆、肉質又很鮮嫩多汁、香氣與味道非常足，沾上店家特製魚露吃起來更清爽呢

這份炸魚法國麵包真的是誠意滿滿，一口氣給上四大塊厚實的現炸魚塊，搭配白蘿蔔泡菜、醃漬紫高麗菜與洋蔥絲等多層次配料，最後再淋上特製醬汁，整個就是料多到快閉不起來的狀態。

炸魚法國麵包的手工麵包外酥內韌，帶著淡淡麵香，越嚼越香、越吃越涮嘴，份量也相當大，完全吃得飽足。裡頭的炸魚塊厚實香酥，魚肉細緻多汁，一口咬下去還能感受到魚肉的鮮嫩與麵包的酥脆交錯。再搭配白蘿蔔泡菜、醃漬紫高麗菜和洋蔥絲等多層次蔬菜，每一口都能吃到不同口感：酥脆、軟嫩、清爽交織，讓整份法國麵包的層次感十足，吃起來超有滿足感。

越式香茅炸豆腐，金黃酥脆的豆腐有帶點微微的香茅香，單吃風味很足亦可再沾酸甜的水果沾醬也不錯喔！

來到越式風味的小店，當然少不了來一杯香甜濃郁的越式拿鐵；但如果你跟小涼一樣不愛過甜，那就推薦試試生椰美式。生椰美式喝起來帶有淡淡椰香，咖啡的苦韻被椰香柔化，口感清爽順口，不會搶走咖啡本身的風味，每一口都帶著微微甜香與清新的餘韻唷！

位在一中商圈的《越好吃越南料理》一中店，就藏在一中街112號與一中街116巷之間，阿堂豬肉麵線的騎樓下。店外還有幾張桌子提供戶外用餐區，讓你在街邊就能享受異國風情的越南料理。走在熱鬧的一中街，也能輕鬆感受到越南街頭小吃的魅力，隨時來一趟味蕾的小旅行唷！

越好吃越南料理 一中店

電話：0916166504

地址：台中市北區一中街112號

營業時間：14:00~22:00(售完提早打烊)

臉書粉絲頁：越好吃越式料理

