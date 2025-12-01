隱藏在山谷的黑金記憶！苗栗公館「台灣油礦陳列館」免費入園，互動展區超好玩。

藏在苗栗公館山谷裡的台灣油礦陳列館，比想像中更豐富好玩。從百年油礦史、互動遊戲到戶外遺址步道，都能一口氣看見台灣最早石油產地的故事，是超適合全家一起輕鬆走的免費景點。

台灣油礦陳列館位在苗栗公館的出磺坑，也是全台最早發現石油的地方，更是世界上仍持續生產的最古老油田。館區由中油於 1981 年設立並在 2019 年全面更新，以完整記錄油礦探勘、開採與產業演進，展示珍貴史料與古蹟實物，是認識台灣油礦史的重要據點。



免費入園好輕鬆 交通順暢、停車方便還有導覽服務

鄰近 72 快速道路，開車導航即可抵達，旁邊就有免費停車場。搭客運可在「出磺坑」下車，步行越過出磺坑橋即可。全區免費入園，一般民眾開放時間內即可參觀；團體可事前申請導覽，上午與下午皆有場次，帶你更完整理解油礦脈絡。

油礦主展館一次看懂 知識吸收、互動遊戲都超有趣

展示主題涵蓋台灣油礦與出磺坑、油氣形成與探勘、油氣開採與處理、油氣管線、海域與國外探勘、永續發展等面向。除了吸收知識，也能透過互動遊戲增加趣味，只可惜這天沒有參與到 VR 體驗。不過遇到熱心導覽人員，替我們補上許多原本不知道的油礦小知識。

走上地軌式纜車道 沿著舊時運輸路線探索聚落遺址

地軌式纜車道曾是當年運輸與聚落發展的核心，如今成為遊客步道，可一路延伸至舊義務所、鑽井平台、儲水槽、防空洞、兒童育樂所等遺跡，邊散步邊看見過去礦區的生活痕跡。





找回黑金起源 1 號油井紀念公園的歷史現場

這裡是台灣最早發現石油的地點，也是亞洲第一座生產石油與天然氣的礦場。公園內設有紀念碑，記錄出磺坑黑金時代的起點，是到訪必看的重點之一。





販售部好好逛 中油冰棒、漢堡冰與小農產品一次買足

販售部販售中油冰棒、漢堡冰，也有不少農特產品可選購，還有設計感十足的高粱酒版，是許多人來到這裡一定會買的小紀念。





周邊順遊更好玩 老街、小鎮、採果一路串起苗栗一日遊

看完台灣油礦陳列館後，可接續安排大湖採草莓、泰安老街、汶水老街等輕鬆行程，也能像我們一樣到哈比丘走走。更貼心的是，館旁販售部還提供哈比丘的 9 折入園票，是當天延伸旅程的超值小驚喜。





台灣油礦陳列館

營業時間：09:00-16:00(周一休館)(春節期間除夕至初四休館)

營業地址：苗栗縣公館鄉36號

營業電話：037-221-300#235