祈願方式超稀奇！岡山少見「油掛大黑天神社」以麻油祈福聞名，財運良緣都能一次求起來。

岡山弓之町有座日本少見的油掛大黒天神社，以「淋油祈福」聞名，整座神社瀰漫濃郁麻油香氣。祈求金運、良緣、開運與事業運的旅人，都能在此體驗最獨特的祈願儀式。

位於岡山市北區的油掛大黒天神社，是日本少見以「淋油祈福」聞名的迷你神社。外觀雖低調，神社內卻瀰漫濃郁麻油香氣，象徵金運、良緣、工作運等願望因油而聚。營業時間與上班族幾乎同步，週末休館，更增添一種「限定才能遇見」的神秘感。

起源故事流傳百年 從意外灑油到祈願習俗的延續

油掛大黒天神社的由來流傳著兩種說法。其一是賣油商人失足打翻油桶，乾脆將剩下的油全部淋在大黒天像上，並誠心祈願後心想事成；另一說法則是貧苦商人無力以供品奉祀，只能以自身販售的油代替，結果反而為他帶來好運。兩段故事皆象徵油與祈願結合的契機，形成今日獨特的祭祀方式。

麻油香氣環繞祈願空間 大黒天像小巧卻金光閃耀

走入神社，最先迎來的是沈穩而明顯的麻油香。大黒天像本尊不大，但色澤金亮、形象慈祥，周圍供奉的油器與祈願牌形成極具特色的視覺。這裡的氛圍安靜而專注，即使身處街角也能感受到濃厚的祈願力量。





邊念願邊淋油的儀式 旅人最難忘的祈福體驗

前來參拜者可依循傳統方式祈願，先默念願望，再念誦七遍大黒天真言，同時將油緩緩淋在大黒天像上。若不熟悉念法，也能以「邊淋油邊祈福」作為簡易方式。整個過程彷彿「浴佛」儀式，以油象徵願望的流動與成就，是旅人到岡山常覺得最特別的祈願體驗。





從街角延伸的小旅行 順訪明治時期的醬油文化空間

油掛大黒天神社雖小巧，卻很適合與周邊景點串聯成半日散步路線。步行不遠便能抵達建於明治時代的「福岡醬油ギャラリー」，以歷史建物與日本飲食文化為主題，也常吸引旅人順道造訪，形成一段充滿香氣與故事的小旅行。

營業資訊一次整理 限定時間才能遇見的祈福神社

油掛大黒天神社位置鄰近岡山市區，交通便利，但開放時間相對有限。每日僅於上午與下午分時段開館，週六與週日則公休，使整體參拜更具稀有感。旅人前往前不妨先確認營業時間，便能在最合適的時刻體驗獨一無二的「油掛祈福」。

油掛大黒天神社

地址：岡山市北區弓之町16-8

電話：+81862257613

時間：09:00–12:30、14:00–17:00｜每週六日公休