生甜甜圈的天花板！I’m donut 以雲朵般柔軟席捲台北，入口即化太夢幻。

來自日本的 I’m donut 生甜甜圈，以濕潤綿軟的布里歐修麵糰征服味蕾，台北門市人氣依舊不減。從排隊動線到限定口味，每一顆都像咬進雲朵般輕盈，是近年台北最受矚目的甜點之一。

I’m donut 由日本主廚平子良太創立，以布里歐修麵糰油炸出柔軟綿密的「生甜甜圈」質地。外層微酥、內裡濕潤的層次感，是品牌爆紅的關鍵。台北門市維持與日本同步的工序，手工現作、低溫熟成的麵糰在高溫油炸後呈現像雲朵般的蓬鬆口感，吃下去即化，甜度自然不膩。

排隊不再是噩夢，門市動線流暢好買又省時

忠孝敦化站附近的台北店剛開幕時門外常見大排長龍，如今人潮較穩定，週末午後約二十分鐘可購買。現場會先發放菜單給隊伍中的客人，提醒今日完售品項，進店前先填好單，結帳後能立即取餐。透明開放式工作區讓製作過程一覽無遺，排隊環境在騎樓下，不必擔心日曬或下雨。

濕潤綿軟的麵糰底蘊，咬下瞬間像空氣般輕盈

I’m donut 與台灣許多生甜甜圈品牌最大差別在於麵糰濕度更高。吃得到布里歐修帶來的油脂香氣，但口感極度輕盈，不厚重也不糊口。相較於其他品牌追求 Q 勁或紮實度，I’m donut 保留原創的柔軟靈魂，是許多人吃過一次就回不去的原因。

台灣限定香氣迷人，香蕉奶茶越吃越上癮

最受注目的台灣限定口味「香蕉奶茶」將阿薩姆奶茶與在地香蕉香氣融合，濃而不膩的奶茶餡與可可風味麵糰搭配和諧，外層還放上一塊炙燒香蕉增添層次。內餡同樣吃得到香蕉塊，是許多回訪客給出的隱藏冠軍。

堅果香濃厚實，開心果奶油滑順不膩口

人氣第一名的「開心果奶油」以濃郁堅果餡搭配綿滑奶油，香味飽滿卻不厚重。濕潤的麵糰吸附開心果醬後，每一口都有細緻堅果香，甜度控制也相當克制，是最具代表性的經典選擇。

鹹甜交織的創意亮點，焦糖培根讓人意外滿足

「海鹽焦糖培根」將甜與鹹融合得相當順口。焦糖起司醬濃而帶鹹香，搭配厚切培根像迷你版甜鹹小漢堡。整體甜味略高，但味道豐富，屬於能出現驚喜的系列口味。

柔軟不膩的經典魅力，每一口都是甜點愛好者的幸福時刻

I’m donut 以細膩的麵糰、扎實的餡料與極高完成度，重新定義「生甜甜圈」在台灣的樣貌。從限定口味到原味經典，每一顆都延續品牌初衷的輕盈與柔軟。趁現在排隊時間不長，不妨親自品嚐這份入口即化的雲朵滋味。



I'm donut ? Taipei Dunhua