東區約會必收藏！Théorie Theory 900 度極致炙烤牛排，法式高級感讓人一吃難忘。

2025-12-03 23:10文字：ifunny艾方妮 

ifunny艾方妮

Théorie Theory 以減法料理呈現法式牛排的純粹風味，結合法餐技法與高溫烤爐，空間與料理皆展現低調奢華，是東區近期最吸睛的新開幕約會餐廳。

Théorie Theory 法式牛排館正式進駐 SOGO 復興館 10 樓，由具二十年法餐資歷的 Chef Dennis Lai 主理，以「去蕪存菁」為核心理念，捨棄過度裝飾與繁複技巧，強調以食材本身作為主角。結合法式料理節奏與牛排火候藝術，呈現現代法式牛排的純粹美味。

沉穩色調俐落精緻，室內空間低調奢華

入口以深色木皮搭配金色金屬框線與拱門細節，營造沉穩又具儀式感的氣場。柔霧紗簾過濾光線，卡座採深木色與酒紅桌面，把空間襯托出法式低調奢華。整體燈光以柔和暖色為主，兼具舒適與質感。

單點式消費與主廚理念，從細節展現法式精神

餐廳採單點式、無套餐，主餐 1680 元起，另酌收 10% 服務費。水資 70 元／人（一般水、礦泉水、氣泡水）。Chef Dennis 強調法餐的平衡，利用酸度、溫度與油脂組合，讓每一份料理回到食材本味，透過減法料理建立風味節奏。

前菜法式風格強烈，低奢氛圍鋪展到位

精選麵包盤包含長棍、裸麥酸種、法式奶油圓餐包，各自呈現不同麥香與口感。凱薩沙拉以白鯷魚、油封番茄與究好豬培根堆疊層次；里昂沙拉配上水波蛋、酥脆培根與油醋醬，融合滑嫩與酸香。牛肝菌奶油濃湯加入溫泉蛋，濃郁中多了蛋香與滑順質地。

乾式熟成牛排、和牛、龍蝦齊上桌，法式饗宴極致登場

主餐橫跨 35 天乾式熟成丁骨牛排、澳洲 ICON M8-9 和牛、巧克力戰斧豬排，到布根地烤蝸牛、手工煙燻鱒鮭與波士頓活龍蝦。900°C 高溫讓牛排外層焦香、內裡多汁，熟成丁骨帶堅果與奶油香；和牛油花細膩，入口即化；戰斧豬排厚實卻不乾柴。布根地烤蝸牛以蒜香奶油包裹，柔嫩細緻、香氣溫潤。手工煙燻鱒鮭微鹹帶淡淡煙香，搭配青蘋果與茴香更顯清爽層次；活龍蝦緊實鮮甜，以檸檬提味最能突出海味。

配菜畫龍點睛，小洋芋、孢子甘藍與蘑菇香氣層層堆疊

配菜包含橄欖炒小洋芋、培根孢子甘藍與綜合炒蘑菇。小洋芋外酥內鬆、帶橄欖清香；孢子甘藍煎至焦金，搭配焦香培根展現香氣層次；綜合炒蘑菇以奶油與蒜香提味，簡單調味更凸顯菇類原始鮮甜，是牛排的最佳夥伴。

甜點與飲品完整收束，用浪漫畫下句點

甜點包含香草冰淇淋泡芙佐熱巧克力、黑醋栗蒙布朗與馬達加斯加烤布蕾。泡芙外脆內滑、蒙布朗酸甜分明、烤布蕾焦糖脆口、內餡濃郁細緻。最後以熱拿鐵作結，奶香溫和，與甜點完美呼應。整體餐點從前菜到甜點都維持高質感，是東區值得推薦的約會餐廳。

Théorie Theory 法式牛排館

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號10樓(SOGO復興館10樓)
電話：02-8772-3535
營業時間：11:00~15:00、17:30~21:30(週五、週六延至22:00)

 

