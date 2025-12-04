> 旅遊 > 【大進休閒農業區】冬山梅花湖周邊必逛，順進蜜餞、春記麥芽酥、劉記花生糖必買

【大進休閒農業區】冬山梅花湖周邊必逛，順進蜜餞、春記麥芽酥、劉記花生糖必買

tiger Walker 玩樂季
2025-12-04 11:00文字：紫色微笑 

紫色微笑

大進休閒農業區位於梅花湖附近，是一個以農村特色和水果文化為主的休閒農業區，這裏的好玩之處除了能親身體驗水果生態套裝活動、品嚐當地利用水果釀製的酒與蜜餞外，這裡知名的順進蜜餞行、春記麥芽酥、劉記花生糖都是很有人氣的店家、加上在地特色小吃，而且鄰近梅花湖、寒溪吊橋等景點，非常適合半日遊的活動哦。特別是假日時幾乎所有的店家都會開，可以玩的更盡興

  • 名稱：大進休閒農業區
  • 地址：宜蘭縣冬山鄉大進九路56號 「大進休閒農業區發展協會」或「大進遊客中心」

大進社區｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入大進社區順進蜜餞行即可到達

停車場：有專屬免費停車場

順進蜜餞行對面設有停車處，可參觀的店家都在不遠處，下車步行就可以了

大進休閒農業區位於宜蘭縣冬山鄉。這個社區嚴格來說是先被順進蜜餞行帶動的!!
因為順進蜜餞行是媒體寵兒，帶來無數流量，後來在一些店家加入後，整體旅遊生態糸比較完整
所以加上附近的果園、景點，來個半日遊、一日遊都很不錯

大進社區｜順進蜜餞行

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉大進路438號
  • 營業時間：09:00–18:00
  • 電話號碼：03 951 2263

順進蜜餞行是一家賣蜜餞的店家

從價目表上就可以它賣的品項非常多

現在已經無法試吃了!! 很可惜!!

來這裏的遊客幾乎都是人手一大包啊

說這裏像是蜜餞百貨公司也不為過啊

我們這次是夏天來的，所以店家也有不少冷飲及冰品

大進社區｜阿霞ㄟ店

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉大進路450-1號
  • 營業時間：09:00–17:30
  • 電話號碼：0953 399 567

阿霞ㄟ店集合了多種宜蘭特色小吃，例如：一串心、花生捲冰淇淋、大腸包小腸
有時還會有手工現做麻糬

這些都是很熱門的宜蘭小吃。因為外縣市的遊客不少，所以也會來嚐嚐鮮

一串心是宜蘭在地小吃

花生捲冰淇淋也是宜蘭特色小吃

如果肚子餓，來碗有特色的宜蘭米粉羹也很不錯哦

大進社區｜春記麥芽酥

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉大進路450號
  • 營業時間：
    週三至週五：10:00 – 18:00
    週六、週日：08:00 (或 09:00) – 18:00
    公休週一、週二(註：營業時間可能變動，請以官方公告為準。)
  • 電話號碼： 03 951 0015

除了順進蜜餞行，這家春記麥芽酥也是這裏的名店!!! 名氣不遑多讓哦

店家經常可見排隊等待的民眾!! 因為店家是手工現做的

站在前面剛好可以當做一場秀來看

將晶瑩剔透的麥芽糖，加入花生粉和芝麻，再用手工揉製而成

隨著麥芽酥逐漸成形，香味也隨之散發出來

最後再切塊放入盒中就大功告成了

這款的特點，除了口感香Q酥鬆，還帶有濃郁的花生和芝麻香氣，最大的特點是”不黏牙”，愈嚼愈香哦

真的超涮嘴的啦，你一口我一口，整盒一下子就吃光光了

大進社區｜劉記花生

  • 地址 : 宜蘭縣冬山鄉大進路466號
  • 營業時間 : 周三-周日 10:00-18:00
  • 電話號碼： 03 961 3761

就在春記麥芽酥隔壁，這家劉記花生也是頗為出名的店家

這裏以「花生糖」為主打產品，同樣以其香氣和口感著稱。所以也曾受過媒體的採訪

這裏的產品也很多，也有提供盒裝作為伴手禮。

這次買了麻辣花生及蔥辣花生，是清粥的好朋友，也是下酒良品。​( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

這些都是大進休閒農業區的代表美食，來這裏走走逛逛、邊吃邊買也很愜意哦，非常適合全家大小來旅行

以上是是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活大進休閒農業區文章推薦給你知道。

