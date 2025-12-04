百年三合院超好拍！「八方園」客家家常味從古厝庭院飄進餐桌，吃一頓最舒服的家鄉菜。

桃園的「八方園百年三合院景觀客家餐廳」以完整保存的三合院古厝為特色，紅磚、木門與庭院空間皆維持傳統樣貌，常被旅客作為聚餐、家庭日或古厝取景的用餐選擇。

八方園不只有環境好拍，菜色更是毫不馬虎。傳統客家味就是重香、重鹹、白飯會一直添，他們真的完全做到。這次點的是 7000 元合菜，從八品珍鍋到客家小炒，每一道都很到位。

經典家常陸續上桌 熟悉味道裡有滿滿人情味

八品珍鍋暖呼呼開場，味道不錯、好吃。客家小炒香味四溢，鹹香到會一直想伸筷子。季節時蔬、八方燜鴨、清蒸鱈魚也都表現穩定。

大菜更是重頭戲 桂筍蹄髈、牛鍋、白斬雞一次滿足

桂筍蹄髈滷得柔軟入味、鹹香剛剛好。八方牛鍋肉量誠意滿滿，湯頭也舒服。白斬土雞帶自然雞香，肉質Q彈，最後再用客家甜點收尾。

百年三合院超有氛圍 紅磚老宅與木門細節都能拍爆

保留完整老屋格局，一走進去宛如回到阿嬤家，加上綠意庭院包圍，光拍照就能拍到沒電。每個轉角都有老宅特有的溫度。

草地庭院太放鬆 孩子奔跑、大人喝咖啡都剛剛好

戶外有大片草原，非常適合家庭客，小孩直接放電放到極致。咖啡廳空間也溫暖好坐，吃飽散步、聊天、拍照，一整個下午都很愜意。

古厝氛圍與好滋味同時滿足 八方園值得專程一訪

如果你想找聚餐、拍照、親子、長輩都適合的餐廳，八方園完全不會踩雷。環境到菜色都驚喜，吃飽再走走晃晃，完美又舒服。

八方園百年三合院景觀客家餐廳

電話：034784735

地址：326桃園市楊梅區校前路580號

營業時間：11:00–14:00、16:30–19:30(週一公休)