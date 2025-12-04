迷你蒸氣小火車與花卉午餐超療癒！世羅夢公園以自然風景與地方滋味串起廣島靜謐的午後行程。

位於廣島世羅町的「せら夢公園」結合花卉料理、迷你蒸氣小火車、酒莊與農特產品，園區依著世羅高原展開，自駕行程能在此一次體驗自然、地方美食與小型鐵道的多重風景。

世羅町的「せら夢公園」集合花卉餐廳、迷你蒸氣小火車、在地酒莊與農特產市集，是一座能同時欣賞自然景觀與體驗地方文化的休閒園區。園區與世羅高原相鄰，自然環境完整，也因迷你蒸氣小火車與花卉入菜而成為廣島自駕旅程中相當具代表性的景點。

花卉入菜的午餐，地方食材呈現自然的味道

抵達時間接近中午，我們先在園區餐廳用餐。料理使用世羅町在地食材，包括以活性菌飼養的雞肉、著名的「蜂蜜金星」葡萄汁，以及以花卉入菜的盤飾，呈現方式細緻又帶地方風格。從沙拉到甜點的整套餐點風味穩定，「蜂蜜金星」葡萄汁特別受到喜歡。



窗景連著鐵軌，迷你蒸氣小火車成為下一段旅程

餐廳外的綠地上能看到小火車的軌道與微型山洞，氣氛十分可愛。用完餐後我們前往搭乘全日本第二長的迷你蒸氣小火車，外觀尺寸雖迷你，承載大人沒有問題。軌道路線除了繞行園內，也會延伸至山腳方向，比預期還要有「小旅行感」。

縮小版的鐵道旅行，童趣與蒸氣聲一起上路

小火車運行時會發出清晰蒸氣聲，搭乘過程像縮小版鐵道之旅。司機打扮也十分有趣，加上路線景色多變，整趟過程意外療癒。園區也提供影片支援，能補充更多動態畫面。

酒莊的日常風景，試飲、選酒、逛限定小物

園區酒莊可試飲紅白酒，包含人氣前十款，口味從清爽到厚實都有。販售區陳列許多限定商品、葡萄加工品以及大型紀念酒杯，相當好逛。因為先前喝過「蜂蜜金星」葡萄汁，對這裡的葡萄酒也格外期待。

地方農家的季節，新鮮蔬果堆滿市集貨架

市集以當地農家供應為主，蔬果新鮮、選項多樣，從葡萄到特色蔬菜都能找到。攤位上看到的大根尺寸十分驚人，是相當具有地方色彩的景象。最後我們買了麝香葡萄帶走，準備前往下一站的世羅高原農場賞花。

自駕旅程持續前行，世羅一站串連更多風景

世羅夢公園與周邊景點連結緊密，是山陰山陽自駕路線中相當好安排的一站。園區體驗多元，動線也清楚，很適合放進自駕行程當成半日或短暫停留的景點。

世羅 せら夢公園

所在地址：広島県世羅郡世羅町黒渕518番地1

營業時間：9:00-17:00｜1、2月 10:00am-16:00pm

店家電話：0847-25-4300

備註：每週二及新年假期公休





