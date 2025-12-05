當天現滷香氣超誘人！「秘醬滷味竹北店」用現滷食材、無防腐滷汁與豐富選擇圈粉竹北人。

秘醬滷味竹北店鄰近博愛街，傍晚便開始聚集排隊人潮。食材當天現滷、不添加防腐劑，醬汁以慢火熬製，呈現乾淨溫順的醬香，是竹北居民下班後常見的滷味選擇。

店面位在博愛街上，距離隆安藥局約百公尺。營業時間從 15:00 到深夜，越晚人潮越多，香氣在門口就能聞到。秘醬滷味強調所有品項皆為當天現滷，滷汁不混濁、不死鹹，味道偏溫順、耐吃。若需要保存久一點，也能請店家分開包滷汁與食材，更好維持口感。品牌總部在台中，取經上海經典醬香，是全台規模最大的冷滷味品牌，長期維持品質穩定。

三大人氣招牌上場 米血濕潤、甜不辣彈軟、炸滷豆腐吸汁飽滿

米血切得剛好、滷得濕潤，吃起來柔軟帶黏性；甜不辣偏軟彈，外層滷色光亮、越嚼越香；炸滷豆腐則是招牌中的招牌，滷汁吸得非常飽，切開時還會微微滲出醬色，鹹香溫和，是那種吃完會想追加一份的類型。蒜頭與辣椒可依個人口味調整，是提升風味的小巧思。

菜頭、炸蛋、滷蛋白 三款口感分明、健身族也能吃得安心

菜頭滷得完全透心，入口時仍保留自然甜味；炸蛋外層的微酥老皮增添口感，與醬香蛋體形成漂亮對比；滷蛋白因為低脂高蛋白，成為健身族的常點品項。三款組合起來口感截然不同，也讓整份滷味的層次更立體。

鳥蛋、蒟蒻捲與豬耳朵 冰涼、彈脆的滷味配角一次到位

鳥蛋滷得入味、口感飽滿；蒟蒻捲本身冰涼彈口，吸到滷汁後風味更乾淨、適合搭配較重口味的品項；豬耳朵則是脆中帶Q，鹹度適中、越嚼越香，是很耐吃的類型。每一道看似配角，卻都有自己清楚的味道個性。

豬皮、豆包到蔬菜區 吸汁能力強、口感表現完整

豬皮的彈度非常明顯，不黏牙、不過油，是人氣必點之一。豆包對滷汁的吸附力極佳，入口時能感覺到香氣層層釋放。蔬菜類表現更是出色——玉米筍甜味自然、高麗菜保持爽脆、花椰菜吸汁後清爽不膩，是均衡整份滷味的重要角色。

秘醬乾麵與鴨胗收尾 麵條彈Q好拌、鴨胗越嚼越香

乾麵拌入秘製醬汁後變得閃亮、香氣明顯，麵條保留彈性、不卡牙，是很多老客人固定會加點的品項。鴨胗滷得均勻，外層有醬香、咬起來脆韌，是屬於「越嚼越有味道」的那種滿足感。

現滷食材呈現乾淨醬香，晚餐時段的竹北人固定口袋名單

秘醬滷味竹北店的特色，在於現滷食材帶來的乾淨風味，以及可自由搭配的豐富品項。從補蛋白、解嘴饞到飽餐一頓，都能找到對應的選擇。也因為品質穩定、味道不雜不膩，難怪在竹北形成固定人氣，成為不少人一天結束時的小小慰藉。

秘醬滷味新竹竹北店

地址 : 新竹縣竹北市博愛街407號

時間 : 15:00–23:30

Line@:@555ywfzs