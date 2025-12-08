礁溪必吃石窯雞！福哥石窯雞以脆皮烤雞與熱炒香氣征服在地人的胃。

福哥石窯雞以脆皮多汁的石窯雞、重口味熱炒受到礁溪在地人高度青睞，是聚餐與遊客最常指名的宜蘭人氣餐廳。

福哥石窯雞是礁溪極具代表性的合菜與熱炒餐廳，以規模大、出餐快、口味穩定而深受在地客與旅人喜愛。招牌石窯雞以脆皮多汁著稱，熱炒料理火候明顯、味道濃郁，無論家庭聚餐或少人用餐都能輕鬆點餐。以七千多則高評價坐穩人氣店之列，是到宜蘭礁溪不容錯過的一站。

停車場大、座位多 礁溪規模罕見的合菜餐廳

福哥石窯雞位於白雲三路，外觀以中式庭園搭配台式熱炒環境，店面規模相當驚人。擁有自家大型停車場與大量座位，是宜蘭少見能同時容納團客、家庭客與散客的餐廳類型，週末與假日期間人潮明顯。

透明廚房可見石窯烹調 烤雞作業流程一目了然

店內設置透明料理區，石窯烤雞、切雞、擺盤皆能直接看到，視覺效果十足。為方便分食，多以食物剪代替傳統剁雞方式，讓皮脆肉嫩的質感不被破壞，也加快整體出餐速度。

熱炒調味濃郁 搭白飯最合適

店內熱炒多偏重口味，部分料理帶有雞油香氣，使整體風味更飽滿。蒜苗大腸香辣有層次，白飯相當必要；高麗菜炒得脆甜，簡單卻不失水準；鳳梨蝦球使用新鮮鳳梨與大顆蝦仁，甜度、口感都比一般熱炒店更出色。

招牌石窯雞脆皮多汁 黑羽土雞口感扎實

石窯雞採用台東放養黑羽土雞，因為雞種與烹調方式，成品皮脆而肉質滑嫩，保留明顯肉汁。雞腿、雞翅口感最佳，雞頸骨邊肉也意外突出。份量大到適合 3–4 人共享，若吃不完也很常見客人外帶回家。

適合家庭聚餐與團體用餐 出餐快速、口味穩定

福哥石窯雞的菜色選擇多樣、出餐效率高，口味幾乎無踩雷項目，是宜蘭礁溪最具辨識度的合菜餐廳之一。無論人多或人少都能輕鬆用餐，對當地居民與旅客來說都是穩定且安心的選擇。

