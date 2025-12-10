金門必買伴手禮推薦！「協發行泡菜」蠟筆小新聯名限定包裝可愛爆擊，必吃黃金泡菜與催淚皮蛋拌醬。

金門旅遊必買伴手禮協發行泡菜，攜手蠟筆小新推出超萌聯名包裝，嚴選台灣食材製作黃金泡菜與催淚皮蛋，是網購宅配美食的人氣首選。

造訪金門後浦16藝文特區時，必訪座落於百年古蹟內的協發行泡菜形象店。近期品牌攜手蠟筆小新跨界聯名，讓傳統閩式老宅增添逗趣可愛元素，吸引無數遊客打卡朝聖，是金門極具人氣的觀光亮點。

探訪金門後浦16藝文特區，體驗協發行泡菜門市試吃服務

來到金門最熱鬧的商圈，除了參觀陳氏宗祠外，絕不能錯過協發行泡菜的門市體驗。店內提供全系列近二十款商品的試吃服務，讓消費者能親自品嚐後再做決定。品牌貼心提供了滿額免運的宅配服務，只要購買金額達到門檻，就能直接將沈重的戰利品寄送回家，免去提著大包小包逛街的困擾。

推薦蠟筆小新聯名黃金泡菜，嚴選韓國直送白菜製作

本次聯名系列中最受矚目的莫過於印有小新與小白圖案的黃金泡菜。這款商品選用韓國直送的新鮮大白菜，口感相較於台灣白菜更為厚實且清脆。製作過程中加入了由多種蔬果慢火熬製的招牌黃金醬汁，入口時能感受到濃郁的蒜香與蔬果甘甜，微辣不膩的滋味非常開胃，是店內回購率極高的人氣冠軍。



網購熱銷蘿大柚與剝椒催淚泡菜，層次豐富的清爽口感

針對喜歡清爽風味的饕客，包裝印有小白圖案的蘿大柚是絕佳選擇。嚴選當季白玉蘿蔔並經過三道工序去除苦澀，佐以黃金柚子與紫蘇梅調味，酸甜脆口的滋味非常解膩。另一款剝椒催淚泡菜則結合了台式剝皮辣椒與黃金醬汁，溫潤甘甜中帶有絲絲辣意，層次豐富且風味獨特，非常適合搭配肉類料理食用。

懶人料理救星催淚皮蛋拌醬，居家三餐輕鬆美味上桌

若提到品牌最百搭的明星商品，非催淚皮蛋拌醬莫屬。這款拌醬選用屏東剝皮辣椒搭配頂級松花皮蛋，並加入多種辛香料與微量香菜提味。皮蛋Q彈滑順的口感與辣椒的香氣完美融合，無論是簡單拌入熱騰騰的白飯、麵條，或是淋在川燙好的豆腐與金針菇上，都能瞬間將平凡家常菜升級為餐廳級美味。

年度新品開燻蒜苗鴨，嚴選櫻桃鴨與古法煙燻工藝

協發行近期推出的新品開燻蒜苗鴨，一上市便廣受好評。選用油脂豐富的櫻桃鴨，遵循古法以蔗糖進行煙燻，讓鴨肉吸附濃郁的煙燻香氣。配料部分豪邁加入了大量國產蒜苗與日本白菊釀造米醋，酸香的米醋巧妙平衡了鴨肉的油脂，吃起來鹹香爽口且不油膩，是餐桌上不可或缺的下酒好菜。

協發行泡菜創意食譜分享，貝果與馬芬堡的絕妙搭配

這些泡菜與小菜不僅適合單吃，更能融入日常早餐與輕食料理中。將貝果或馬芬堡稍微烤熱後，夾入起司片與黃金泡菜或剝椒催淚泡菜，便能完成一份營養滿分的創意早餐。此外，將開燻蒜苗鴨與富含膳食纖維的地瓜葉一同爆炒，不僅能攝取到綠原酸等營養素，更能享受鹹香下飯的健康美味，非常適合正在控制飲食的族群。

金門伴手禮宅配美食首選，堅持台灣在地食材與職人手作

協發行泡菜之所以能在各大購物平台蟬聯銷售冠軍，關鍵在於其堅持選用台灣在地優質食材，並針對台灣人的口味進行調整。從早期的傳統口味到如今的創意新品，每一款產品都展現了職人手作的用心。下次造訪金門時，不妨預留時間到門市走走，或直接透過網路訂購，輕鬆在家品嚐這份來自離島的美味記憶。

協發行泡菜

地址：金門縣金城鎮莒光路120號

營業時間：11:00-20:00 （17:00-18:00門市休息時間）



延伸閱讀